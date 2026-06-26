Εύβοια: Ο υψηλότερος μεσαιωνικός πύργος της θωρακίστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού

Αποτελεί τμήμα της ευρύτερης οχύρωσης της ενδοχώρας της Εύβοιας, καθώς οι μεσαιωνικοί πύργοι που κατασκευάστηκαν μεταξύ του 13ου και του 15ου αιώνα