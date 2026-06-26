Μαρίνα Καλογήρου: Στη Δήλο με μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο και μουσική
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μαρίνα Καλογήρου Δήλος παράσταση

Μαρίνα Καλογήρου: Στη Δήλο με μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο και μουσική

Με τους ήχους των String Demons και τη σκηνοθετική καθοδήγηση των Αλέξανδρου Αβρανά και Χάρη Φραγκούλη

Μαρίνα Καλογήρου: Στη Δήλο με μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο και μουσική
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Μια πρωτότυπη σκηνική σύνθεση που συνδυάζει θέατρο και ζωντανή μουσική αποτελεί η παράσταση «Δήλος», σε σύλληψη και ερμηνεία Μαρίνας Καλογήρου που θα φιλοξενηθεί, την 1η και 2 Ιουλίου, στο ιερό νησί της Δήλου. Η παράσταση, που φέρει τη δραματουργική και σκηνοθετική υπογραφή των αξιόλογων Αλέξανδρου Αβρανά και Χάρη Φραγκούλη και είναι «τυλιγμένη» με τη μουσική των String Demons , πραγματοποιείται στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία «Όλη η Ελλάδα Ένας Πολιτισμός».

Σε αυτή τη συνάντηση λόγου, σώματος και μουσικής, η Δήλος μετατρέπεται σε τόπο καλλιτεχνικής συνύπαρξης, όπου ο αρχαιολογικός χώρος δεν φιλοξενεί απλώς την παράσταση, αλλά συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωσή της.
Μαρίνα Καλογήρου: Στη Δήλο με μια παράσταση που συνδυάζει θέατρο και μουσική

Στη Δήλο. Σ’ ένα νησί πρώην άδηλο, μα τώρα φανερό, που προσπάθησε να νικήσει τον χρόνο. Τον θάνατο. Μέσα απ’ τον οποίο περνάει η γλώσσα, διατηρώντας τον πυρήνα της απρόσβλητο. Τώρα τρία σώματα ανθίζουν μουσική. Δίπλα στη θάλασσα. Η θάλασσα, το μόνο επουλωτικό στοιχείο. Τρία σώματα χορεύουν κάτω απ’ τον ήλιο, πάνω στον βράχο. Μέσα σε μια Ελλάδα, τώρα ξεχειλωμένο συνονθύλευμα τραυμάτων και δανείων. Κυρίως τρόπων ύπαρξης και λιγότερο χρηματικών. Τρία σώματα μέσα στην περιπέτεια της γλώσσας. Τρία σώματα ανάμεσα σε μια γλώσσα τόσο ενθουσιωδώς φρέσκια, την αρχαία ελληνική και μια τόσο γερασμένη, τη νέα ελληνική. Τρία σώματα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Πάνω στο μάρμαρο. Πάνω σε τόπο προσευχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνίες: 1 & 2 Ιουλίου 2026
Ώρα έναρξης: 18:15
Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Κλείσιμο
Κόστος συμμετοχής: Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Δήλου (€20 ανά άτομο).

Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Μετακίνηση προς Δήλο: Παρέχεται δωρεάν ακτοπλοϊκή μετακίνηση από και προς τη Δήλο με την επίδειξη της κράτησης για την παράσταση. Αναχώρηση από Μύκονο: 17:00 Παλιό Λιμάνι Μυκόνου (Δηλιανά) Αναχώρηση από Δήλο: 20:00
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