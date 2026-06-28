Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από το Ιράν, απειλεί με διακοπή των συνομιλιών
ΚΟΣΜΟΣ
Eπίθεση στο Ιράν Ιράν Κουβέιτ Μπαχρέιν

Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από το Ιράν, απειλεί με διακοπή των συνομιλιών

Επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από το Ιράν, απειλεί με διακοπή των συνομιλιών
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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Κυριακής ότι εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους.

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων, θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».
 
Από την πλευρά τους οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.
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