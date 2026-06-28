Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους, τουλάχιστον δύο τραυματίες
Νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους, τουλάχιστον δύο τραυματίες
Εκρήξεις και ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα – Πλήγματα και από τις δύο πλευρές
Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Χθες, Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
Η Ουκρανία έχει εντείνει επίσης τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της, τα οποία χαρακτηρίζει αντίποινα, κατά της Ρωσίας και των περιοχών που τελούν υπό την κατοχή της Μόσχας.
Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασα στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν, στην περιοχή Κρασνοντάρ (νότια), μετά την πτώση θραυσμάτων ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της νότιας Ρωσίας, που ανήκει στον όμιλο «Slaviansk EKO».
Στην ίδια περιοχή, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην κοινότητα Τρουντομπελικόφσκι Χούτορ από ουκρανικά drones, θραύσματα από τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου. Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφεραν εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της ουκρανικής πρωτεύουσας, όπου ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.
Χθες, Σάββατο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά) και Σούμι (βόρεια).
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης σε ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πόλεις Βόλγκογκραντ (νοτιοδυτικά) και Μπέλγκοροντ (δυτικά), και ένας τρίτος στη Χορλίβκα - σε υπό ρωσική κατοχή τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ της Ουκρανίας.
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σφυροκοπούν σχεδόν καθημερινά την Ουκρανία από τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ξεκίνησε η επίθεση της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα. Ο πόλεμος εξελίχθηκε στη φονικότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας έχουν βαλτώσει.
Η Ουκρανία έχει εντείνει επίσης τους τελευταίους μήνες τα πλήγματά της, τα οποία χαρακτηρίζει αντίποινα, κατά της Ρωσίας και των περιοχών που τελούν υπό την κατοχή της Μόσχας.
Στη Ρωσία, πυρκαγιά ξέσπασα στο διυλιστήριο του Σλαβιάνσκ στο Κουμπάν, στην περιοχή Κρασνοντάρ (νότια), μετά την πτώση θραυσμάτων ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.
🔥🛢️Russia's Slavyansk-EKO oil refinery in Slavyansk-on-Kuban has just come under attack. It has refining capacity of 5,2 million tonnes of crude oil per year pic.twitter.com/nhD5bREROq— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 27, 2026
Στην ίδια περιοχή, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στην κοινότητα Τρουντομπελικόφσκι Χούτορ από ουκρανικά drones, θραύσματα από τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε τέσσερις ιδιωτικές κατοικίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
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