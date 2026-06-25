Μυσταγωγική βραδιά με την Μπέττυ Χαρλαύτη στον Ναό του Απόλλωνα Μιλήτου

Η Μπέττυ Χαρλαύτη με τον Ζουλφί Λιβανελί

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Μια μυσταγωγική ιεροτελεστία, μια μοναδική συνάντηση της ιστορίας, της μνήμης και της μουσικής, είχαν την ευκαιρία να βιώσουν όσοι βρέθηκαν στις 20 Ιουνίου, στοντης, στην Τουρκία. Εκεί, στον ιερό αυτό χώρο ενός από τα σημαντικότερα μαντεία της αρχαιότητας η καταξιωμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδαερμήνευσε τον «», το αρχαιότερο ολοκληρωμένο τραγούδι που έχει διασωθεί στην ιστορία της ανθρωπότητας.Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του, που διοργανώθηκε από τον Δήμο Διδύμων Μιλήτου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λιβανελί. Εμπνευστής της βραδιάς ήταν ο σπουδαίος Τούρκος συνθέτης, συγγραφέας και διανοούμενος, που την ίδια μέρα έγινε 80 ετών.Για την Μπέττυ Χαρλαύτη, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται συστηματικά σε σημαντικές διεθνείς πολιτιστικές διοργανώσεις, η συγκεκριμένη πρόσκληση είχε ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς έγινε η μοναδική Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχει εμφανιστεί στον μνημειώδη Ναό του Απόλλωνα, έναν χώρο όπου ελάχιστες πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουν επιτραπεί τις τελευταίες δεκαετίες.Πάνω στον στυλοβάτη του ναού, ανάμεσα στους γιγάντιους κίονες που άλλοτε υποδέχονταν προσκυνητές από ολόκληρη τη Μεσόγειο, η ερμηνεύτρια έδωσε φωνή στους αρχαίους ελληνικούς στίχους του «Επιτάφιου του Σείκιλου». Ντυμένη στα λευκά, ερμήνευσε το τραγούδι στην ίδια γεωγραφική περιοχή όπου αυτό ανακαλύφθηκε το 1883, χαραγμένο σε επιτύμβια στήλη κοντά στις αρχαίες Τράλλεις, στο σημερινό Αϊδίνι της Μικράς Ασίας.Το πρόγραμμα της Μπέττυς Χαρλαύτη περιλάμβανε επίσης τραγούδια των Ζουλφί Λιβανελί και Μίκη Θεοδωράκη, αναδεικνύοντας τον καλλιτεχνικό διάλογο που συνέδεσε τους δύο εμβληματικούς δημιουργούς και συνοδοιπόρους το οράματος της φιλίας των λαών. Μέσα από τη μουσική, η βραδιά ανέδειξε μια πολιτιστική κληρονομιά που υπερβαίνει τα σύνορα και συνεχίζει να ενώνει Ελλάδα και Τουρκία.Ήδη από την πολυετή συνεργασία της με τον κορυφαίο Έλληνα συνθέτη, η «φωνή του Μίκη Θεοδωράκη από τη νεότερη γενιά», όπως έχει χαρακτηριστεί η Μπέττυ Χαρλαύτη, είχε αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του έργου του διεθνώς. Μεταφέροντας όχι μόνο τη μουσική του αλλά και το ανθρωπιστικό του όραμα, συνεχίζει να παρουσιάζει τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό και να εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες Ελληνίδες ερμηνεύτριες.