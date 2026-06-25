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Έβρος: Το υπουργείο Πολιτισμού δημιουργεί ένα νέο Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων
Έβρος: Το υπουργείο Πολιτισμού δημιουργεί ένα νέο Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων
Σε ανενεργές σχολικές μονάδες οι οποίες θα αποκατασταθούν
Η δημιουργία ενός νέου Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου που θα αναδεικνύουν την αγροτική ζωή, τις παραγωγικές παραδόσεις, τις καλλιεργητικές πρακτικές και τη συλλογική μνήμη της ακριτικής περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της πολιτιστικής της ταυτότητας, μπαίνει σε εφαρμογή από το υπουργείο Πολιτισμού.
Το έργο επισφραγίστηκε επισήμως μέσα από τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης που υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.
Οι Προγραμματικές Συμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση των ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καρωτή Διδυμοτείχου και την Πτελέα Ορεστιάδας, οι οποίες θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων, βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία τους ως μουσειακών και πολιτιστικών κέντρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.840 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού. Για την Πτελέα προβλέπεται χρηματοδότηση 110.360 ευρώ και για την Καρωτή 95.480 ευρώ. Το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων, από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως την επίβλεψη και ολοκλήρωσή τους, μέσω της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Παράλληλα, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου», προωθείται η εκπόνηση των μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών για τα δύο πρώτα μουσεία του Δικτύου, με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου αποτελεί μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, για την ακριτική Θράκη. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στα μνημενώεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιλαμβάνει τις μνήμες, τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραγωγικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών. Με τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Έβρου μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. Παράλληλα, αποδίδουμε νέα χρήση σε ανενεργά δημόσια κτήρια, ενισχύουμε την πολιτιστική αποκέντρωση και συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό ως μοχλό προόδου, συνοχής και εξωστρέφειας».
«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση του σχολείου της Πτελέας, με σκοπό την δημιουργία μουσείου υφαντικής, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, και ειδικότερα, για την περιοχή του Τριγώνου. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε μεθοδικά και περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δίνοντας πνοή στην ευρύτερη περιοχή, αφού θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας» σημείωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος ενώ ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου επισήμανε αναφερόμενος στην αναβάθμιση της ανενεργής σχολικής μονάδας στην Καρωτή και τη μετατροπή της σε υποδομή του υπό ίδρυση Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου: «Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων Θρακιωτών ερμηνευτών της παράδοσης, του Χρόνη Αηδονίδη και του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, δημιουργείται ένας χώρος που θα αναδεικνύει και θα διαφυλάσσει τη μουσική και λαογραφική μας κληρονομιά».
Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΔΣ του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης», Αγγελική Γιαννακίδου, υπογράμμισε: «Σήμερα υπογράψαμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα: Πολιτιστικά, ενισχυτικά για την περιοχή της Θράκης και, φυσικά, οικονομικά. Γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και περνούν μέσα από το τρίπτυχο «πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία».
Το έργο επισφραγίστηκε επισήμως μέσα από τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης που υπέγραψε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με τους Δήμους Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας.
Οι Προγραμματικές Συμβάσεις αφορούν την αποκατάσταση και επανάχρηση των ανενεργών σχολικών μονάδων στην Καρωτή Διδυμοτείχου και την Πτελέα Ορεστιάδας, οι οποίες θα στεγάσουν τους πρώτους πυρήνες του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν συντήρηση και αναβάθμιση των κτηρίων, βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση των απαραίτητων χώρων για τη λειτουργία τους ως μουσειακών και πολιτιστικών κέντρων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται σε 205.840 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Πολιτισμού. Για την Πτελέα προβλέπεται χρηματοδότηση 110.360 ευρώ και για την Καρωτή 95.480 ευρώ. Το υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων, από τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών έως την επίβλεψη και ολοκλήρωσή τους, μέσω της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Παράλληλα, με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου», προωθείται η εκπόνηση των μουσειολογικών και μουσειογραφικών μελετών για τα δύο πρώτα μουσεία του Δικτύου, με χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η δημιουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου αποτελεί μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία, για την ακριτική Θράκη. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν περιορίζεται στα μνημενώεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. Περιλαμβάνει τις μνήμες, τις γνώσεις, τις πρακτικές και τις παραγωγικές δραστηριότητες που διαμόρφωσαν την ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών. Με τις δύο Προγραμματικές Συμβάσεις και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε σήμερα, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη της αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Έβρου μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων πολιτιστικών υποδομών. Παράλληλα, αποδίδουμε νέα χρήση σε ανενεργά δημόσια κτήρια, ενισχύουμε την πολιτιστική αποκέντρωση και συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τον πολιτισμό ως μοχλό προόδου, συνοχής και εξωστρέφειας».
«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση του σχολείου της Πτελέας, με σκοπό την δημιουργία μουσείου υφαντικής, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον Δήμο μας, και ειδικότερα, για την περιοχή του Τριγώνου. Πρόκειται για ένα έργο που σχεδιάστηκε μεθοδικά και περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, δίνοντας πνοή στην ευρύτερη περιοχή, αφού θα αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας» σημείωσε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος ενώ ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιαννόγλου επισήμανε αναφερόμενος στην αναβάθμιση της ανενεργής σχολικής μονάδας στην Καρωτή και τη μετατροπή της σε υποδομή του υπό ίδρυση Δικτύου Αγροτικών Μουσείων Έβρου: «Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων Θρακιωτών ερμηνευτών της παράδοσης, του Χρόνη Αηδονίδη και του Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, δημιουργείται ένας χώρος που θα αναδεικνύει και θα διαφυλάσσει τη μουσική και λαογραφική μας κληρονομιά».
Από την πλευρά της η πρόεδρος του ΔΣ του «Εθνολογικού Μουσείου Θράκης», Αγγελική Γιαννακίδου, υπογράμμισε: «Σήμερα υπογράψαμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε πολλά επίπεδα: Πολιτιστικά, ενισχυτικά για την περιοχή της Θράκης και, φυσικά, οικονομικά. Γιατί όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και περνούν μέσα από το τρίπτυχο «πολιτισμός, δημιουργία, οικονομία».
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