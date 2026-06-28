Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (07:25 τοπική ώρα) τη βορειοανατολική Ιαπωνία.Το επίκεντρο βρισκόταν στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, με εστιακό βάθος 40 χιλιόμετρα.Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, ωστόσο δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για σοβαρές ζημιές.