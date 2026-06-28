Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία
Έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαρές ζημιές
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (07:25 τοπική ώρα) τη βορειοανατολική Ιαπωνία.
Το επίκεντρο βρισκόταν στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, με εστιακό βάθος 40 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, ωστόσο δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για σοβαρές ζημιές.
Το επίκεντρο βρισκόταν στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, με εστιακό βάθος 40 χιλιόμετρα.
🚨🇯🇵 #BREAKING: New footage shows the aftermath of a 6.1-magnitude earthquake that struck Honshu, Japan, few hours ago.— The Globe & News (@TheGlobeNewt) June 28, 2026
No immediate reports of major damage or casualties have been confirmed.#Japan #Earthquake #Breaking #Honshu https://t.co/Jz29lv1z7a pic.twitter.com/mOC34GGpdC
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