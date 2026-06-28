Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία
ΚΟΣΜΟΣ
Σεισμός Ιαπωνία

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία

Έγινε αισθητός σε μεγάλη έκταση, αλλά δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαρές ζημιές

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ χτύπησε τη βόρεια Ιαπωνία
Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (07:25 τοπική ώρα) τη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Το επίκεντρο βρισκόταν στις ακτές της επαρχίας Ιβάτε, με εστιακό βάθος 40 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, ωστόσο δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή για σοβαρές ζημιές.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης