Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC
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Mercedes Benz mercedes Mercedes-Benz GLC

Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC

Οι παραγγελίες για την νέα αμιγώς ηλεκτροκίνητη Mercedes-Benz GLC είναι τόσο πολλές που ήδη έχει εξαντληθεί η φετινή παραγωγή της.

Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC
Τα στελέχη της Mercedes-Benz τρίβουν τα χέρια τους από τη μεγάλη ζήτηση των αγοραστών για την καινούργια αμιγώς ηλεκτροκίνητη GLC. Το νέο SUV μοντέλο του έχει γίνει δημοφιλές σε βαθμό που μάλλον δεν το περίμεναν στη γερμανική εταιρεία.
Αφενός η αυξημένη ζήτηση και αφετέρου τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία περιορίζουν το όγκο κατασκευής του νέου οχήματος, έχουν ως αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί ήδη η παραγωγή ως το τέλος του 2026.
Έτσι, όσες παραγγελίες γίνονται πλέον για την GLC θα μπουν σε διαδικασία παραγωγής από το νέο έτος και έπειτα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αγοραστές ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένουν έως και το δεύτερο εξάμηνο του 2027 για να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους.
Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC
Στη Γερμανία, οι χρόνοι παράδοσης για όσους παραγγείλουν τώρα το νέο ηλεκτρικό SUV ξεπερνούν τους επτά μήνες, ενώ ορισμένες εκδόσεις του αναμένεται να φτάσουν στους πελάτες κατά το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2027.
Εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας σχετικά: «Η ηλεκτρική GLC καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Στην Ευρώπη, οι παραγγελίες έχουν εξαντληθεί για το υπόλοιπο του 2026».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι καθυστερήσεις στην επιμελητεία συνδέονται με προβλήματα στην προμήθεια μπαταριών από την CATL.
Η κινεζική εταιρεία σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει το νέο εργοστάσιό της στην Ουγγαρία για την παραγωγή συσσωρευτών υψηλής τάσης τους οποίος να δίνει στις ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Mercedes-Benz.
Κλείσιμο
Ωστόσο, ζητήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και διαχείρισης λυμάτων οδήγησαν στην αποστολή μπαταριών από την Κίνα. Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις και στην προμήθεια καλωδιώσεων, εξαιτίας διακοπών παραγωγής σε εργοστάσιο προμηθευτή στο Μαρόκο.
Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC
Η νέα ηλεκτρική GLC κατασκευάζεται στη Βρέμη και ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη τον περασμένο Μάρτιο (2026). Η σημασία της για την γερμανική εταιρεία είναι μεγάλη, καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της μάρκας τα τελευταία χρόνια.
Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις της έφτασαν τις 36.500 έως τον περασμένο Σεπτέμβριο (2026), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 19% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πωλήσεις της έφτασαν τις 106.648 μονάδες, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 33%.

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