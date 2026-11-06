Ανάρπαστη η ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC

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Τα στελέχη της Mercedes-Benz τρίβουν τα χέρια τους απόγια την καινούργια αμιγώς ηλεκτροκίνητη GLC. Το νέο SUV μοντέλο του έχει γίνει δημοφιλές σε βαθμό που μάλλον δεν το περίμεναν στη γερμανική εταιρεία.Αφενός η αυξημένη ζήτηση και αφετέρου τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, τα οποία περιορίζουν το όγκο κατασκευής του νέου οχήματος, έχουν ως αποτέλεσμα ναΈτσι, όσες παραγγελίες γίνονται πλέον για την GLC θα μπουν σε διαδικασία παραγωγής από το νέο έτος και έπειτα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αγοραστέςγια να παραλάβουν το αυτοκίνητό τους.Στη Γερμανία, οι χρόνοι παράδοσης για όσους παραγγείλουν τώρα το νέο ηλεκτρικό SUVενώ ορισμένες εκδόσεις του αναμένεται να φτάσουν στους πελάτες κατά το τρίτο ή τέταρτο τρίμηνο του 2027.Εκπρόσωπος της γερμανικής εταιρείας επιβεβαίωσε το γεγονός, δηλώνοντας σχετικά: «Η ηλεκτρική GLC καταγράφει εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. Στην Ευρώπη,Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, οι καθυστερήσεις στην επιμελητείαΗ κινεζική εταιρείαγια την παραγωγή συσσωρευτών υψηλής τάσης τους οποίος να δίνει στις ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Mercedes-Benz.Ωστόσο, ζητήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης και διαχείρισης λυμάτων οδήγησαν στην. Επίσης, υπάρχουν καθυστερήσεις και στην προμήθεια καλωδιώσεων, εξαιτίας διακοπών παραγωγής σε εργοστάσιο προμηθευτή στο Μαρόκο.Η νέα ηλεκτρική GLC κατασκευάζεται στη Βρέμη και ξεκίνησε την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη τον περασμένο Μάρτιο (2026)., καθώς το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί το κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο της μάρκας τα τελευταία χρόνια.Στη Γερμανία, οι ταξινομήσεις της έφτασαν τις 36.500 έως τον περασμένο Σεπτέμβριο (2026), αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 19% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι πωλήσεις της έφτασαν τις 106.648 μονάδες, δηλαδή