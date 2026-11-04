O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo

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Η Lamborghini Gallardo επιστρέφει με έναν τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν. Σχεδόν, η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή παρουσιάζει την Hommage 26, μια ριζικά αναβαθμισμένη εκδοχή του ιταλικού supercar.Η Hommage 26 παρουσιάστηκε στο Concours at Wynn στο Λας Βέγκας και αποτελείτης CAVËN Atelier., καθεμία από τις οποίες θα κατασκευάζεται πάνω σε μια υπάρχουσα Lamborghini Gallardo.Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς. Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον χρήματα για την αγορά μίας εργοστασιακής Gallardo που θα αποτελέσει τη βάση του αυτοκινήτου, εκτός εάν διαθέτει ήδη μία. Με άλλα λόγια, το τελικό κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.Η σχεδίαση, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει ίδιο. Όλα τα εξωτερικά πάνελ έχουν αντικατασταθεί από νέα, κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ οι γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πιο έντονες.Το εμπρός μέροςτης ορίτζιναλ Gallardo, όμως πλέον συνδέονται οπτικά με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα μέσω μιας νέας οριζόντιας μπάρας LED. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση μιας, όταν σχεδίαζε την αρχική πρόταση για τη Gallardo.Στο πλάι, οι νέες ζάντες 20 ιντσών και ταδίνουν πιο επιθετική εικόνα, ενώ διαφορετικά είναι και τα μαρσπιέ και οι εισαγωγές αέρα στο πλάι. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το μαύρο κάλυμμα του κινητήρα διαθέτει περσίδες και πάνω του βρίσκεται μιαστα δύο άκρα.Η Hommage 26 αποκτά επίσης ένα νέο άνοιγμα στο πίσω μέρος της καμπίνας, ώστε ο ήχος του κινητήρα και της εξάτμισης να φτάνει πιο έντονα στο εσωτερικό. Το οποίοκαι καινούρια καθίσματα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη του σώματος και την εργονομία.Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, βρίσκεται πίσω από τα καθίσματα. Εκείο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις από την Italtecnica. Ο κινητήρας ανεβάζει μέχρι τις 8.500 σ.α.λ. και διατίθεται σε δύο εκδόσεις.Στη GT αποδίδει 540 ίππους, ενώ. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.