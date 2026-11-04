O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
CAR
Lamborghini

O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo

Ο Fabrizio Giugiaro ξανασχεδίασε τη Gallardo που δημιούργησε το 1998, προσθέτοντας 560 ίππους, carbon αμάξωμα και χειροκίνητο κιβώτιο.

O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η Lamborghini Gallardo επιστρέφει με έναν τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη σχεδιαστική πρόταση του Giugiaro, η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή παρουσιάζει την Hommage 26, μια ριζικά αναβαθμισμένη εκδοχή του ιταλικού supercar.
Η Hommage 26 παρουσιάστηκε στο Concours at Wynn στο Λας Βέγκας και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας Designer Series της CAVËN Atelier. Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε μόλις 25 μονάδες, καθεμία από τις οποίες θα κατασκευάζεται πάνω σε μια υπάρχουσα Lamborghini Gallardo.
O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς η τιμή των 900.000 ευρώ αφορά μόνο τη μετατροπή. Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον χρήματα για την αγορά μίας εργοστασιακής Gallardo που θα αποτελέσει τη βάση του αυτοκινήτου, εκτός εάν διαθέτει ήδη μία. Με άλλα λόγια, το τελικό κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η σχεδίαση παραμένει πιστή στην αρχική Gallardo, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει ίδιο. Όλα τα εξωτερικά πάνελ έχουν αντικατασταθεί από νέα, κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ οι γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πιο έντονες.
O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
Το εμπρός μέρος διατηρεί τα χαρακτηριστικά κάθετα φωτιστικά σώματα της ορίτζιναλ Gallardo, όμως πλέον συνδέονται οπτικά με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα μέσω μιας νέας οριζόντιας μπάρας LED. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση μιας σχεδιαστικής ιδέας που είχε παρουσιάσει ο Giugiaro ήδη από το 1998, όταν σχεδίαζε την αρχική πρόταση για τη Gallardo.
Στο πλάι, οι νέες ζάντες 20 ιντσών και τα αναβαθμισμένα φρένα δίνουν πιο επιθετική εικόνα, ενώ διαφορετικά είναι και τα μαρσπιέ και οι εισαγωγές αέρα στο πλάι. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το μαύρο κάλυμμα του κινητήρα διαθέτει περσίδες και πάνω του βρίσκεται μια ενσωματωμένη αεροτομή με ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια στα δύο άκρα.
Κλείσιμο
Η Hommage 26 αποκτά επίσης ένα νέο άνοιγμα στο πίσω μέρος της καμπίνας, ώστε ο ήχος του κινητήρα και της εξάτμισης να φτάνει πιο έντονα στο εσωτερικό. Το οποίο έχει επίσης ανασχεδιαστεί, με νέα γραφικά στα όργανα και καινούρια καθίσματα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη του σώματος και την εργονομία.
O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, βρίσκεται πίσω από τα καθίσματα. Εκεί παραμένει ο ατμοσφαιρικός 5λιτρος V10, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις από την Italtecnica. Ο κινητήρας ανεβάζει μέχρι τις 8.500 σ.α.λ. και διατίθεται σε δύο εκδόσεις.
Στη GT αποδίδει 540 ίππους, ενώ στην Performance φτάνει τους 560 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.
O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
Η GFG Style έχει επέμβει και στην ανάρτηση, τοποθετώντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ με προγράμματα Comfort και Sport. Η χρήση ανθρακονημάτων περιορίζει το βάρος, ενώ η ενεργή αεροδυναμική βελτιώνει τη συμπεριφορά σε υψηλές ταχύτητες.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η αριστεία της Rolex στην υπηρεσία των ελληνικών δασών

Με πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και συνδέουν την καινοτομία με την υπευθυνότητα, η ROLEX Ελλάδας υποστηρίζει έμπρακτα όσους εργάζονται για τη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας, υλοποιώντας έτσι τη διαχρονική της δέσμευση για κοινωνική ευθύνη και υποστήριξη δράσεων με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Love at First Sight: Η συνεργασία του glo™ HILO με τον Στέλιο Κουδουνάρη

Μόδα, design και υψηλή αισθητική συναντήθηκαν σε μια exclusive βραδιά με πρωταγωνιστές το glo™ HILO και τον Στέλιο Κουδουνάρη

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης