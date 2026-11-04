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O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
O Giugiaro αναβιώνει την Gallardo
Ο Fabrizio Giugiaro ξανασχεδίασε τη Gallardo που δημιούργησε το 1998, προσθέτοντας 560 ίππους, carbon αμάξωμα και χειροκίνητο κιβώτιο.
Η Lamborghini Gallardo επιστρέφει με έναν τρόπο που ελάχιστοι θα περίμεναν. Σχεδόν 30 χρόνια μετά την πρώτη σχεδιαστική πρόταση του Giugiaro, η εταιρεία του Ιταλού σχεδιαστή παρουσιάζει την Hommage 26, μια ριζικά αναβαθμισμένη εκδοχή του ιταλικού supercar.
Η Hommage 26 παρουσιάστηκε στο Concours at Wynn στο Λας Βέγκας και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας Designer Series της CAVËN Atelier. Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε μόλις 25 μονάδες, καθεμία από τις οποίες θα κατασκευάζεται πάνω σε μια υπάρχουσα Lamborghini Gallardo.
Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς η τιμή των 900.000 ευρώ αφορά μόνο τη μετατροπή. Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον χρήματα για την αγορά μίας εργοστασιακής Gallardo που θα αποτελέσει τη βάση του αυτοκινήτου, εκτός εάν διαθέτει ήδη μία. Με άλλα λόγια, το τελικό κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η σχεδίαση παραμένει πιστή στην αρχική Gallardo, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει ίδιο. Όλα τα εξωτερικά πάνελ έχουν αντικατασταθεί από νέα, κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ οι γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πιο έντονες.
Το εμπρός μέρος διατηρεί τα χαρακτηριστικά κάθετα φωτιστικά σώματα της ορίτζιναλ Gallardo, όμως πλέον συνδέονται οπτικά με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα μέσω μιας νέας οριζόντιας μπάρας LED. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση μιας σχεδιαστικής ιδέας που είχε παρουσιάσει ο Giugiaro ήδη από το 1998, όταν σχεδίαζε την αρχική πρόταση για τη Gallardo.
Στο πλάι, οι νέες ζάντες 20 ιντσών και τα αναβαθμισμένα φρένα δίνουν πιο επιθετική εικόνα, ενώ διαφορετικά είναι και τα μαρσπιέ και οι εισαγωγές αέρα στο πλάι. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το μαύρο κάλυμμα του κινητήρα διαθέτει περσίδες και πάνω του βρίσκεται μια ενσωματωμένη αεροτομή με ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια στα δύο άκρα.
Η Hommage 26 αποκτά επίσης ένα νέο άνοιγμα στο πίσω μέρος της καμπίνας, ώστε ο ήχος του κινητήρα και της εξάτμισης να φτάνει πιο έντονα στο εσωτερικό. Το οποίο έχει επίσης ανασχεδιαστεί, με νέα γραφικά στα όργανα και καινούρια καθίσματα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη του σώματος και την εργονομία.
Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, βρίσκεται πίσω από τα καθίσματα. Εκεί παραμένει ο ατμοσφαιρικός 5λιτρος V10, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις από την Italtecnica. Ο κινητήρας ανεβάζει μέχρι τις 8.500 σ.α.λ. και διατίθεται σε δύο εκδόσεις.
Στη GT αποδίδει 540 ίππους, ενώ στην Performance φτάνει τους 560 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.
Η Hommage 26 παρουσιάστηκε στο Concours at Wynn στο Λας Βέγκας και αποτελεί το πρώτο μοντέλο της νέας Designer Series της CAVËN Atelier. Η παραγωγή της θα περιοριστεί σε μόλις 25 μονάδες, καθεμία από τις οποίες θα κατασκευάζεται πάνω σε μια υπάρχουσα Lamborghini Gallardo.
Και αυτό είναι σημαντικό, καθώς η τιμή των 900.000 ευρώ αφορά μόνο τη μετατροπή. Ο πελάτης θα πρέπει να διαθέσει επιπλέον χρήματα για την αγορά μίας εργοστασιακής Gallardo που θα αποτελέσει τη βάση του αυτοκινήτου, εκτός εάν διαθέτει ήδη μία. Με άλλα λόγια, το τελικό κόστος μπορεί εύκολα να ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Η σχεδίαση παραμένει πιστή στην αρχική Gallardo, αλλά σχεδόν τίποτα δεν έχει μείνει ίδιο. Όλα τα εξωτερικά πάνελ έχουν αντικατασταθεί από νέα, κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ οι γραμμές του αμαξώματος έχουν γίνει πιο έντονες.
Το εμπρός μέρος διατηρεί τα χαρακτηριστικά κάθετα φωτιστικά σώματα της ορίτζιναλ Gallardo, όμως πλέον συνδέονται οπτικά με τις μεγάλες εισαγωγές αέρα μέσω μιας νέας οριζόντιας μπάρας LED. Πρόκειται ουσιαστικά για την υλοποίηση μιας σχεδιαστικής ιδέας που είχε παρουσιάσει ο Giugiaro ήδη από το 1998, όταν σχεδίαζε την αρχική πρόταση για τη Gallardo.
Στο πλάι, οι νέες ζάντες 20 ιντσών και τα αναβαθμισμένα φρένα δίνουν πιο επιθετική εικόνα, ενώ διαφορετικά είναι και τα μαρσπιέ και οι εισαγωγές αέρα στο πλάι. Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το μαύρο κάλυμμα του κινητήρα διαθέτει περσίδες και πάνω του βρίσκεται μια ενσωματωμένη αεροτομή με ενεργά αεροδυναμικά πτερύγια στα δύο άκρα.
Η Hommage 26 αποκτά επίσης ένα νέο άνοιγμα στο πίσω μέρος της καμπίνας, ώστε ο ήχος του κινητήρα και της εξάτμισης να φτάνει πιο έντονα στο εσωτερικό. Το οποίο έχει επίσης ανασχεδιαστεί, με νέα γραφικά στα όργανα και καινούρια καθίσματα που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη του σώματος και την εργονομία.
Η μεγαλύτερη έκπληξη, όμως, βρίσκεται πίσω από τα καθίσματα. Εκεί παραμένει ο ατμοσφαιρικός 5λιτρος V10, ο οποίος έχει δεχθεί εκτεταμένες επεμβάσεις από την Italtecnica. Ο κινητήρας ανεβάζει μέχρι τις 8.500 σ.α.λ. και διατίθεται σε δύο εκδόσεις.
Στη GT αποδίδει 540 ίππους, ενώ στην Performance φτάνει τους 560 ίππους. Και στις δύο περιπτώσεις η κίνηση μεταφέρεται αποκλειστικά μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων.
Η GFG Style έχει επέμβει και στην ανάρτηση, τοποθετώντας ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ με προγράμματα Comfort και Sport. Η χρήση ανθρακονημάτων περιορίζει το βάρος, ενώ η ενεργή αεροδυναμική βελτιώνει τη συμπεριφορά σε υψηλές ταχύτητες.
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