Στα σκαριά ο νέος κινητήρας της Toyota

Την ώρα που οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν την παρουσία των κινητήρων εσωτερικής καύσης και επενδύουν ολοένα περισσότερο στην ηλεκτροκίνηση, η Toyota επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο.



Η Gazoo Racing εξελίσσει έναν νέο 4κύλινδρο κινητήρα υψηλής απόδοσης, ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει την «καρδιά» ορισμένων από τα πιο ενδιαφέροντα σπορ μοντέλα της επόμενης δεκαετίας.



Ο G20E αποτελεί την εξέλιξη του τρικύλινδρου G16E που γνωρίζουμε από το GR Yaris και τη GR Corolla. Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του, ο κυβισμός αυξάνεται από τα 1.600 στα 2.000 κ. εκ., ενώ ο αριθμός των κυλίνδρων αυξάνεται από τρεις σε τέσσερις.



Η Toyota δεν έχει αποκαλύψει ακόμη την τελική ισχύ του κινητήρα για την έκδοση παραγωγής, ωστόσο έχει κάνει λόγο για έως 456 ίππους.



Ο G20E έχει ήδη περάσει από το στάδιο του εργαστηρίου στην πράξη. Μέχρι σήμερα έχει τοποθετηθεί στο GR Yaris M Concept, το οποίο δεν περιορίστηκε σε στατικές παρουσιάσεις, αλλά χρησιμοποιήθηκε και σε αγωνιστικές συνθήκες στο ιαπωνικό πρωτάθλημα Super Taikyu.



Μάλιστα, η συμμετοχή του σε αγώνα αντοχής στην πίστα της Οκαγιάμα τον Οκτώβριο αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα εξέλιξης. Μετά τον αγώνα, οι μηχανικοί της Toyota ανέφεραν ότι δεν παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα, γεγονός που δείχνει ότι η αξιοπιστία του νέου κινητήρα βρίσκεται ήδη σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο.



Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, από τη στιγμή που η Toyota σκοπεύει να τοποθετήσει τον G20E σε αυτοκίνητο παραγωγής. Και εδώ μπαίνει ξανά στο προσκήνιο ένα όνομα που οι φίλοι της μάρκας περιμένουν εδώ και χρόνια: το MR2.



Ένα καμουφλαρισμένο πρωτότυπο που μοιάζει εξωτερικά με Yaris έχει ήδη εντοπιστεί σε δοκιμές, όμως οι πληροφορίες θέλουν το συγκεκριμένο αυτοκίνητο να κρύβει κάτω από το αμάξωμά του την επόμενη γενιά του MR2.



Το νέο μοντέλο αναμένεται να ακολουθήσει διαφορετική φιλοσοφία από τα μεγαλύτερα σπορ μοντέλα της Toyota, με έμφαση στις συμπαγείς διαστάσεις, το χαμηλό βάρος και την οδηγική εμπειρία.



Αν τελικά ο G20E βρεθεί κάτω από το καπό του νέου MR2, η Toyota θα έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα συνδυασμό: ένα μικρό, ελαφρύ και πιθανότατα κεντρομήχανο sportscar με έναν από τους ισχυρότερους turbo τετρακύλινδρους της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.