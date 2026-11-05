Tι γίνεται τελικά με το ID.Golf;

Πριν λίγες ημέρες η Volkswagen έκανε επίσημα γνωστό ότι αναστέλλει την εξέλιξη της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης του Golf που. Συγκεκριμένα, ο Τόμας Σέφερ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, μέσω εσωτερικής επιστολής, ενημέρωσε επίσημα τους εργαζόμενους της εταιρείας ότιΑυτόσχετικά με τα αίτια της συγκεκριμένης απόφασης, προκαλώντας αναστάτωση εντός αλλά και εκτός της γερμανικής εταιρείας. Έτσι, τα στελέχη της Volkswagen αναγκάστηκαν να κάνουν δηλώσεις για να διαλύσουν όποιες παρεξηγήσεις.Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο γερμανικό Auto Motor und Sport: «Το ID. Golf θα υπάρξει και θα κατασκευάζεται στο Βόλφσμπουργκ». Όπως διευκρίνισε, η εξέλιξή τουπου αντιμετωπίζει η γερμανική εταιρεία και δεν ακυρώνεται το πρόγραμμα δημιουργίας του.Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν,της χρονιάς που διανύουμε. Στο πρώτο εννεάμηνο του 2026, το λειτουργικό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης υποχώρησε στα 813 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 1,476 δισεκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.(«Scalable Systems Platform»). Όπως έγινε γνωστό, ο λόγος για την καθυστέρηση του νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου αφορά στην αναβολή εξέλιξης αυτής, κάτι που επηρεάζει και την αντίστοιχη διαδικασία για το αυτοκίνητο. Αυτό, αναμένεται να επηρεάσει και τους προμηθευτές και τους εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι συμμετέχουν στην εξέλιξη του νέου μοντέλου.Από τη Volkswagen ανακοίνωσαν ότινα περιοριστούν τα έξοδά της η διαδικασία ενδέχεται να επανεκκινήσει ακόμη και από τους πρώτους μήνες του 2027.Η πλατφόρμα «SSP». Αναμένεται να διατίθεται σε οκτώ παραλλαγές και τουλάχιστον δύο διαφορετικής χωρητικότητας μπαταρίες, συνολικά, επιτρέποντας τη δημιουργία οχημάτων σε όλες τις κατηγορίες, από mini έως μεγάλα SUV έως σπορ μοντέλα.Είναικαι η χρήση της υπολογίζεται ότι θα μειώσει το κόστος έως και 20%, σε σχέση με ό,τι ισχύει τώρα. Τα στελέχη της Volkswagen υπολογίζουν ότι η συνολική παραγωγή οχημάτων που θα βασίζονται στην «SSP» ενδέχεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια, σε όλη τη διάρκεια που θα χρησιμοποιείται.