Θα δούμε στο δρόμο το Renault 8 Gordini;

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Η Renault επιμένει ότι, όπως αποδεικνύουν τα 4 E-Tech και 5 E-Tech, αλλά και το ακραίο, περιορισμένης παραγωγής 5 Turbo 3E των 550 ίππων.Τώρα, η γαλλική εταιρεία, εξετάζοντας την δημιουργία έκδοσης παραγωγής του νέου πρωτοτύπου 8 Gordini, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού και αντλείτης δεκαετίας του ‘60.Με συμπαγείς διαστάσεις,και σχεδίαση που συνδυάζει τις κλασικές αναφορές με μια σύγχρονη αισθητική, το νέο μοντέλο δείχνει να έχει ξεκάθαρη ταυτότητα.Ο επικεφαλής της εταιρείας, Φαμπρίς Καμπολίβ,, όπως βασική προτεραιότητα είναι να ξεκινήσουν οι παραδόσεις του 5 Turbo 3E, προτού εξεταστεί η επόμενη κίνηση.«Με το R5 Turbo 3E θέλαμε να δείξουμε ότικαι οδηγική απόλαυση», δήλωσε ο ίδιος σε βρετανικό Μέσο. Όπως εξήγησε, με το πρωτότυπο Gordini η εταιρεία επιδιώκει να αποδείξει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να προκαλεί έντονα συναισθήματα και να είναι πραγματικά επιθυμητό.Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ηλεκτρική φύση του πρωτοτύπου δεν αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα για όσους το είδαν. «Προτεραιότητα έχει. Κατόπιν, το Gordini θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις ευκαιρίες που θα εξετάσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.Σε τεχνικό επίπεδο, η Renault δεν έχει αποκαλύψει την πλατφόρμα πάνω στην οποία βασίζεται το πρωτότυπο 8 Gordini. Έχει γνωστοποιήσει, ωστόσο, ότι. Αν και η ισχύς αυτή δεν εντυπωσιάζει με βάση τα δεδομένα των σύγχρονων ηλεκτρικών sport μοντέλων, θα μπορούσε να αποδειχθεί επαρκής για ένα ελαφρύ και ευέλικτο κουπέ με κίνηση στους πίσω τροχούς.Εναλλακτικά, η Renault θα μπορούσε να εξετάσει τη χρήση της διάταξης δύο ηλεκτροκινητήρων του 5 Turbo 3E. Μια τέτοια λύση, όμως, θα αύξανε σημαντικά το κόστος και, το οποίο ξεχώριζε για τον προσιτό χαρακτήρα του.Αυτό ακριβώς θέλει να διατηρήσει και η ομάδα σχεδιασμού. Όπως εξήγησε ο Ρομάν Γκοβέν, επικεφαλής πρωτοτύπων της Renault “το αρχικό Renault 8 ήταν ένα απλό αυτοκίνητο που εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς για την εργατική τάξη. Η σύγχρονη εκδοχή του, αλλά ως ένα προσιτό σε χαρακτήρα αυτοκίνητο που προσφέρει χαμόγελα στον οδηγό”.Η φιλοσοφία του 8 Gordini δεν αφορά, επομένως, την επίτευξη ενός εντυπωσιακού χρόνου στις πίστες, αλλά. Για τη Renault, αυτή είναι η ουσιαστική διαφοροποίηση απέναντι στις παραδοσιακές σπορ μάρκες.