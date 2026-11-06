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Ακόμα ισχυρότερο το νέο Audi RS 5
Ακόμα ισχυρότερο το νέο Audi RS 5
Το ABT RS5-R αποτελεί μια ακόμα πιο ισχυρή και επιθετική εκδοχή του νέου Audi RS 5 με 720 ίππους και συλλεκτικό χαρακτήρα.
Η νέα γενιά του Audi RS 5 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην ιστορία των σπορ μοντέλων της γερμανικής εταιρείας, καθώς υιοθετεί για πρώτη φορά plug-in υβριδική τεχνολογία.
Το νέο ABT RS5-R θα διατίθεται τόσο στην τετράθυρη όσο και στην Avant έκδοση του RS 5, διατηρώντας την αρχιτεκτονική του υβριδικού συστήματος που συνδυάζει έναν V6 biturbo 2,9 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα. Χάρη στο πακέτο αναβάθμισης ABT Power S, η συνολική ισχύς αυξάνεται στους 720 ίππους και η μέγιστη ροπή στα 905 Nm, έναντι 639 ίππων και 825 Nm της εργοστασιακής έκδοσης.
Η αύξηση προέρχεται από την αναβάθμιση του θερμικού κινητήρα, ο οποίος αποδίδει πλέον 591 ίππους και 680 Nm, έναντι 510 ίππων και 600 Nm της αρχικής έκδοσης. Η ABT δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τις επιδόσεις του RS5-R, όμως μια τόσο σημαντικά αύξηση της απόδοσης θα έχει ανάλογο αντίκρισμα οπότε είναι σίγουρο πως η επιτάχυνση θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή από τα 3,6 δευτερόλεπτα του RS 5. Πάντως σύμφωνα με την ABT η τελική ταχύτητα θα παραμένει στο εργοστασιακό όριο των 250 km/h.
Οι αλλαγές δεν περιορίζονται όμως μόνο στον κινητήρα. Η ABT έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο αεροδυναμικό πακέτο από ανθρακονήματα, με νέο εμπρός splitter, πλευρικά μαρσπιέ, αεροδυναμικά βοηθήματα στους εμπρός θόλους, διαφορετικά καλύμματα καθρεφτών και νέο πίσω διαχύτη. Στην έκδοση Avant ξεχωρίζει επιπλέον η μεγάλη πίσω αεροτομή, που ενισχύει τον δυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου.
Όλα τα ανθρακονημάτινα εξαρτήματα προσφέρονται είτε με γυαλιστερό φινίρισμα είτε με τη χαρακτηριστική ματ επεξεργασία Carbon Camouflage. Την εικόνα συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες ABT EVO Performance 22 ιντσών, με ελαστικά διαστάσεων 315/25 R22.
Παράλληλα, η ABT έχει προχωρήσει σε επεμβάσεις στην ανάρτηση, τοποθετώντας χαμηλότερα ελατήρια και πιο σκληρές αντιστρεπτικές δοκούς, με στόχο τον περιορισμό των κλίσεων και την αμεσότερη απόκριση στις αλλαγές κατεύθυνσης.
Στο εσωτερικό, οι διαφοροποιήσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις Dinamica, paddles στο τιμόνι από ανθρακονήματα, ειδικά διακοσμητικά στα μαρσπιέ και αριθμημένη πλακέτα που υπογραμμίζει τον συλλεκτικό χαρακτήρα της έκδοσης.
Η παραγωγή του RS5-R θα περιοριστεί σε 130 αυτοκίνητα, ενώ το κόστος της μετατροπής στη Γερμανία ξεκινά από 62.000 ευρώ για το Sedan και 65.000 ευρώ για το Avant, χωρίς να περιλαμβάνεται η τιμή αγοράς του αυτοκινήτου και τα έξοδα τοποθέτησης.
Η ABT, πάντως, έχει ήδη ανακοινώσει πως το δεύτερο τρίμηνο του 2027 θα παρουσιάσει μια ακόμα ισχυρότερη αναβάθμιση, η οποία θα ανεβάζει την απόδοση στους 800 ίππους και θα συνοδεύεται από νέα εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič.
Η παραγωγή του RS5-R θα περιοριστεί σε 130 αυτοκίνητα, ενώ το κόστος της μετατροπής στη Γερμανία ξεκινά από 62.000 ευρώ για το Sedan και 65.000 ευρώ για το Avant, χωρίς να περιλαμβάνεται η τιμή αγοράς του αυτοκινήτου και τα έξοδα τοποθέτησης.
Η ABT, πάντως, έχει ήδη ανακοινώσει πως το δεύτερο τρίμηνο του 2027 θα παρουσιάσει μια ακόμα ισχυρότερη αναβάθμιση, η οποία θα ανεβάζει την απόδοση στους 800 ίππους και θα συνοδεύεται από νέα εξάτμιση τιτανίου της Akrapovič.
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