Η Alfa Romeo Giulietta επιστρέφει

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Η νέα Giulietta αποτελείτης προϊοντικής στρατηγικής της Alfa Romeo και αναμένεται να παρουσιαστεί μετά το 2028.Παρότι θα διατηρήσει τον, η σχεδιαστική της προσέγγιση θα απέχει από εκείνη της προηγούμενης γενιάς. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της μιλανέζικης μάρκας, Σάντο Φιτσίλι, ο οποίος μίλησε στο ιταλικό Motor1 στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Παρισιού,Ωστόσο, το πρωτότυπο δεν αποτελεί απόλυτη απεικόνιση της τελικής μορφής, καθώςΗ νέα Giulietta αναμένεται να, με αναλογίες που θα βρίσκονται ανάμεσα σε ένα παραδοσιακό hatchback και ένα SUV.Η συγκεκριμένη προσέγγιση, το πρωτότυπο που είχε παρουσιάσει η Alfa Romeo το 2003 και είχε επίσης crossover χαρακτήρα. Με μήκος περίπου 4,35 μέτρα, το Kamal βρίσκεται κοντά στις διαστάσεις που αναμένονται για τη νέα Giulietta.Η επιλογή αυτού του αμαξώματος δεν αφορά μόνο τη σχεδιαστική ταυτότητα. Η αυξημένη απόσταση από το έδαφος και το ελαφρώς μεγαλύτερο ύψοςγια τους επιβάτες και τις αποσκευές, σε σχέση με την προηγούμενη Giulietta.Επιπλέον, η νέα Giulietta αναμένεται, η οποία θα προκύψει από την αρχιτεκτονική STLA One. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Alfa Romeo θα μπορεί να φιλοξενήσει διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση.Έτσι, στη γκάμαμε κινητήρα εσωτερικής καύσης,. Ακόμη, δεν αποκλείεται η επιστροφή της ονομασίας Quadrifoglio στη συγκεκριμένη κατηγορία, με μία πιο δυναμική έκδοση πουστον τομέα των επιδόσεων.Όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες Alfa Romeo, ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στη ρύθμιση της ανάρτησης, του συστήματος διεύθυνσης και των φρένων.Η εξέλιξη αυτών των χαρακτηριστικών, ώστε η νέα Giulietta να διατηρήσει τον οδηγικό χαρακτήρα που αποτελεί βασικό στοιχείο της ιταλικής μάρκας.Το Cuorerosso δίνει επίσης μία. Η σχεδιαστική φιλοσοφία θα είναι προσανατολισμένη στον οδηγό, με τον πίνακα οργάνων και τις υπόλοιπες ψηφιακές λειτουργίες να ακολουθούν μία περισσότερο οδηγοκεντρική λογική.