TUTU Deals: Νέα διεύθυνση για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

Η φυσική της παρουσία στο 28ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, στις Αφίδνες, αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσπάθειας. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν συνεννόησης, να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις και να επιθεωρήσουν το όχημα που έχουν ξεχωρίσει, πριν προχωρήσουν σε προσφορά.

Η αξία της προσωπικής επαφής και του ελέγχου

Στην επιλογή μεταχειρισμένου, η εικόνα από κοντά έχει ιδιαίτερη σημασία. Η κατάσταση του αμαξώματος και του εσωτερικού, η αίσθηση στη θέση οδήγησης, οι χώροι για την οικογένεια και η πρακτικότητα στην καθημερινότητα βοηθούν τον αγοραστή να καταλάβει ποιο αυτοκίνητο του ταιριάζει. Η επίσκεψη στον χώρο δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσει όσα έχει διαβάσει με τη δική του παρατήρηση.

Το marketplace (tutudeals.gr)διευκολύνει την πρώτη επιλογή, ενώ η φυσική έκθεση προσφέρει το επόμενο βήμα. Αυτή η σύνδεση έχει ενδιαφέρον για τον οδηγό που θέλει να οργανώσει την έρευνά του, να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις και να εστιάσει σε αυτοκίνητα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές του ανάγκες.

Οι καταχωρίσεις της TUTU Deals καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες και επίπεδα τιμών, από μικρά αυτοκίνητα για την πόλη μέχρι οικογενειακές προτάσεις και SUV. Περιλαμβάνονται οχήματα βενζίνης, diesel και υβριδικής τεχνολογίας, προσφέροντας διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τη χρήση, τις προτιμήσεις και τον προϋπολογισμό του ενδιαφερομένου.

Ξεχωριστό βάρος δίνεται στην αξιολόγηση των οχημάτων. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η διαδικασία περιλαμβάνει τεχνικό έλεγχο περισσότερων από 200 σημείων. Ο έλεγχος εντάσσεται στην προετοιμασία του αυτοκινήτου πριν από την πώληση και συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, ώστε η παρουσίασή του να στηρίζεται σε καταγεγραμμένα στοιχεία.

Στην ίδια κατεύθυνση λειτουργούν η φωτογραφική απεικόνιση 360° και η πληροφόρηση για το ιστορικό του οχήματος που περιγράφει η TUTU Deals. Η συγκέντρωση αυτών των στοιχείων βοηθά τον υποψήφιο αγοραστή να αξιολογήσει πιο ουσιαστικά την κατάσταση και την τιμή ενός αυτοκινήτου και να προετοιμάσει τις ερωτήσεις του πριν από την επίσκεψη.

Η επιδίωξη είναι σαφής: η αναζήτηση του καλού μεταχειρισμένου να στηρίζεται σε περισσότερη γνώση. Ο αγοραστής αποκτά καλύτερη βάση για τη σύγκριση των επιλογών του, ενώ ο πωλητής μπορεί να παρουσιάσει το όχημά του με μεγαλύτερη πληρότητα.

Ένα marketplace για αγοραστές και πωλητές

Η αναζήτηση στην πλατφόρμα γίνεται με φίλτρα που επιτρέπουν στον χρήστη να περιορίσει τις επιλογές του με βάση τη χρονολογία, τα χιλιόμετρα, το καύσιμο, τον τύπο κιβωτίου και άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει από τα δικά του κριτήρια και να εντοπίσει τα αυτοκίνητα που αξίζει να εξετάσει αναλυτικότερα.

Στη λειτουργία της TUTU Deals περιλαμβάνονται τα Live Deals, τα οποία προγραμματίζονται κάθε Σάββατο, από τις 12:00 έως τις 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των προσφορών, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα άμεσης αγοράς μέσω Buy Now, όπου αυτή είναι διαθέσιμη και με τους όρους της αντίστοιχης συναλλαγής.

Για τον ιδιοκτήτη που επιθυμεί να πουλήσει, η διαδικασία αρχίζει με την καταχώριση των στοιχείων του αυτοκινήτου και της επιθυμητής τιμής. Ακολουθούν η συνεννόηση για την τιμή εκκίνησης, η παράδοση του οχήματος στον χώρο της εταιρείας, η επαλήθευση των εγγράφων και ο τεχνικός έλεγχος. Μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, το αυτοκίνητο εντάσσεται στη διαδικασία πώλησης.

Αυτό το μοντέλο μπορεί να διευκολύνει ιδιαίτερα όσους δεν διαθέτουν χρόνο για συνεχείς συνεννοήσεις και διαδοχικά ραντεβού. Η παρουσίαση του οχήματος, η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και η διεκπεραίωση της συναλλαγής αποκτούν συγκεκριμένη οργάνωση, με την εταιρεία να υποστηρίζει τα επιμέρους στάδια.

Η υποστήριξη συνεχίζεται και όταν επιτευχθεί η συμφωνία. Μετά την εξόφληση, η TUTU Deals αναλαμβάνει τη διαδικασία μεταβίβασης και συντονίζει την παράδοση του αυτοκινήτου. Στις δυνατότητες εξυπηρέτησης που παρουσιάζει περιλαμβάνονται επίσης η παραλαβή ή μεταφορά του οχήματος και πρόσθετες εργασίες προετοιμασίας μέσω συνεργείων.

Οι δημοσιευμένες προμήθειες συναλλαγής για ιδιώτες διαμορφώνονται σε 2% για τον αγοραστή και 3,5% για τον πωλητή, ενώ για επαγγελματίες εμπόρους είναι 1% και 2%, αντίστοιχα, με ΦΠΑ. Το κόστος του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου για τον πωλητή ανέρχεται σε 125 ευρώ με ΦΠΑ και περιλαμβάνει φωτογράφιση και πλύσιμο. Τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες χρεώνονται χωριστά.

Παράλληλα, η εταιρεία προβλέπει ενημέρωση και διασύνδεση με χρηματοδοτικές επιλογές τρίτων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η έγκριση της χρηματοδότησης και οι όροι της καθορίζονται από τον αντίστοιχο φορέα, ανάλογα με την περίπτωση.

Ο χώρος στις Αφίδνες περιμένει όσους θέλουν να γνωρίσουν τα διαθέσιμα αυτοκίνητα και τον τρόπο λειτουργίας της TUTU Deals. Το αναρτημένο ωράριο είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00–18:00 και Σάββατο 10:00–15:00, με επικοινωνία στο 212 0007777 και στο info@tutudeals.gr για την οργάνωση της επίσκεψης .

Η TUTU Deals μπαίνει στην αγορά με μια πρόταση που συνδέει την επιλογή από την οθόνη με την αξιολόγηση από κοντά. Για όσους αναζητούν ποιοτικό μεταχειρισμένο, το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτόν τον συνδυασμό: τεχνική πληροφόρηση, δυνατότητα επιθεώρησης και καθοδήγηση μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς.



