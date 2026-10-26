Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια
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Aston Martin

Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια

Η βρετανική φίρμα μεταθέτει για μετά το 2033 το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο, καθώς η ζήτηση για EV και οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία αλλάζουν ταχύτατα, ενώ παράλληλα επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια
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Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο, Άντριαν Χάλμαρκ, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Aston Martin δεν πρόκειται να παρουσιαστεί πριν από το 2033, ενώ η εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει πλάνο ώστε οι V8 και V12 κινητήρες της να παραμείνουν στην γκάμα της τουλάχιστον έως το 2035.
Ο Χάλμαρκ, ο οποίος ανέλαβε την Aston Martin τον Σεπτέμβριο του 2024, προερχόμενος από την Bentley, είχε αρχικά τοποθετήσει χρονικά το πρώτο EV της μάρκας έως το 2030. Πρόκειται ήδη για καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό πλάνο της προηγούμενης διοίκησης, που έκανε λόγο για ηλεκτρικό Aston Martin το 2027.
Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια
Τώρα, όμως, ακόμη και το 2030 έχει απομακρυνθεί. Όπως εξήγησε, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η σχετική νομοθεσία «αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορεί να προσαρμοστεί οποιαδήποτε αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν πρόκειται να δώσω μια απόλυτη ημερομηνία. Θα μπορούσε να είναι το 2035, μπορεί να είναι το 2033, αλλά μιλάμε για αυτό το παράθυρο των τριών ετών. Σίγουρα όχι το 2031», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάλμαρκ.
Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πάντως ότι η Aston Martin δεν αρνείται την ηλεκτροκίνηση, αλλά απλώς μεταθέτει χρονικά την υιοθέτησή της. «Δεν είμαστε αρνητές των BEV, είμαστε αυτοί που τα καθυστερούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το 2035 η γκάμα της θα παραμείνει κατά κύριο λόγο προσανατολισμένη στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια
Η Aston Martin έχει ήδη εξασφαλίσει πρόσβαση στην τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της Lucid, ενώ παράλληλα διατηρεί και ενισχύει τη συνεργασία της με τη Mercedes-Benz, η οποία προμηθεύει την εταιρεία με κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα.
Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του ηλεκτρικού πλάνου, ωστόσο, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πλεονέκτημα: η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει τελικά η Aston Martin θα είναι σημαντικά εξελιγμένη σε σχέση με εκείνη που προβλεπόταν όταν υπογράφηκε η αρχική συμφωνία με τη Lucid. «Μέχρι να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία με τη Lucid, η τεχνολογία που θα πάρουμε θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή για την οποία υπογράψαμε αρχικά», εξήγησε ο Hallmark.
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Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια
Μέχρι να φτάσει η ώρα της ηλεκτροκίνησης, η Aston Martin θα συνεχίσει να επενδύει στους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Και μάλιστα όχι μόνο στους V8, αλλά και στους V12 ώστε και τα δύο σύνολα να παραμείνουν νόμιμες και διαθέσιμες έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η υβριδική τεχνολογία θα εξακολουθήσει να έχει ρόλο, χωρίς όμως η Aston Martin να θεωρεί απαραίτητη την εκτεταμένη χρήση plug-in υβριδικών συστημάτων.
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