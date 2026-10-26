Η Aston Martin παγώνει τα ηλεκτρικά της σχέδια

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Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο, Άντριαν Χάλμαρκ,ενώ η εταιρεία έχει ήδη καταρτίσει πλάνο ώστε οι V8 και V12 κινητήρες της να παραμείνουν στην γκάμα της τουλάχιστον έως το 2035.Ο Χάλμαρκ, ο οποίος ανέλαβε την Aston Martin τον Σεπτέμβριο του 2024, προερχόμενος από την Bentley,. Πρόκειται ήδη για καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό πλάνο της προηγούμενης διοίκησης, που έκανε λόγο για ηλεκτρικό Aston Martin το 2027.Τώρα, όμως, ακόμη και το 2030 έχει απομακρυνθεί. Όπως εξήγησε, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η σχετική νομοθεσία «αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από όσο μπορεί να προσαρμοστεί οποιαδήποτε αυτοκινητοβιομηχανία.Θα μπορούσε να είναι το 2035, μπορεί να είναι το 2033, αλλά μιλάμε για αυτό το παράθυρο των τριών ετών. Σίγουρα όχι το 2031», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χάλμαρκ.Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πάντως ότιαλλά απλώς μεταθέτει χρονικά την υιοθέτησή της. «Δεν είμαστε αρνητές των BEV, είμαστε αυτοί που τα καθυστερούν», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το 2035 η γκάμα της θα παραμείνει κατά κύριο λόγο προσανατολισμένη στους κινητήρες εσωτερικής καύσης.Η Aston Martinενώ παράλληλα διατηρεί και ενισχύει τη συνεργασία της με τη Mercedes-Benz, η οποία προμηθεύει την εταιρεία με κινητήρες και ηλεκτρονικά συστήματα.Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του ηλεκτρικού πλάνου, ωστόσο, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον πλεονέκτημα: η τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει τελικά η Aston Martinόταν υπογράφηκε η αρχική συμφωνία με τη Lucid. «Μέχρι να ενεργοποιήσουμε τη συμφωνία με τη Lucid, η τεχνολογία που θα πάρουμε θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή για την οποία υπογράψαμε αρχικά», εξήγησε ο Hallmark.Μέχρι να φτάσει η ώρα της ηλεκτροκίνησης, η Aston MartinΚαι μάλιστα όχι μόνο στους V8, αλλά και στους V12 ώστε και τα δύο σύνολα να παραμείνουν νόμιμες και διαθέσιμες έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η υβριδική τεχνολογία θα εξακολουθήσει να έχει ρόλο, χωρίς όμως η Aston Martin να θεωρεί απαραίτητη την εκτεταμένη χρήση plug-in υβριδικών συστημάτων.