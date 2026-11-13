Τίτλοι τέλους για το Rimac Nevera

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Το Rimac Nevera είναι το ηλεκτρικό hypercar της κροατικής μάρκας, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2022, και αρχικά150 κανονικά και 40 Nevera R.Ο Μάτε Ρίματς, CEO της εταιρείας, δήλωσε πως είναι ικανοποιημένος με την πορεία του αυτοκινήτου, όμως αποφάσισε πως ήρθε η ώρα να σταματήσει η παραγωγή του. «Πιστεύω πως παραμένει μια καλή επίτευξη.Επίσης, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε η Bugatti Turbillon σήμερα, δεν θα υπήρχε αυτό το εργοστάσιο. Άρα, [το Nevera] έκανε το έργο του. Πιστεύω πως είναι ένα κουλ αυτοκίνητο, και θα έχει τη θέση του στην ιστορία. Ευχαριστώ όλους τους ιδιοκτήτες που είναι μέρος αυτού του εξαιρετικού ταξιδιού», ήταν η δήλωση που έκανε ο κος. Ρίματς.Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευαστεί 71 Nevera, με τα 20 από αυτά να είναι της σκληροπυρηνικής έκδοσης Nevera R. Το Nevera έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2018 ως το concept C Two. Χάρη σεκαι χρειάζεται 1,85 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα.Το hypercar καλύπτει τα 400 μέτρα από στάση μέσα σε 9,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 415 χλμ/ώρα. Το 2023με γυρολόγιο 7:05,298 λεπτά.Το Rimac Nevera R είναι ακόμα πιο γρήγορο. Αποδίδει 2.107 άλογα, και εκτοξεύεται από στάση στα 100 χλμ/ώρα μέσα σε 1,74 δευτερόλεπτα, ενώ για το 0-200 χλμ/ώρα απαιτούνται 4,38 δευτερόλεπτα. Η επιτάχυνση 0-300 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 8,66 δευτερόλεπτα.Ωστόσο φαίνεται πως παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες το Nevera δεν μπορεί να αντιστρέψει το παγκόσμιο φαινόμενο τηςΈτσι έχοντας εκπληρώσει την αποστολή του εδραιώνοντας το όνομα της Rimac ως τεχνολογικού πρωτοπόρου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να περάσει στην ιστορία.Βέβαια ο Όμιλος Rimacεκτός του κόσμου των hypercars. Ανάμεσα στα παραρτήματα είναι και η Rimac Technology, που εξελίσσει και προμηθεύει άλλες εταιρείες με προηγμένα εξαρτήματα ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Επίσης η Rimac έχει παρουσιάσει και τη Verne, μια υπηρεσία αυτόνομων ρομποταξί.Και φυσικά η παρουσία της Rimac στον χώρο των υψηλών επιδόσεων, το υβριδικό supercar των 1.800 ίππων που έχει τρεις ηλεκτροκινητήρες και έναν ατμοσφαιρικό V16 βενζινοκινητήρα 8,3 λίτρων.