Η διοικητική αστάθεια στην Nvidia επηρεάζει την αυτοκινητοβιομηχανία

Η

έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους παίκτες της

, με την τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα υπολογιστικής ισχύος να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της.



Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελούσε μια διαφορετική περίπτωση για τον Τζεν-Σουν Χουάνγκ, ο οποίος είχε επανειλημμένα εκφράσει την προσωπική του δέσμευση στην εξέλιξη τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης.



Η σημασία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πάντως, δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia. Το 2025, ο τομέας του αυτοκινήτου απέφερε έσοδα 2,4 δισ. δολαρίων, έναντι συνολικών εσόδων 216 δισ. δολαρίων. Με άλλα λόγια, αντιπροσώπευε μόλις το 1,09% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.





Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί προβληματισμό για την επόμενη ημέρα. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια αλλαγή στη διοίκηση ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερο τους τομείς που δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα της επιχείρησης, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Nvidia συνεργάζεται με σημαντικούς κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι Hyundai, Volvo, Mercedes-Benz, Stellantis και Volkswagen, ενώ προμηθεύει και την Magna International. Κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες συνεργασίες έχει το chip Thor, το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων από κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες lidar, υποστηρίζοντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομης οδήγησης.