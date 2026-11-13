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Η διοικητική αστάθεια στην Nvidia επηρεάζει την αυτοκινητοβιομηχανία
Η αποχώρηση του Τζεν-Σουν Χουάνγκ από τη θέση του CEO της Nvidia δημιουργεί ερωτήματα για το μέλλον της δραστηριότητας της εταιρείας στην αυτοκινητοβιομηχανία, την οποία ο ίδιος αντιμετώπιζε ως προσωπικό στοίχημα.
Ωστόσο, η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελούσε μια διαφορετική περίπτωση για τον Τζεν-Σουν Χουάνγκ, ο οποίος είχε επανειλημμένα εκφράσει την προσωπική του δέσμευση στην εξέλιξη τεχνολογιών αυτόνομης οδήγησης.
Η σημασία της συγκεκριμένης δραστηριότητας, πάντως, δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia. Το 2025, ο τομέας του αυτοκινήτου απέφερε έσοδα 2,4 δισ. δολαρίων, έναντι συνολικών εσόδων 216 δισ. δολαρίων. Με άλλα λόγια, αντιπροσώπευε μόλις το 1,09% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.
Αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί προβληματισμό για την επόμενη ημέρα. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, μια αλλαγή στη διοίκηση ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερο τους τομείς που δεν αποτελούν βασική προτεραιότητα της επιχείρησης, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία.
Η Nvidia συνεργάζεται με σημαντικούς κατασκευαστές, μεταξύ των οποίων οι Hyundai, Volvo, Mercedes-Benz, Stellantis και Volkswagen, ενώ προμηθεύει και την Magna International. Κεντρικό ρόλο στις συγκεκριμένες συνεργασίες έχει το chip Thor, το οποίο αναλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων από κάμερες, ραντάρ και αισθητήρες lidar, υποστηρίζοντας προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αυτόνομης οδήγησης.
Βέβαια, η προσέγγιση της Nvidia διαφέρει από εκείνη ανταγωνιστών όπως οι Mobileye και Qualcomm. Οι τελευταίες χρησιμοποιούν περισσότερο εξειδικευμένες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών, με διαφορετικά υποσυστήματα για συγκεκριμένες εργασίες και μικρότερες απαιτήσεις σε κατανάλωση ενέργειας.
Αντίθετα, η Nvidia ποντάρει στην υψηλή υπολογιστική ισχύ και την ευελιξία των λύσεών της, οι οποίες απευθύνονται κυρίως στα πιο εξελιγμένα επίπεδα αυτονομίας.
Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος του τμήματος αυτοκινήτου της εταιρείας, Άλι Κάνι, είχε ξεκαθαρίσει ότι για εφαρμογές που απαιτούν απλώς βασικές λειτουργίες ασφάλειας, οι κατασκευαστές είναι προτιμότερο να επιλέγουν εξειδικευμένα και οικονομικότερα chip.
Παρά την αβεβαιότητα, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκαταλείπουν τις συνεργασίες τους με την Nvidia. Η Mercedes-Benz επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία τους συνεχίζεται χωρίς αλλαγές, ενώ αντίστοιχη τοποθέτηση έκανε και η Volvo Cars.
Το ερώτημα, επομένως, αφορά κυρίως τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η νέα διοίκηση. Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, Κολέτ Κρες και ο διάδοχος του Χουάνγκ θα κληθούν να αποφασίσουν εάν θα διατηρήσουν την ίδια προσήλωση σε έναν τομέα που, παρά τα περιορισμένα οικονομικά του μεγέθη, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικός στο μέλλον.
Για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι αποφάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο σχεδιασμός των νέων μοντέλων και των ηλεκτρονικών τους συστημάτων γίνεται σε ορίζοντα τουλάχιστον πενταετίας.
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