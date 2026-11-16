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Η Maserati δημιουργεί το δικό της νησί
Η Maserati δημιουργεί το δικό της νησί
Η ιταλική φίρμα επεκτείνει την παρουσία της πέρα από την αυτοκινητοβιομηχανία, επενδύοντας στην αγορά πολυτελών ακινήτων με ένα εντυπωσιακό project στα τεχνητά νησιά του Ντουμπάι.
Η Maserati μπορεί να μην καταγράφει τις πωλήσεις αυτοκινήτων που θα ήθελε, ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει να αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ιταλική εταιρεία περνά πλέον και στον χώρο του real estate, παρουσιάζοντας το Maserati Island, ένα νέο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στο Ντουμπάι.
Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Maserati να διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Stellantis αναζητά τρόπους να επαναφέρει την ιστορική ιταλική φίρμα σε τροχιά ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο FastLane 2030, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δεν περιλάμβανε τη Maserati. Για την τελευταία προβλέπεται ξεχωριστό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί έως το τέλος του 2026.
Σε επίπεδο αυτοκινήτων, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι τον Δεκέμβριο η Maserati θα αποκαλύψει δύο νέα πρωτότυπα που θα προϊδεάζουν για τις επόμενες γενιές των Levante και Quattroporte. Μάλιστα, για τη δεύτερη υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει την παραδοσιακή σχεδιαστική φόρμα ενός τετράθυρου σεντάν, υιοθετώντας μια πιο ιδιαίτερη προσέγγιση, με επιρροές από τα shooting brake μοντέλα.
Παράλληλα, η εταιρεία επιχειρεί να αξιοποιήσει και την ιστορική της κληρονομιά. Πρόσφατα, το επίσημο τμήμα ιστορικών μοντέλων της φίρμας από τη Μόντενα, Maserati Classiche, πιστοποίησε μια Ghibli SS, η οποία ανανεώθηκε με το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα Giallo Fly, διατηρώντας το αρχικό μαύρο εσωτερικό, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την παρουσίαση του μοντέλου.
Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με την Alfa Romeo οδήγησε στη δημιουργία της BOTTEGAFUORISERIE, ενός νέου κέντρου ιταλικής αυτοκινητικής δημιουργίας και εξατομίκευσης.
Το Maserati Island αποτελεί, ωστόσο, μια διαφορετική επιχειρηματική κατεύθυνση. Εντάσσεται στο ευρύτερο project «Casa Maserati», μέσω του οποίου η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει την αντίληψή της για την ιταλική πολυτέλεια στον χώρο των κατοικιών που φέρουν την υπογραφή και την αισθητική ενός αναγνωρίσιμου πολυτελούς brand.
Το νησί θα περιλαμβάνει συνολικά 840 κατοικίες, 7 ιδιαίτερα αποκλειστικές βίλες πάνω στο νερό, καθώς και 2 επιπλέον δεντρόσπιτα, ενταγμένα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Η πρώτη φάση της ανάπτυξης προβλέπει 232 κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες, σε διαμορφώσεις από στούντιο έως διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων.
Όλες θα διαθέτουν θέα στη θάλασσα, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στους ανοιχτούς χώρους και στη σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την περιγραφή της εταιρείας, η σχεδιαστική προσέγγιση φιλοδοξεί να μεταφέρει στους κατοίκους την ίδια αίσθηση ελευθερίας και απόλαυσης που προσφέρει η οδήγηση ενός ιταλικού grand tourer μέσα από τα τοπία της Ιταλίας.
«Με το Maserati Island κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στη διαδρομή που ξεκίνησε με το Casa Maserati, μετατρέποντας το όραμά μας για την ιταλική πολυτέλεια σε μια αποκλειστική εμπειρία κατοίκησης», δήλωσε ο Σάντο Φιτσίλι, CEO της Alfa Romeo και της Maserati.
Για την ιταλική φίρμα, λοιπόν, η πολυτέλεια δεν περιορίζεται πλέον στους τέσσερις τροχούς. Και όσο η αγορά των αυτοκινήτων παραμένει απαιτητική, ένα νησί στο Ντουμπάι με την υπογραφή της Maserati ίσως αποδειχθεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιχειρηματική διαδρομή.
Την ίδια στιγμή, η συνεργασία με την Alfa Romeo οδήγησε στη δημιουργία της BOTTEGAFUORISERIE, ενός νέου κέντρου ιταλικής αυτοκινητικής δημιουργίας και εξατομίκευσης.
Το Maserati Island αποτελεί, ωστόσο, μια διαφορετική επιχειρηματική κατεύθυνση. Εντάσσεται στο ευρύτερο project «Casa Maserati», μέσω του οποίου η εταιρεία φιλοδοξεί να μεταφέρει την αντίληψή της για την ιταλική πολυτέλεια στον χώρο των κατοικιών που φέρουν την υπογραφή και την αισθητική ενός αναγνωρίσιμου πολυτελούς brand.
Το νησί θα περιλαμβάνει συνολικά 840 κατοικίες, 7 ιδιαίτερα αποκλειστικές βίλες πάνω στο νερό, καθώς και 2 επιπλέον δεντρόσπιτα, ενταγμένα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Η πρώτη φάση της ανάπτυξης προβλέπει 232 κατοικίες με ιδιωτικές πισίνες, σε διαμορφώσεις από στούντιο έως διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων.
Όλες θα διαθέτουν θέα στη θάλασσα, μεγάλες γυάλινες επιφάνειες και αρχιτεκτονική που δίνει έμφαση στους ανοιχτούς χώρους και στη σύνδεση με το εξωτερικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την περιγραφή της εταιρείας, η σχεδιαστική προσέγγιση φιλοδοξεί να μεταφέρει στους κατοίκους την ίδια αίσθηση ελευθερίας και απόλαυσης που προσφέρει η οδήγηση ενός ιταλικού grand tourer μέσα από τα τοπία της Ιταλίας.
«Με το Maserati Island κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στη διαδρομή που ξεκίνησε με το Casa Maserati, μετατρέποντας το όραμά μας για την ιταλική πολυτέλεια σε μια αποκλειστική εμπειρία κατοίκησης», δήλωσε ο Σάντο Φιτσίλι, CEO της Alfa Romeo και της Maserati.
Για την ιταλική φίρμα, λοιπόν, η πολυτέλεια δεν περιορίζεται πλέον στους τέσσερις τροχούς. Και όσο η αγορά των αυτοκινήτων παραμένει απαιτητική, ένα νησί στο Ντουμπάι με την υπογραφή της Maserati ίσως αποδειχθεί μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική επιχειρηματική διαδρομή.
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