Η Maserati μπορεί να μην καταγράφει τις πωλήσεις αυτοκινήτων που θα ήθελε, ωστόσο αυτό δεν την εμποδίζει να αναζητά νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η ιταλική εταιρεία περνά πλέον και στον χώρο του real estate, παρουσιάζοντας το Maserati Island, ένα νέο συγκρότημα πολυτελών κατοικιών στο Ντουμπάι.





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Το φιλόδοξο εγχείρημα αποτελεί προϊόν συνεργασίας με τη Samana Collecta, ένα brand πολυτελών ακινήτων με έμφαση στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Το Maserati Island θα αναπτυχθεί στο σύμπλεγμα τεχνητών νησιών The World Islands, ανοιχτά των ακτών του Ντουμπάι, μεταφέροντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία και την αντίληψη της ιταλικής εταιρείας για την πολυτέλεια σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Maserati να διευρύνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, σε μια περίοδο κατά την οποία η Stellantis αναζητά τρόπους να επαναφέρει την ιστορική ιταλική φίρμα σε τροχιά ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται ότι το νέο επιχειρηματικό πλάνο FastLane 2030, το οποίο παρουσιάστηκε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, δεν περιλάμβανε τη Maserati. Για την τελευταία προβλέπεται ξεχωριστό σχέδιο, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί έως το τέλος του 2026.Σε επίπεδο αυτοκινήτων, μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι τον Δεκέμβριο η Maserati θα αποκαλύψει δύο νέα πρωτότυπα που θα προϊδεάζουν για τις επόμενες γενιές των Levante και Quattroporte. Μάλιστα, για τη δεύτερη υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδέχεται να εγκαταλείψει την παραδοσιακή σχεδιαστική φόρμα ενός τετράθυρου σεντάν, υιοθετώντας μια πιο ιδιαίτερη προσέγγιση, με επιρροές από τα shooting brake μοντέλα.