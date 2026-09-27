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Η Audi στα ρεκόρ Guiness
Η Audi στα ρεκόρ Guiness
Το Audi A6 Sportback e-tron κατέκτησε το ρεκόρ Guiness, έχοντας την μεγαλύτερη αυτονομία από όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν.
Το Audi A6 Sportback e-tron performance είναι και επισήμως το ηλεκτρικό μοντέλο με τη μεγαλύτερη ρεαλιστικά αυτονομία, έχοντας στο παλμαρέ του και το ρεκόρ Guiness.
Το γερμανικό μοντέλο κατάφερε να διανύσει 1.338 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ο Πολωνός οδηγός αγώνων και ο νικητής του ERC, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι, για το 2025, Μίκο Μάρτσικ.
Ο Μάρτσικ ξεκίνησε με το Audi A6 Sportback e-tron performance από την πόλη Ζακοπάνε της Πολωνίας, με την οροσειρά των Τάτρα να δίνει στο αυτοκίνητο την ευκαιρία να αξιοποιήσει στο έπακρο την ανάκτηση ενέργειας.
Η διαδρομή κατηφόρισε προς την Κοιλάδα του Βιστούλα, και μετά πέρασε μέσω Βαρσοβίας, Γκντανσκ και Σόποτ στην πόλη Χελ. Σε εκείνο το σημείο ο οδηγός επέστρεψε από τον ίδιο δρόμο.
Τα 1.338 χιλιόμετρα που διένυσε το Audi A6 Sportback e-tron είναι κατά 562 παραπάνω από την ηλεκτρική αυτονομία σε μικτό κύκλο που ανακοινώνει η εταιρεία, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 681 και 776 χιλιομέτρων.
Το αυτοκίνητο διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος βρίσκεται στον πίσω άξονα και αποδίδει 367 ίππους και 565 Nm ροπής. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε 5,4 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι 210 χλμ/ώρα.
Το ρεκόρ έγινε σε δημόσιο δρόμο, σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Ο Μάρτσικ ανέφερε πως σε αρκετά σημεία υπήρχε κυκλοφοριακό λόγω ωρών αιχμής. Κατάφερε να πετύχει μέση κατανάλωση 7,09 kWh/100 χλμ, ενώ η μέση ταχύτητα ήταν 30 χλμ/ώρα. Ο μέσος όρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος ήταν 15 βαθμοί Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες το χαμηλότερο που καταγράφηκε ήταν 7 βαθμοί.
Ο Πολωνός οδηγός ράλι κατέχει επίσης και το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guiness για τη μεγαλύτερη απόσταση με ένα ρεζερβουάρ καυσίμου. Για την επίτευξη αυτού του ρεκόρ χρησιμοποίησε ένα πετρελαιοκίνητο Skoda Superb, με το οποίο κάλυψε 2.831 χιλιόμετρα, με τη μέση κατανάλωση να είναι 2,6 λτ/100 χλμ.
Επίσης, μια άλλη φορά οδήγησε ένα Skoda Enyaq από τα βουνά Τάτρα μέχρι τη Βαλτική με μία μόνο φόρτιση, ανταγωνιζόμενος τον συνοδηγό του, Σίμον Γκοσποδάρτσικ, ο οποίος χρησιμοποίησε το τρένο και έχασε την πρόκληση.
Τα μυστικά για να πετύχεις μεγάλη αυτονομία σύμφωνα με τον Μάρτσικ είναι να γνωρίζεις τη συμπεριφορά και τα οδηγικά προφίλ του αυτοκινήτου σου, να χρησιμοποιείς την ανάκτηση ενέργειας, να έχεις την κατάλληλη πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σου, να προβλέπεις τις οδηγικές συνθήκες εμπρός σου, και να αποφεύγεις να πατάς απότομα το γκάζι χωρίς να χρειάζεται.
Επίσης, μια άλλη φορά οδήγησε ένα Skoda Enyaq από τα βουνά Τάτρα μέχρι τη Βαλτική με μία μόνο φόρτιση, ανταγωνιζόμενος τον συνοδηγό του, Σίμον Γκοσποδάρτσικ, ο οποίος χρησιμοποίησε το τρένο και έχασε την πρόκληση.
Τα μυστικά για να πετύχεις μεγάλη αυτονομία σύμφωνα με τον Μάρτσικ είναι να γνωρίζεις τη συμπεριφορά και τα οδηγικά προφίλ του αυτοκινήτου σου, να χρησιμοποιείς την ανάκτηση ενέργειας, να έχεις την κατάλληλη πίεση στα ελαστικά του αυτοκινήτου σου, να προβλέπεις τις οδηγικές συνθήκες εμπρός σου, και να αποφεύγεις να πατάς απότομα το γκάζι χωρίς να χρειάζεται.
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