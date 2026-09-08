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Αυτός είναι ο μονομάχος της Jeep
Αυτός είναι ο μονομάχος της Jeep
Μια νοτιοαφρικανική εταιρεία μετατρέπει το θηριώδες Jeep Gladiator σε ένα ακραίο 6×6 όχημα με δυνατότητες που παραπέμπουν σε στρατιωτικό όχημα.
Πίσω από την εντυπωσιακή μετατροπή βρίσκεται η νοτιοαφρικανική εταιρεία Ulterio Motiv, που ειδικεύεται στις μετατροπές οχημάτων σε 6×6, έχοντας ήδη ασχοληθεί κυρίως με μοντέλα των Toyota και Ford. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπήκε το Jeep Gladiator, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα πραγματικό τριαξονικό «τέρας».
Για να φιλοξενηθεί ο τρίτος άξονας, το πλαίσιο του Gladiator έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 1.040 χλστ. μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου άξονα, ενώ το συνολικό μήκος του οχήματος φτάνει τα 6,58 μέτρα. Παράλληλα, η καρότσα έχει επιμηκυνθεί στα 2,5 μέτρα, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφοράς φορτίων.
Η μετατροπή, φυσικά, δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός ακόμη άξονα. Οι μηχανικοί της Ulterio Motiv έχουν επέμβει στο πλαίσιο, το αμάξωμα, το σύστημα μετάδοσης και τις σχέσεις μετάδοσης, ώστε το Gladiator να μπορεί να διαχειριστεί το αυξημένο μήκος, το βάρος και τις διαφορετικές απαιτήσεις του 6×6 συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα pickup με ωφέλιμο φορτίο έως 1.090 κιλά και επιτρεπόμενο μικτό βάρος 3.490 κιλά.
Όπως θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο project, η Ulterio Motiv προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων και επιλογών αναβάθμισης, όπως το σετ ανύψωσης ανάρτησης μέχρι και 15 εκατοστά, τα ελατήρια Teraflex σε συνδυασμό με αμορτισέρ Skyjacker 2.0.
Αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα πέδησης, με εμπρός δισκόφρενα 350 χλστ. και 6πίστονες δαγκάνες, ενώ αντίστοιχες επεμβάσεις γίνονται και στο σύστημα διεύθυνσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες διαστάσεις και απαιτήσεις του οχήματος.
Οι επιλογές για τους τροχούς περιλαμβάνουν ζάντες αλουμινίου 17 ή 20 ιντσών, ενώ τα ελαστικά φτάνουν σε διάσταση 37×12,5 ιντσών. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ελαστικά all-terrain ή mud-terrain, ανάλογα με το πόσο μακριά από την άσφαλτο σκοπεύει να κινηθεί.
Το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να εμπλουτιστεί με σχάρες οροφής, επιπλέον φωτιστικά σώματα και εργάτες. Και επειδή σε ένα τέτοιο όχημα η ισχύς των 290 ίππων ίσως δεν αρκεί για κάποιους, υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα βελτίωσης του V6 κινητήρα με την προσθήκη ενός supercharger.
Το Gladiator διαθέτει το σύστημα Rock-Trac 4×4, το οποίο συνδυάζεται με ενισχυμένους άξονες Dana 44 3ης γενιάς, την επιλογή «4LO» που προσφέρει ιδιαίτερα «κοντές» σχέσεις υποπολλαπλασιασμού 4,10:1, καθώς και εμπρός και πίσω διαφορικά Tru-Lok.
Βέβαια, η μετατροπή σε 6×6 μόνο φθηνή δεν είναι. Η Ulterio Motiv ανακοινώνει αρχική τιμή 3,5 εκατ. νοτιοαφρικανικών ραντ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 188.700 ευρώ. Φυσικά, το τελικό κόστος μπορεί να ανέβει σημαντικά, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις πρόσθετες επιλογές που θα επιλέξει ο πελάτης.
Για να φιλοξενηθεί ο τρίτος άξονας, το πλαίσιο του Gladiator έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 1.040 χλστ. μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου άξονα, ενώ το συνολικό μήκος του οχήματος φτάνει τα 6,58 μέτρα. Παράλληλα, η καρότσα έχει επιμηκυνθεί στα 2,5 μέτρα, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφοράς φορτίων.
Η μετατροπή, φυσικά, δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός ακόμη άξονα. Οι μηχανικοί της Ulterio Motiv έχουν επέμβει στο πλαίσιο, το αμάξωμα, το σύστημα μετάδοσης και τις σχέσεις μετάδοσης, ώστε το Gladiator να μπορεί να διαχειριστεί το αυξημένο μήκος, το βάρος και τις διαφορετικές απαιτήσεις του 6×6 συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα pickup με ωφέλιμο φορτίο έως 1.090 κιλά και επιτρεπόμενο μικτό βάρος 3.490 κιλά.
Όπως θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο project, η Ulterio Motiv προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων και επιλογών αναβάθμισης, όπως το σετ ανύψωσης ανάρτησης μέχρι και 15 εκατοστά, τα ελατήρια Teraflex σε συνδυασμό με αμορτισέρ Skyjacker 2.0.
Αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα πέδησης, με εμπρός δισκόφρενα 350 χλστ. και 6πίστονες δαγκάνες, ενώ αντίστοιχες επεμβάσεις γίνονται και στο σύστημα διεύθυνσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες διαστάσεις και απαιτήσεις του οχήματος.
Οι επιλογές για τους τροχούς περιλαμβάνουν ζάντες αλουμινίου 17 ή 20 ιντσών, ενώ τα ελαστικά φτάνουν σε διάσταση 37×12,5 ιντσών. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ελαστικά all-terrain ή mud-terrain, ανάλογα με το πόσο μακριά από την άσφαλτο σκοπεύει να κινηθεί.
Το συγκεκριμένο πακέτο μπορεί να εμπλουτιστεί με σχάρες οροφής, επιπλέον φωτιστικά σώματα και εργάτες. Και επειδή σε ένα τέτοιο όχημα η ισχύς των 290 ίππων ίσως δεν αρκεί για κάποιους, υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα βελτίωσης του V6 κινητήρα με την προσθήκη ενός supercharger.
Το Gladiator διαθέτει το σύστημα Rock-Trac 4×4, το οποίο συνδυάζεται με ενισχυμένους άξονες Dana 44 3ης γενιάς, την επιλογή «4LO» που προσφέρει ιδιαίτερα «κοντές» σχέσεις υποπολλαπλασιασμού 4,10:1, καθώς και εμπρός και πίσω διαφορικά Tru-Lok.
Βέβαια, η μετατροπή σε 6×6 μόνο φθηνή δεν είναι. Η Ulterio Motiv ανακοινώνει αρχική τιμή 3,5 εκατ. νοτιοαφρικανικών ραντ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 188.700 ευρώ. Φυσικά, το τελικό κόστος μπορεί να ανέβει σημαντικά, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις πρόσθετες επιλογές που θα επιλέξει ο πελάτης.
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