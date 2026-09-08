Αυτός είναι ο μονομάχος της Jeep

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Πίσω από την εντυπωσιακή μετατροπή βρίσκεται η νοτιοαφρικανική εταιρεία Ulterio Motiv, που, έχοντας ήδη ασχοληθεί κυρίως με μοντέλα των Toyota και Ford. Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο μπήκε το Jeep Gladiator, το οποίοΓια να φιλοξενηθεί ο τρίτος άξονας, το πλαίσιο του Gladiator έχει υποστεί εκτεταμένες τροποποιήσεις.μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου άξονα, ενώ το συνολικό μήκος του οχήματος φτάνει τα 6,58 μέτρα. Παράλληλα, η καρότσα έχει επιμηκυνθεί στα 2,5 μέτρα, προσφέροντας σαφώς μεγαλύτερες δυνατότητες μεταφοράς φορτίων.Η μετατροπή, φυσικά, δεν περιορίζεται στην προσθήκη ενός ακόμη άξονα. Οι μηχανικοί της Ulterio Motiv, ώστε το Gladiator να μπορεί να διαχειριστεί το αυξημένο μήκος, το βάρος και τις διαφορετικές απαιτήσεις του 6×6 συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι ένα pickup με ωφέλιμο φορτίο έως 1.090 κιλά και επιτρεπόμενο μικτό βάρος 3.490 κιλά.Όπως θα περίμενε κανείς από ένα τέτοιο project,όπως το σετ ανύψωσης ανάρτησης μέχρι και 15 εκατοστά, τα ελατήρια Teraflex σε συνδυασμό με αμορτισέρ Skyjacker 2.0.Αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα πέδησης, με, ενώ αντίστοιχες επεμβάσεις γίνονται και στο σύστημα διεύθυνσης, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες διαστάσεις και απαιτήσεις του οχήματος.Οι επιλογές για τους τροχούς περιλαμβάνουν, ενώ τα ελαστικά φτάνουν σε διάσταση 37×12,5 ιντσών. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ελαστικά all-terrain ή mud-terrain, ανάλογα με το πόσο μακριά από την άσφαλτο σκοπεύει να κινηθεί.Το συγκεκριμένο πακέτοΚαι επειδή σε ένα τέτοιο όχημα η ισχύς των 290 ίππων ίσως δεν αρκεί για κάποιους, υπάρχει ακόμη και η δυνατότητα βελτίωσης του V6 κινητήρα με την προσθήκη ενός supercharger.Το Gladiator διαθέτει το, το οποίο συνδυάζεται με ενισχυμένους άξονες Dana 44 3ης γενιάς, την επιλογή «4LO» που προσφέρει ιδιαίτερα «κοντές» σχέσεις υποπολλαπλασιασμού 4,10:1, καθώς και εμπρός και πίσω διαφορικά Tru-Lok.Βέβαια, η μετατροπή σε 6×6 μόνο φθηνή δεν είναι. Η Ulterio Motiv ανακοινώνει αρχική τιμή 3,5 εκατ. νοτιοαφρικανικών ραντ, ποσό πουΦυσικά, το τελικό κόστος μπορεί να ανέβει σημαντικά, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις πρόσθετες επιλογές που θα επιλέξει ο πελάτης.