Η μεγάλη επιστροφή του Mitsubishi Pajero

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της παρουσίασαν επίσημα το νέο μοντέλο τους. Η πέμπτη γενιά του αποτελεί πλέον τη «ναυαρχίδα» της Mitsubishi και διατηρεί όλα τα στοιχεία που το έκαναν να ξεχωρίζει διαχρονικά στην κατηγορία του.Το νέο Pajero βασίζεται σε πλαίσιο τύπου σκάλας το οποίο συνδυάζεται με αυτοφερόμενο αμάξωμα και διαθέτει προηγμένο, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, σύστημα τετρακίνησης.Η παρουσίασή του έγινε στην Ταϊλάνδη, δηλαδή στη χώρα στην οποία θα ξεκινήσει η παραγωγή του. Όπως ανακοινώθηκε, οι πωλήσεις του θα αρχίσουν από την αγορά αυτής και σταδιακά θα επεκταθούν στην Ιαπωνία και την Αυστραλία ως τον Μάρτιο του 2027.Στη συνέχεια, θα αρχίσει να διατίθεται στην παγκόσμια αγορά και τα στελέχη της Mitsubishi σκοπεύουν να πωλείται σε περίπου 100 χώρες για να επαναφέρει τη φήμη του και να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό.

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Η επιστροφή του Pajero στην γκάμα της έχει ιδιαίτερη σημασία για την εταιρεία. Το μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1982 και στις τέσσερις προηγούμενες γενιές του, οι συνολικές πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 3,29 εκατομμύρια μονάδες.Η καινούργια, διατηρεί τη φιλοσοφία της αυθεντικής εκτός δρόμου κατασκευής, προσθέτοντας όμως σημαντικά υψηλότερο επίπεδο άνεσης και ποιότητας κατασκευής.Σχεδιαστικά, το νέο Pajero υιοθετεί πιο επιβλητικές αναλογίες, έντονους θόλους τροχών και οριζόντιες γραμμές στο αμάξωμά του. Επίσης, όσο το παρατηρεί κάποιος, μπορεί να διακρίνει αισθητικά στοιχεία από τις προηγούμενες γενιές του.Σύμφωνα με τη Mitsubishi το μήκος του φτάνει τα 4.920 χλστ., το πλάτος τα 1.925 χλστ., το ύψος τα 1.910 χλστ. και το μεταξόνιο τα 2.870 χλστ., αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι εντάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων SUVΗ απόσταση του πατώματος από το έδαφος φθάνει τα 230 χλστ. Η γωνία προσέγγισης είναι 30,4 μοίρες, η γωνία ράμπας 22,6 μοίρες και η γωνία 25,8 μοίρες, αντίστοιχα. Η αναλογία βάρους εμπρός-πίσω είναι 52:48.Το εσωτερικό του είναι επταθέσιο. Στην πιο οικονομικά προσιτή έκδοσή του στο ταμπλό υπάρχουν δύο έγχρωμες οθόνες 12,3 ιντσών, ενώ στις καλύτερα εξοπλισμένες αυτές είναι 14,3 ιντσών.Στο καινούργιο Pajero υπάρχουν πολλοί φυσικοί διακόπτες για τον χειρισμό των επιμέρους συστημάτων, μια πρακτική που ενισχύει τη χρηστικότητα και τον δυναμικό και εκτός δρόμου χαρακτήρα του οχήματος.Η Mitsubishi επανέφερε το σύστημα «Multi Meter», στη σύγχρονη εκδοχή του. Πρόκειται για τα τρία χαρακτηριστικά όργανα που υπήρχαν στα παλαιότερα Pajero και παρέχουν πληροφορίες στον οδηγό καθώς περιλαμβάνουν πυξίδα, κλισιόμετρο και όργανο μέτρησης υψόμετρου.Το πλαίσιο τύπου σκάλας προέρχεται από το Triton -το pickup μοντέλο της εταιρείας- και έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα του νέου Pajero. Η εμπρός ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια, ενώ πίσω υπάρχει άκαμπτος άξονας που συνδυάζεται με διάταξη πέντε βραχιόνων.Η κίνηση μεταδίδεται μέσω του συστήματος «Super Select 4WDII», σε συνδυασμό με το «SAWC», που διαχειρίζεται ηλεκτρονικά την κατανομή της ροπής.Ο υπερτροφοδοτούμενος πετρελαιοκινητήρας του είναι τετρακύλινδρος και έχει χωρητικότητα 2,4 λίτρα. Διαθέτει φτερωτή μεταβλητής γεωμετρίας και αποδίδει 204 ίππους και μέγιστη ροπή 480 NmΑυτή μεταφέρεται στους τροχούς μέσω του νέου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων οκτώ σχέσεων και ο οδηγός μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα προγράμματα «Eco», «Normal», «Gravel», «Snow», «Mud», «Sand» και «Rock», ανάλογα με τη φύση του εδάφους στο οποίο κινείται κάθε φορά.