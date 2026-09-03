Στοπ στην παραγωγή του Fiat 500

Σε νέα, προσωρινή διακοπή της παραγωγής στο εργοστάσιο του Mirafiori στο Τορίνο προχωρά η Stellantis, καθώς δεν υπάρχουν αρκετά εξαρτήματα κινητήρων για να διατηρηθεί σε κανονικούς ρυθμούς η γραμμή του Fiat 500.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η παραγωγή θα σταματήσει για ένα τριήμερο (2, 3 και 4 Σεπτεμβρίου). Η εξέλιξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή το εργοστάσιο είχε επαναλειτουργήσει μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από τέσσερις εβδομάδες θερινής διακοπής.



Το Mirafiori αποτελεί τη μοναδική μονάδα παραγωγής της νέας γενιάς του Fiat 500, τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική όσο και στη νέα υβριδική εκδοχή του. Επομένως, κάθε επαναλαμβανόμενη διακοπή μπορεί να επηρεάσει σταδιακά τον χρόνο παράδοσης του μοντέλου στις ευρωπαϊκές αγορές.



Η Stellantis αποδίδει το νέο σταμάτημα σε έλλειψη εξαρτημάτων για τους κινητήρες. Ειδικότερα, το εργοστάσιο της Teksid στο Carmagnola, κοντά στο Τορίνο, δεν παράγει αυτή τη στιγμή αρκετά εξαρτήματα ώστε να καλύψει τις ανάγκες του Mirafiori.



Κατά τον όμιλο, η αιτία βρίσκεται στην υψηλότερη από την αναμενόμενη ζήτηση για υβριδικά αυτοκίνητα. Η δυναμικότητα της μονάδας παραγωγής κινητήρων είχε υπολογιστεί για μικρότερο αριθμό παραγγελιών και τώρα επιχειρείται προσαρμογή της παραγωγής στα νέα δεδομένα.



Ανάλογα προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και πριν από τη θερινή διακοπή. Στα τέλη Ιουνίου είχε προστεθεί μία ακόμη εβδομάδα παύσης στο πρόγραμμα του εργοστασίου, λόγω ελλείψεων σε κινητήρες, προφυλακτήρες και ηλεκτρονικούς αισθητήρες.



Τα ιταλικά συνδικάτα, πάντως, δεν συμφωνούν μεταξύ τους ως προς την πραγματική αιτία. Η FIM-CISL επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν συνεχείς δυσκολίες στην προμήθεια των συστημάτων κίνησης. Αντίθετα, η FIOM-CGIL θεωρεί ότι πίσω από τις επαναλαμβανόμενες διακοπές βρίσκεται η χαμηλότερη από την αρχικά προβλεπόμενη ζήτηση για το Fiat 500.



Η FIOM υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να αποδίδεται κάθε παύση αποκλειστικά στην εφοδιαστική αλυσίδα και ζητά παρέμβαση των ιταλικών θεσμών, ώστε να προστατευθούν το Mirafiori και το ευρύτερο δίκτυο προμηθευτών της αυτοκινητοβιομηχανίας στην περιφέρεια του Πιεμόντε.



Η αντιπαράθεση αυτή έχει ιδιαίτερο βάρος. Η παραγωγή του νέου 500 Hybrid ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025 με στόχο να δώσει ξανά όγκο εργασιών στο ιστορικό εργοστάσιο. Η Fiat είχε προβλέψει ότι, σε πλήρη δυναμικότητα, το μοντέλο θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 100.000 αυτοκίνητα ετησίως στην παραγωγή του Mirafiori.



Για την ενίσχυση της γραμμής ενεργοποιήθηκε δεύτερη βάρδια από τα μέσα Μαρτίου, ενώ ανακοινώθηκαν περισσότερες από 430 νέες προσλήψεις στο Τορίνο και σε άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής. Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες παύσεις δείχνουν ότι η επιστροφή του εργοστασίου σε σταθερούς ρυθμούς εξακολουθεί να μην είναι εύκολη.



Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για αλλαγές στους χρόνους παράδοσης, στις τιμές ή στη διαθεσιμότητα του Fiat 500 Hybrid στην ελληνική αγορά.



Η τριήμερη διακοπή από μόνη της δεν σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν άμεσα ελλείψεις. Εάν όμως τα προβλήματα στην προμήθεια κινητήρων συνεχιστούν και ακολουθήσουν νέες παύσεις, είναι πιθανό να δημιουργηθεί πίεση στην τροφοδοσία των ευρωπαϊκών δικτύων, ιδιαίτερα για συγκεκριμένες εκδόσεις, εξοπλισμούς ή χρωματικούς συνδυασμούς.



Το νέο 500 Hybrid είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα σε Hatchback και Cabrio αμάξωμα, με επίπεδα εξοπλισμού Pop, Icon και la Prima. Η εισαγωγική τιμή, με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια που ανακοινώθηκε στις 3 Αυγούστου, διαμορφώνεται στα 18.990 ευρώ.



Κάτω από το καπό βρίσκεται ο τρικύλινδρος FireFly των 1,0 λίτρων, με ήπιο υβριδικό σύστημα 12 Volt. Αποδίδει 65 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και σύστημα Stop&Start.



Στην Ελλάδα το μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση οκτώ ετών ή 120.000 χιλιομέτρων, η οποία είναι μεταβιβάσιμη. Προς το παρόν, επομένως, οι παραγγελίες και οι πωλήσεις συνεχίζονται κανονικά.



Η νέα διακοπή δεν σχετίζεται με τεχνικό ελάττωμα ή ανάκληση των αυτοκινήτων που έχουν ήδη παραδοθεί. Πρόκειται αποκλειστικά για ζήτημα παραγωγής και εφοδιασμού. Το κρίσιμο θα είναι εάν η Stellantis καταφέρει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να αυξήσει την παραγωγή των κινητήρων ή εάν το Mirafiori οδηγηθεί σε ακόμη μία παύση.