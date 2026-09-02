Τα μωρά λατρεύουν την Lamborghini

Η Lamborghini συνεργάστηκε με τη βρετανική Silver Cross για τη δημιουργία του Reef AL Giallo, ενός παιδικού καροτσιού που μεταφέρει αρκετά από τα σχεδιαστικά στοιχεία των αυτοκινήτων από τη Sant’Agata σε σαφώς μικρότερη κλίμακα.





Κλείσιμο

.





Το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από τις δύο εταιρείες ως «αντικείμενο πολυτελείας» και θα κατασκευαστεί σε μόλις 500 μονάδες παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι είναι αριθμητικά πιο σπάνιο ακόμα και από ορισμένες ειδικές Lamborghini, ενώ η τιμή του θα ξεπερνά τις 5.000 ευρώ.Η σύνδεση με τα αυτοκίνητα της Lamborghini δεν περιορίζεται πάντως στα λογότυπα. Για την επένδυση χρησιμοποιείται το ίδιο δέρμα suede που συναντά κανείς στα μοντέλα της μάρκας, με χαρακτηριστικές κίτρινες ραφές και λεπτομέρειες.Το πορτ-μπεμπέ είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και διαθέτει ενσωματωμένο εξαερισμό, ενώ η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από τις έντονες γραμμές που χαρακτηρίζουν τα καπό των Lamborghini. Το κάθισμα συνδυάζει suede υψηλής ποιότητας με φυσικές ίνες μπαμπού και φέρει ανάγλυφο το χαρακτηριστικό μοτίβο «Y» που χρησιμοποιείται ευρέως στη σχεδιαστική ταυτότητα της ιταλικής εταιρείας.Ακόμα και οι μικρότερες λεπτομέρειες ακολουθούν την ίδια λογική. Η μπάρα προστασίας είναι επενδεδυμένη με δέρμα, η χειρολαβή διαθέτει ειδικά φινιρισμένα μεταλλικά στοιχεία, ενώ το πεντάλ του φρένου έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από αυτά των αυτοκινήτων LamborghiniΤο Reef AL Giallo διαθέτει επίσης τροχούς κατάλληλους για διαφορετικές επιφάνειες και σύστημα ανάρτησης. Μάλιστα, τα ελατήρια είναι βαμμένα σε κίτρινη απόχρωση προσθέτοντας ακόμα μία πινελιά που παραπέμπει στον κόσμο των σπορ αυτοκινήτων.