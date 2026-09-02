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Τα μωρά λατρεύουν την Lamborghini
Τα μωρά λατρεύουν την Lamborghini
Η ιταλική φίρμα έφτιαξε το δικό της παιδικό καρότσι με δέρμα suede, αναρτήσεις και παραγωγή μόλις 500 μονάδων για όσους γονείς επιθυμούν κάτι απόλυτα ταιριαστό με την οικογενειακή τους Urus.
Η Lamborghini συνεργάστηκε με τη βρετανική Silver Cross για τη δημιουργία του Reef AL Giallo, ενός παιδικού καροτσιού που μεταφέρει αρκετά από τα σχεδιαστικά στοιχεία των αυτοκινήτων από τη Sant’Agata σε σαφώς μικρότερη κλίμακα.
Η σύνδεση με τα αυτοκίνητα της Lamborghini δεν περιορίζεται πάντως στα λογότυπα. Για την επένδυση χρησιμοποιείται το ίδιο δέρμα suede που συναντά κανείς στα μοντέλα της μάρκας, με χαρακτηριστικές κίτρινες ραφές και λεπτομέρειες.
Το πορτ-μπεμπέ είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα και διαθέτει ενσωματωμένο εξαερισμό, ενώ η σχεδίασή του αντλεί έμπνευση από τις έντονες γραμμές που χαρακτηρίζουν τα καπό των Lamborghini. Το κάθισμα συνδυάζει suede υψηλής ποιότητας με φυσικές ίνες μπαμπού και φέρει ανάγλυφο το χαρακτηριστικό μοτίβο «Y» που χρησιμοποιείται ευρέως στη σχεδιαστική ταυτότητα της ιταλικής εταιρείας.
Ακόμα και οι μικρότερες λεπτομέρειες ακολουθούν την ίδια λογική. Η μπάρα προστασίας είναι επενδεδυμένη με δέρμα, η χειρολαβή διαθέτει ειδικά φινιρισμένα μεταλλικά στοιχεία, ενώ το πεντάλ του φρένου έχει σχεδιαστεί με έμπνευση από αυτά των αυτοκινήτων Lamborghini.
Το Reef AL Giallo διαθέτει επίσης τροχούς κατάλληλους για διαφορετικές επιφάνειες και σύστημα ανάρτησης. Μάλιστα, τα ελατήρια είναι βαμμένα σε κίτρινη απόχρωση προσθέτοντας ακόμα μία πινελιά που παραπέμπει στον κόσμο των σπορ αυτοκινήτων.
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο καλύμματα βροχής, σκίαστρο, ποτηροθήκη και κουνουπιέρα, ενώ κάθε ένα από τα 500 παιδικά καρότσια συνοδεύεται από αριθμημένη πλακέτα που πιστοποιεί τη θέση του στην περιορισμένη παραγωγή.
Προφανώς το Reef AL Giallo δεν είναι απλά ένα premium καρότσι αλλά το ιδανικό αξεσουάρ για όσους χρησιμοποιούν την Lamborghini Urus ως αυτοκίνητο της οικογένειας.
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