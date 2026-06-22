Ferrari εναντίον Luxeed

Η κινεζική

δημιούργησε

το νέο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV μοντέλο της, το οποίο εξελίχθηκε από τη συνεργασία της με τις Huawei και





Ο λόγος; Η μεγάλη ομοιότητά του με τη Ferrari Purosangue. Όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το κινεζικό Υπουργείο, το αμάξωμα του Luxeed RX διαθέτει γραμμές που παραπέμπουν έντονα στο μοντέλο του Μαρανέλο.



Tο εμπρός μέρος, οι διογκωμένοι θόλοι των τροχών, οι αναλογίες του αμαξώματος και ο πίσω αεροδυναμικός διαχύτης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το πρώτο SUV της Ferrari.



Το αυτοκίνητο αποκαλύφθηκε στον Τύπο από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Κίνας («MIIT») και αμέσως προκάλεσε αντιδράσεις.Ο λόγος; Η μεγάλη ομοιότητά του με τηΌπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από το κινεζικό Υπουργείο, το αμάξωμα του Luxeed RX διαθέτει γραμμές που παραπέμπουν έντονα στο μοντέλο του Μαρανέλο.Tο εμπρός μέρος, οι διογκωμένοι θόλοι των τροχών, οι αναλογίες του αμαξώματος και ο πίσω αεροδυναμικός διαχύτης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό το πρώτο SUV της

Όταν αναφέρθηκε το γεγονός ότι η Luxeed αντέγραψε τους Ιταλούς, o Σαο Τσαντζιάν, ο Γενικός Διευθυντής της κινεζικής εταιρείας, δήλωσε ότι έχουν προσλάβει έναν πρώην επικεφαλής Σχεδιασμού της Ferrari, χωρίς να τον κατονομάσει, καθώς και μηχανικούς προερχόμενους από τις Aston Martin και BMW για την εξέλιξη του πλαισίου του νέου RX.





Αυτή η δήλωσή του αυτή προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Ίνγκριντ Σαν, υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων της ιταλικής εταιρείας στην Κίνα. Η κυρία Σαν, με ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ζήτησε δημοσίως να αποκαλυφθεί το όνομα του συγκεκριμένου πρώην στελέχους της Ferrari για να αποδειχτεί του λόγου το ασφαλές. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η σχετική ανάρτησή της διαγράφηκε.



Με βάση τα στοιχεία από το κινεζικό Υπουργείο, το αμάξωμα του Luxeed RX έχει μήκος 5.020 χλστμ., πλάτος 2.007 χλστμ., ύψος 1.600 χλστμ. και το μεταξόνιό του φτάνει τα 3.000 χλστμ., αντίστοιχα.



Οι πωλήσεις του στην Κίνα αναμένεται να ξεκινήσουν από το φθινόπωρο και θα διατίθεται σε δύο εκδόσεις. Η βασική θα έχει έναν ηλεκτροκινητήρα μέγιστης ισχύος 377 ίππων και η δεύτερη θα είναι τετρακίνητη (AWD). Αυτή θα διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, μέγιστης συνδυαζόμενης ισχύος 594 ίππων. Η τελική ταχύτητά του θα φτάνει τα 251 χλμ./ώρα.

Τέλος, η μπαταρία του είναι χημείας νικελίου κοβαλτίου μαγγανίου (NCM) και την κατασκευάζει η CATL. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστή η ενεργειακή χωρητικότητά της.