Η Corvette C9 θα έχει βοήθεια από το Α.Ι.

Η σημερινή Chevrolet Corvette C8 βρίσκεται ήδη στον έβδομο χρόνο της εμπορικής της πορείας και, όπως είναι φυσικό, η General Motors εργάζεται εδώ και καιρό πάνω στον διάδοχό της.





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Η μελλοντική Corvette C9 αναμένεται να φέρει μια σημαντική καινοτομία στη διαδικασία εξέλιξής της, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό της.Πρόσφατα, η διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors, Μέρι Μπάρα, παρουσίασε ορισμένα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η εταιρεία στο Τεχνικό Κέντρο της στο Γουόρεν του Μίσιγκαν.Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εμφανίστηκε ένα χαμηλό, κεντρομήχανο πρωτότυπο Corvette, το οποίο δημιούργησε εικασίες ότι ίσως αποτελεί την πρώτη εικόνα της επόμενης γενιάς. Ωστόσο, πρόκειται για το πρωτότυπο CX Concept που η Chevrolet είχε αποκαλύψει το 2025 για το παιχνίδι Gran Turismo 7.Παρότι δεν πρόκειται για τη νέα Corvette C9, η Chevrolet έχει ήδη αναγνωρίσει ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο προϊδεάζει για τη σχεδιαστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα Corvette. Το εντυπωσιακό αμάξωμα, οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, το κοντό εμπρός μέρος και το πανοραμικό παρμπρίζ παραπέμπουν σε υπεραυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.Η General Motors ξεκαθαρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν σχεδιάζει αυτοκίνητα από το μηδέν. Οι σχεδιαστές εξακολουθούν να δημιουργούν τα αρχικά σκίτσα, όμως στη συνέχεια χρησιμοποιούν εργαλεία AI που μετατρέπουν τα σχέδια σε λεπτομερείς ψηφιακές απεικονίσεις και τρισδιάστατες κινούμενες παρουσιάσεις, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιολόγηση των ιδεών.