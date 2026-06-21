Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Η Corvette C9 θα έχει βοήθεια από το Α.Ι.
Η Corvette C9 θα έχει βοήθεια από το Α.Ι.
Η επόμενη γενιά του αμερικάνικου muscle car θα αξιοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στη διαδικασία σχεδιασμού και εξέλιξης.
Η σημερινή Chevrolet Corvette C8 βρίσκεται ήδη στον έβδομο χρόνο της εμπορικής της πορείας και, όπως είναι φυσικό, η General Motors εργάζεται εδώ και καιρό πάνω στον διάδοχό της.
Πρόσφατα, η διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors, Μέρι Μπάρα, παρουσίασε ορισμένα από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί η εταιρεία στο Τεχνικό Κέντρο της στο Γουόρεν του Μίσιγκαν.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εμφανίστηκε ένα χαμηλό, κεντρομήχανο πρωτότυπο Corvette, το οποίο δημιούργησε εικασίες ότι ίσως αποτελεί την πρώτη εικόνα της επόμενης γενιάς. Ωστόσο, πρόκειται για το πρωτότυπο CX Concept που η Chevrolet είχε αποκαλύψει το 2025 για το παιχνίδι Gran Turismo 7.
Παρότι δεν πρόκειται για τη νέα Corvette C9, η Chevrolet έχει ήδη αναγνωρίσει ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο προϊδεάζει για τη σχεδιαστική κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα μελλοντικά μοντέλα Corvette. Το εντυπωσιακό αμάξωμα, οι φουσκωμένοι θόλοι των τροχών, το κοντό εμπρός μέρος και το πανοραμικό παρμπρίζ παραπέμπουν σε υπεραυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.
Η General Motors ξεκαθαρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν σχεδιάζει αυτοκίνητα από το μηδέν. Οι σχεδιαστές εξακολουθούν να δημιουργούν τα αρχικά σκίτσα, όμως στη συνέχεια χρησιμοποιούν εργαλεία AI που μετατρέπουν τα σχέδια σε λεπτομερείς ψηφιακές απεικονίσεις και τρισδιάστατες κινούμενες παρουσιάσεις, επιτρέποντας την ταχύτερη αξιολόγηση των ιδεών.
Παράλληλα, οι μηχανικοί αξιοποιούν ειδικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως εικονικές αεροδυναμικές σήραγγες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιστοποιούν το σχήμα του αμαξώματος και να πραγματοποιούν δοκιμές στον ψηφιακό κόσμο πριν κατασκευαστεί οποιοδήποτε φυσικό πρωτότυπο.
Η Μέρι Μπάρα τόνισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποσκοπεί στη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά στην αύξηση της παραγωγικότητας και των δυνατοτήτων των εργαζομένων.
Σύμφωνα με την ίδια, η τεχνολογία θα επιτρέψει στη General Motors να εξελίσσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα μελλοντικά της μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων στη δημιουργική διαδικασία.
Η Μέρι Μπάρα τόνισε ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν αποσκοπεί στη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά στην αύξηση της παραγωγικότητας και των δυνατοτήτων των εργαζομένων.
Σύμφωνα με την ίδια, η τεχνολογία θα επιτρέψει στη General Motors να εξελίσσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα τα μελλοντικά της μοντέλα, διατηρώντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων στη δημιουργική διαδικασία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα