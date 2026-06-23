Hyundai και Epic Games φέρνουν το Μουντιάλ στον κόσμο του gaming

Η Hyundai Motor ανακοίνωσε νέα συνεργασία με την Epic Games, με στόχο να μεταφέρει τον παλμό του FIFA World Cup 2026 στον κόσμο του gaming. Μέσα από ειδικές εκδηλώσεις και προκλήσεις στα δημοφιλή παιχνίδια Fortnite και Rocket League, η εταιρεία επιδιώκει να συνδέσει το ποδόσφαιρο, την τεχνολογία και την ηλεκτροκίνηση με εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο.



Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της μακροχρόνιας συνεργασίας της Hyundai με τη FIFA, η οποία διαρκεί από το 1999. Στο επίκεντρο των νέων δράσεων βρίσκεται το Hyundai IONIQ 6 N Line, το οποίο οι παίκτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέσα στα παιχνίδια και να ξεκλειδώνουν ολοκληρώνοντας συγκεκριμένες αποστολές.



Στο Rocket League, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουν μία από τις 48 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, να συγκεντρώνουν πόντους για τη χώρα τους και να ξεκλειδώνουν το IONIQ 6 N Line ολοκληρώνοντας δέκα προκλήσεις. Επιπλέον, θα μπορούν να αποκτήσουν ειδικό διακοσμητικό FIFA World Cup οδηγώντας το εικονικό μοντέλο μέσα στο παιχνίδι.



Παράλληλα, η Hyundai θα διοργανώσει το ειδικό τουρνουά «Next Starts Now Cup», στο οποίο θα συμμετέχουν γνωστοί δημιουργοί περιεχομένου και επαγγελματίες παίκτες του Rocket League. Οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω διαδικτύου, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του παιχνιδιού να παρακολουθούν τη δράση σε πραγματικό χρόνο.



Στο Fortnite, από τις 25 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, οι παίκτες θα μπορούν να ολοκληρώνουν εβδομαδιαίες αποστολές και να χρησιμοποιούν το IONIQ 6 N Line ως μέσο μετακίνησης μέσα στον εικονικό κόσμο του παιχνιδιού, κερδίζοντας παράλληλα διάφορες ανταμοιβές.



Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στον ψηφιακό κόσμο. Η Hyundai θα δημιουργήσει ειδικούς χώρους gaming σε επιλεγμένα Hyundai Motorstudio στη Νότια Κορέα, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το IONIQ 6 N Line και να ζήσουν την εμπειρία που προσφέρουν τα παιχνίδια.



Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Hyundai ενισχύει την παρουσία της στις νεότερες γενιές καταναλωτών, συνδυάζοντας την αυτοκίνηση, τον αθλητισμό και το gaming σε μία κοινή πλατφόρμα εμπειριών.