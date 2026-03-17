H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στόχος των συνομιλιών είναι η, καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων του. Στελέχη της εταιρείας έχουν πραγματοποιήσει ήδη, προκειμένου να εξετάσουν πιθανές επιλογές για μια συνολική αναδιάρθρωση της παρουσίας του Ομίλου Stellantis στην Ευρώπη.Βάσει των πληροφοριών,στις επαφές των δύο πλευρών συγκαταλέγεται η πιθανότητα απόκτησης μεριδίων σε επιμέρους εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο (όπως η Maserati) ή και σε άλλες δραστηριότητες.Παράλληλα, στη διαδικασία των συζητήσεων και των σχετικών διαπραγματεύσεων, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.Απαντώντας στα σχετικά δημοσιεύματα, ο Όμιλος Stellantis σε επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε σχετικά: «Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς μαςτης παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας για μια σειρά θεμάτων, με τελικό στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών επιλογών κινητικότητας στους πελάτες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η εταιρεία δεν σχολιάζει εικασίες». Επιπλέον, εκπρόσωποι τόσο της Xiaomi όσο και της XPeng αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο σχετικά.Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς αυτοκινήτου,θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη θέση της Stellantis στην Ευρώπη, προσφέροντάς της πρόσβαση σε πιο προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων και λογισμικού.Αναφορικά με τις, ο Όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για την ανανέωση των σειρών μοντέλων των Jeep, Ram, Chrysler και Dodge οι οποίες ανήκουν σε αυτόν.Επιπλέον, ο Αντόνιο Φιλόζα -ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Stellantis- και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενομε στόχο την ανάπτυξη πιο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων για την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας από κοινού τεχνογνωσία σε συστήματα ηλεκτροκίνησης και λογισμικού.