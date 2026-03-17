H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους
CAR
Stellantis

H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους

Δημοσιεύματα στον διεθνή οικονομικό Τύπο αναφέρουν πως στελέχη του Ομίλου Stellantis εξετάζουν το ενδεχόμενο σύναψης καινούργιων συμφωνιών με κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στόχος των συνομιλιών είναι η προσέλκυση επενδύσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου στην Ευρώπη, καθώς αντιμετωπίζει δυσκολίες στην υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων του. Στελέχη της εταιρείας έχουν πραγματοποιήσει ήδη συναντήσεις με εκπροσώπους των κινεζικών εταιρειών Xiaomi και Xpeng, προκειμένου να εξετάσουν πιθανές επιλογές για μια συνολική αναδιάρθρωση της παρουσίας του Ομίλου Stellantis στην Ευρώπη.
Βάσει των πληροφοριών, μεταξύ των σεναρίων που συζητήθηκαν στις επαφές των δύο πλευρών συγκαταλέγεται η πιθανότητα απόκτησης μεριδίων σε επιμέρους εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο (όπως η Maserati) ή και σε άλλες δραστηριότητες.
H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους
Παράλληλα, στη διαδικασία των συζητήσεων και των σχετικών διαπραγματεύσεων έχει τεθεί και το ζήτημα της πρόσβασης των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην παραγωγική διαδικασία επί ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά της Γηραιάς Ηπείρου.
Απαντώντας στα σχετικά δημοσιεύματα, ο Όμιλος Stellantis σε επίσημη ανακοίνωσή του, ανέφερε σχετικά: «Στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας πραγματοποιούνται συζητήσεις με διάφορους παράγοντες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας για μια σειρά θεμάτων, με τελικό στόχο την παροχή των καλύτερων δυνατών επιλογών κινητικότητας στους πελάτες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «η εταιρεία δεν σχολιάζει εικασίες». Επιπλέον, εκπρόσωποι τόσο της Xiaomi όσο και της XPeng αρνήθηκαν να κάνουν κάποιο σχόλιο σχετικά.
Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς αυτοκινήτου, η ενίσχυση των δεσμών με Κινέζους κατασκευαστές θα μπορούσε να ενδυναμώσει τη θέση της Stellantis στην Ευρώπη, προσφέροντάς της πρόσβαση σε πιο προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων και λογισμικού.
H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους
Αναφορικά με τις επενδύσεις του στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει επενδύσεις ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) για την ανανέωση των σειρών μοντέλων των Jeep, Ram, Chrysler και Dodge οι οποίες ανήκουν σε αυτόν.
Κλείσιμο
Επιπλέον, ο Αντόνιο Φιλόζα -ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Stellantis- και οι συνεργάτες του εξετάζουν το ενδεχόμενο περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας με την κινεζική Leapmotor, με στόχο την ανάπτυξη πιο προσιτών ηλεκτρικών μοντέλων για την ευρωπαϊκή αγορά, αξιοποιώντας από κοινού τεχνογνωσία σε συστήματα ηλεκτροκίνησης και λογισμικού.
H Stellantis φλερτάρει με τους Κινέζους
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Ο απόλυτος τεχνολογικός σου σύμμαχος για μια on the go εξελιγμένη καθημερινότητα

Δείτε Επίσης