Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Η Lamborghini τραβά την πρίζα από τα ηλεκτρικά
Η Lamborghini τραβά την πρίζα από τα ηλεκτρικά
Με επίσημη τοποθέτηση του CEO, Stephan Winkelmann, η Lamborghini ανακοίνωσε τον τερματισμό του προγράμματος εξέλιξης ηλεκτρικού μοντέλου και την εστίασή της στην plug-in υβριδική τεχνολογία.
Για την Lamborghini ο εξηλεκτρισμός είναι καλοδεχούμενος αρκεί να αξιοποιείται για την ενίσχυση ενός V8 ή V12. Η εταιρία με έδρα την Sant’Agata ανακοίνωσε και επίσημα πως βάζει στον πάγο τα σχέδια για την Lanzador, του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που είχε παρουσιάσει ως πρωτότυπο crossover 2+2 το 2023 με την προοπτική να παρουσιαστεί πριν το τέλος της δεκαετίας.
Η ανακοίνωσε έγινε μέσω του CEO της ιταλικής εταιρίας, Stephan Winkelmann, ο οποίος σε δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο επιβεβαίωσε ότι η Lanzador δεν θα ενταχθεί τελικά στη γκάμα της Lamborghini και την θέση της θα πάρει ένα νέο plug-in υβριδικό μοντέλο. Προειδοποίησε επίσης πως μια ολοκληρωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ακριβό χόμπι, σημειώνοντας ότι η καμπύλη αποδοχής της τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών από τους πελάτες της Lamborghini είναι «κοντά στο μηδέν».
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση για την ακύρωση του project ελήφθη κοντά στα τέλη του περασμένου έτους, κατόπιν ανάλυσης στοιχείων της αγοράς και συζητήσεων με πελάτες και αντιπροσώπους. Με άλλα λόγια, η Lamborghini έκανε την έρευνά της και τα συμπεράσματα έδειξαν πως ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο θα ήταν λανθασμένη κίνηση. Όπως επισήμανε ο Winkelmann «Η βαριά επένδυση στην πλήρη ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, όταν η αγορά και η πελατειακή βάση δεν είναι έτοιμες, θα ήταν ένα ακριβό χόμπι και οικονομικά ανεύθυνο απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους».
Ο Winkelmann συνέχισε λέγοντας ότι οι αγοραστές της Lamborghini εξακολουθούν να αναζητούν την πλήρη συναισθηματική εμπειρία: τη σχεδίαση, τις επιδόσεις και, κυρίως, τον ήχο. Και αυτό, κατά την άποψή του, είναι κάτι που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα —τουλάχιστον στη σημερινή τους μορφή— δεν μπορούν ακόμη να αναπαράγουν. Έτσι, προς το παρόν, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παραμένουν πρωταγωνιστές και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο εξηλεκτρισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση των θερμικών κινητήρων σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων η Lamborghini θα εστιάσει την προσοχή της στην plug-in υβριδική τεχνολογία. «Αυτή τη στιγμή τα plug-in υβριδικά προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, συνδυάζοντας την αμεσότητα και την ενίσχυση ροπής στις χαμηλές στροφές της ηλεκτρικής τεχνολογίας μπαταρίας με το συναίσθημα και την ισχύ ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης», επισήμανε ο Winkelmann.
«Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ηλεκτροκίνηση γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Για το άμεσο μέλλον ωστόσο θα επικεντρωθούμε στα PHEV. Οι εποχές που ζούμε αλλάζουν γρήγορα, αν δεν αντιδράσεις άμεσα, κινδυνεύεις να βγεις εκτός αγοράς ή να χάσεις τη δυναμική σου. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια σταθερή οικονομική βάση, ώστε να επανεπενδύουμε στο μέλλον».
Η σημερινή γκάμα της Lamborghini είναι πλέον πλήρως υβριδοποιημένη, από την SUV Urus μέχρι τα καθαρόαιμα supercar Temerario και Revuelto. Κάθε μοντέλο συνδυάζει τη δύναμη και τις συγκινήσεις ενός πολυκύλινδρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική υποβοήθηση. Και η συνταγή φαίνεται να αποδίδει: πέρυσι, η Sant’Agata παρέδωσε αριθμό-ρεκόρ 10.747 αυτοκινήτων, με την Urus να είναι το απόλυτο best-seller των Ιταλών.
Η ανακοίνωσε έγινε μέσω του CEO της ιταλικής εταιρίας, Stephan Winkelmann, ο οποίος σε δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο επιβεβαίωσε ότι η Lanzador δεν θα ενταχθεί τελικά στη γκάμα της Lamborghini και την θέση της θα πάρει ένα νέο plug-in υβριδικό μοντέλο. Προειδοποίησε επίσης πως μια ολοκληρωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ακριβό χόμπι, σημειώνοντας ότι η καμπύλη αποδοχής της τεχνολογίας μηδενικών εκπομπών από τους πελάτες της Lamborghini είναι «κοντά στο μηδέν».
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση για την ακύρωση του project ελήφθη κοντά στα τέλη του περασμένου έτους, κατόπιν ανάλυσης στοιχείων της αγοράς και συζητήσεων με πελάτες και αντιπροσώπους. Με άλλα λόγια, η Lamborghini έκανε την έρευνά της και τα συμπεράσματα έδειξαν πως ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο θα ήταν λανθασμένη κίνηση. Όπως επισήμανε ο Winkelmann «Η βαριά επένδυση στην πλήρη ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, όταν η αγορά και η πελατειακή βάση δεν είναι έτοιμες, θα ήταν ένα ακριβό χόμπι και οικονομικά ανεύθυνο απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους».
Ο Winkelmann συνέχισε λέγοντας ότι οι αγοραστές της Lamborghini εξακολουθούν να αναζητούν την πλήρη συναισθηματική εμπειρία: τη σχεδίαση, τις επιδόσεις και, κυρίως, τον ήχο. Και αυτό, κατά την άποψή του, είναι κάτι που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα —τουλάχιστον στη σημερινή τους μορφή— δεν μπορούν ακόμη να αναπαράγουν. Έτσι, προς το παρόν, οι κινητήρες εσωτερικής καύσης παραμένουν πρωταγωνιστές και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται για όσο το δυνατόν περισσότερο.
Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι ο εξηλεκτρισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την επιβίωση των θερμικών κινητήρων σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων η Lamborghini θα εστιάσει την προσοχή της στην plug-in υβριδική τεχνολογία. «Αυτή τη στιγμή τα plug-in υβριδικά προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, συνδυάζοντας την αμεσότητα και την ενίσχυση ροπής στις χαμηλές στροφές της ηλεκτρικής τεχνολογίας μπαταρίας με το συναίσθημα και την ισχύ ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης», επισήμανε ο Winkelmann.
Η σημερινή γκάμα της Lamborghini είναι πλέον πλήρως υβριδοποιημένη, από την SUV Urus μέχρι τα καθαρόαιμα supercar Temerario και Revuelto. Κάθε μοντέλο συνδυάζει τη δύναμη και τις συγκινήσεις ενός πολυκύλινδρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική υποβοήθηση. Και η συνταγή φαίνεται να αποδίδει: πέρυσι, η Sant’Agata παρέδωσε αριθμό-ρεκόρ 10.747 αυτοκινήτων, με την Urus να είναι το απόλυτο best-seller των Ιταλών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα