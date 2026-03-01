Η Lamborghini τραβά την πρίζα από τα ηλεκτρικά

«Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ηλεκτροκίνηση γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Για το άμεσο μέλλον ωστόσο θα επικεντρωθούμε στα PHEV. Οι εποχές που ζούμε αλλάζουν γρήγορα, αν δεν αντιδράσεις άμεσα, κινδυνεύεις να βγεις εκτός αγοράς ή να χάσεις τη δυναμική σου. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια σταθερή οικονομική βάση, ώστε να επανεπενδύουμε στο μέλλον».

Για την Lamborghini ο εξηλεκτρισμός είναι καλοδεχούμενος αρκεί. Η εταιρία με έδρα την Sant’Agata ανακοίνωσε και επίσημα πωςτου πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου που είχε παρουσιάσει ως πρωτότυπο crossover 2+2 το 2023 με την προοπτική να παρουσιαστεί πριν το τέλος της δεκαετίας.Η ανακοίνωσε έγινε μέσω του, ο οποίος σε δηλώσεις του στον βρετανικό Τύπο επιβεβαίωσε ότι η Lanzador δεν θα ενταχθεί τελικά στη γκάμα της Lamborghini και. Προειδοποίησε επίσης πως μια ολοκληρωτική στροφή στην ηλεκτροκίνηση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα ακριβό χόμπι, σημειώνοντας ότιαπό τους πελάτες της Lamborghini είναι «κοντά στο μηδέν».Σύμφωνα με πληροφορίεςελήφθη κοντά στα τέλη του περασμένου έτους, κατόπιν ανάλυσης στοιχείων της αγοράς και συζητήσεων με πελάτες και αντιπροσώπους. Με άλλα λόγια, η Lamborghini έκανε την έρευνά της και τα συμπεράσματα έδειξαν πως ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο θα ήταν λανθασμένη κίνηση. Όπως επισήμανε ο Winkelmann «Η βαριά επένδυση στην πλήρη ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων, όταν η αγορά και η πελατειακή βάση δεν είναι έτοιμες,και οικονομικά ανεύθυνο απέναντι στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους».Ο Winkelmann συνέχισε λέγοντας ότιτη σχεδίαση, τις επιδόσεις και, κυρίως, τον ήχο. Και αυτό, κατά την άποψή του, είναι κάτι που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα —τουλάχιστον στη σημερινή τους μορφή— δεν μπορούν ακόμη να αναπαράγουν. Έτσι, προς το παρόν,και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται για όσο το δυνατόν περισσότερο.Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότιγια την επιβίωση των θερμικών κινητήρων σε ένα περιβάλλον συνεχώς αυστηρότερου κανονιστικού πλαισίου σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων η Lamborghini θα εστιάσει την προσοχή της στην. «Αυτή τη στιγμή τα plug-in υβριδικά προσφέρουν το καλύτερο και από τους δύο κόσμους, συνδυάζοντας την αμεσότητα και την ενίσχυση ροπής στις χαμηλές στροφές της ηλεκτρικής τεχνολογίας μπαταρίας με το συναίσθημα και την ισχύ ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης», επισήμανε ο Winkelmann.Η σημερινή γκάμα της Lamborghini είναι πλέοναπό την SUV Urus μέχρι τα καθαρόαιμα supercar Temerario και Revuelto. Κάθε μοντέλο συνδυάζει τη δύναμη και τις συγκινήσεις ενός πολυκύλινδρου κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτρική υποβοήθηση. Και η συνταγή φαίνεται να αποδίδει: πέρυσι,, με την Urus να είναι το απόλυτο best-seller των Ιταλών.