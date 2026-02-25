Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Έφθασε Ελλάδα η νέα Mercedes-Benz GLB (+τιμές)
Έφθασε Ελλάδα η νέα Mercedes-Benz GLB (+τιμές)
Η δεύτερη γενιά της GLB φθάνει στην ελληνική αγορά συνδυάζοντας την γνωστή πρακτικότητα και ευρυχωρία με ανανεωμένη εμφάνιση και αναβαθμισμένες τεχνολογίες. Δείτε τις τιμές όλων των εκδόσεων.
Στην ανακοίνωση των τιμών της νέας Mercedes-Benz GLB προχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes, με το D-SUV να αποτελεί μόλις ένα από τα 40 νέα και αναβαθμισμένα μοντέλα που η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει μέχρι το 2028.
Σχεδιαστικά, η νέα GLB διατηρεί το γνώριμο τετραγωνισμένο σχήμα της, υιοθετώντας παράλληλα τα νεότερα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας, τα οποία ενισχύουν τον δυναμισμό και τη σύγχρονη αισθητική της.
Στον εξοπλισμό ξεχωρίζει η νέα ηλεκτροχρωματική πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία μπορεί να προβάλλει φωτεινά μοτίβα αστεριών με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το αναβαθμισμένο head-up display προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο της οδηγού.
Όπως και στην ολοκαίνουργια CLA, με την οποία μοιράζεται την τεχνολογική βάση, η νέα GLB ενσωματώνει την MBUX Superscreen σε διάταξη τριών οθονών. Το λειτουργικό MB.OS τη μετατρέπει σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό συνοδοιπόρο, υποστηρίζοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένες online υπηρεσίες. Η MBUX Superscreen συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 14 ιντσών και επιπλέον οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό.
Αναφορικά με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, οι εν δυνάμει ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της GLB 250+ με EQ Technology, με ισχύ 272 ίππων (200 kW) και 335 Nm ροπής, και της GLB 350 4MATIC με EQ Technology, η οποία αποδίδει 354 ίππους και 515 Nm ροπής. Αμφότερες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία NMC χωρητικότητας 85 kWh.
Στην πρώτη περίπτωση, η αυτονομία φθάνει έως τα 631 χιλιόμετρα, ενώ στη δεύτερη έως τα 614 χιλιόμετρα. Σε επίπεδο επιδόσεων, η GLB 250+ επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η GLB 350 4MATIC ολοκληρώνει τη διαδικασία σε 5,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ ώρα.
Η αρχιτεκτονική των 800 Volt εξασφαλίζει ιδιαίτερα ταχείς χρόνους φόρτισης: η GLB 250+ μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως 260 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η GLB 350 4MATIC έως 255 χιλιόμετρα. Η ταχεία φόρτιση DC φτάνει έως 320 kW.
Η Mercedes‑Benz έχει ήδη ανακοινώσει ότι εντός του έτους η γκάμα θα διευρυνθεί με μια πιο προσιτή ηλεκτρική έκδοση, με ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης και φυσικά με κινητήρες diesel.
Οι τιμές της νέας, ηλεκτρικής Mercedes-Benz GLB στην ελληνική αγορά είναι οι εξής:
GLB 250+ με EQ Technology: από 55.400 ευρώ
GLB 350 4MATIC με EQ Technology: από 58.150 ευρώ
Οι τιμές των υπόλοιπων εκδόσεων που αναμένονται στη χώρα μας είναι οι εξής:
Σχεδιαστικά, η νέα GLB διατηρεί το γνώριμο τετραγωνισμένο σχήμα της, υιοθετώντας παράλληλα τα νεότερα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας, τα οποία ενισχύουν τον δυναμισμό και τη σύγχρονη αισθητική της.
Στον εξοπλισμό ξεχωρίζει η νέα ηλεκτροχρωματική πανοραμική γυάλινη οροφή, η οποία μπορεί να προβάλλει φωτεινά μοτίβα αστεριών με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ το αναβαθμισμένο head-up display προβάλλει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο της οδηγού.
Όπως και στην ολοκαίνουργια CLA, με την οποία μοιράζεται την τεχνολογική βάση, η νέα GLB ενσωματώνει την MBUX Superscreen σε διάταξη τριών οθονών. Το λειτουργικό MB.OS τη μετατρέπει σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό συνοδοιπόρο, υποστηρίζοντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένες online υπηρεσίες. Η MBUX Superscreen συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 14 ιντσών και επιπλέον οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό.
Αναφορικά με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση, οι εν δυνάμει ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ της GLB 250+ με EQ Technology, με ισχύ 272 ίππων (200 kW) και 335 Nm ροπής, και της GLB 350 4MATIC με EQ Technology, η οποία αποδίδει 354 ίππους και 515 Nm ροπής. Αμφότερες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία NMC χωρητικότητας 85 kWh.
Στην πρώτη περίπτωση, η αυτονομία φθάνει έως τα 631 χιλιόμετρα, ενώ στη δεύτερη έως τα 614 χιλιόμετρα. Σε επίπεδο επιδόσεων, η GLB 250+ επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η GLB 350 4MATIC ολοκληρώνει τη διαδικασία σε 5,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ ώρα.
Η αρχιτεκτονική των 800 Volt εξασφαλίζει ιδιαίτερα ταχείς χρόνους φόρτισης: η GLB 250+ μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως 260 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η GLB 350 4MATIC έως 255 χιλιόμετρα. Η ταχεία φόρτιση DC φτάνει έως 320 kW.
Η Mercedes‑Benz έχει ήδη ανακοινώσει ότι εντός του έτους η γκάμα θα διευρυνθεί με μια πιο προσιτή ηλεκτρική έκδοση, με ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης και φυσικά με κινητήρες diesel.
GLB 250+ με EQ Technology: από 55.400 ευρώ
GLB 350 4MATIC με EQ Technology: από 58.150 ευρώ
Οι τιμές των υπόλοιπων εκδόσεων που αναμένονται στη χώρα μας είναι οι εξής:
GLB 200: από 53.000 ευρώ
GLB 220 4MATIC: από 57.700 ευρώ
GLB 250 4MATIC: από 61.150 ευρώ
GLB 200 d: από 62.900 ευρώ
GLB 200 d 4MATIC: από 65.250 ευρώ
GLB 220 d 4MATIC: από 68.750 ευρώ
AMG GLB 35 4MATIC: από 73.750 ευρώ
GLB 220 4MATIC: από 57.700 ευρώ
GLB 250 4MATIC: από 61.150 ευρώ
GLB 200 d: από 62.900 ευρώ
GLB 200 d 4MATIC: από 65.250 ευρώ
GLB 220 d 4MATIC: από 68.750 ευρώ
AMG GLB 35 4MATIC: από 73.750 ευρώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα