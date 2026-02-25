Έφθασε Ελλάδα η νέα Mercedes-Benz GLB (+τιμές)

Κλείσιμο

Στην ανακοίνωση των τιμών τηςπροχώρησε η ελληνική αντιπροσωπεία της Mercedes, με το D-SUV ναπου η γερμανική μάρκα θα παρουσιάσει μέχρι το 2028.Σχεδιαστικά, η νέα GLB διατηρεί, υιοθετώντας παράλληλα τα νεότερα σχεδιαστικά στοιχεία της μάρκας, τα οποίακαι τη σύγχρονη αισθητική της.Στον εξοπλισμό ξεχωρίζει η, η οποία μπορεί να προβάλλει φωτεινά μοτίβα αστεριών με το πάτημα ενός κουμπιού, ενώ τοπροβάλλει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο της οδηγού.Όπως και στην, η νέα GLB ενσωματώνει την. Το λειτουργικό MB.OS τη μετατρέπει σε έναν διαρκώς εξελισσόμενο ψηφιακό συνοδοιπόρο, υποστηρίζονταςκαι προηγμένες online υπηρεσίες. Η MBUX Superscreen συνδυάζει ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, κεντρική οθόνη infotainment 14 ιντσών και επιπλέον οθόνη 14 ιντσών για τον συνοδηγό.Αναφορικά με τηνοι εν δυνάμει ιδιοκτήτες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ τηςμε ισχύ 272 ίππων (200 kW) και 335 Nm ροπής, και τηςη οποία αποδίδει 354 ίππους και 515 Nm ροπής. Αμφότερες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία NMC χωρητικότητας 85 kWh.Στην πρώτη περίπτωση,Σε επίπεδο επιδόσεων, η GLB 250+ επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα, ενώ η GLB 350 4MATIC ολοκληρώνει τη διαδικασία σε 5,5 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 210 χλμ./ ώρα.εξασφαλίζει ιδιαίτερα ταχείς χρόνους φόρτισης: η GLB 250+ μπορεί να ανακτήσει αυτονομία έως 260 χλμ. σε μόλις 10 λεπτά, ενώ η GLB 350 4MATIC έως 255 χιλιόμετρα.Η Mercedes‑Benz έχει ήδη ανακοινώσει ότι εντός του έτους η γκάμα θα διευρυνθεί με μια πιο προσιτή ηλεκτρική έκδοση, με ήπια υβριδικές εκδόσεις βενζίνης και φυσικά με κινητήρες diesel.στην ελληνική αγορά είναι οι εξής:GLB 250+ με EQ Technology: από 55.400 ευρώGLB 350 4MATIC με EQ Technology: από 58.150 ευρώΟι τιμές των υπόλοιπων εκδόσεων που αναμένονται στη χώρα μας είναι οι εξής: