Νέα έκδοση για το Lexus RZ

Η Lexus παρουσίασε στην ιαπωνική αγορά την πιο δυναμική εκδοχή του ηλεκτρικού RZ, την 600e F Sport Performance, προσφέροντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη μπαταρία και αναβαθμισμένα αεροδυναμικά στοιχεία.





Κλείσιμο

.





Το νέο μοντέλο βασίζεται στοκαι θα κυκλοφορήσει ως περιορισμένης παραγωγής έκδοση τον Μάρτιο του 2026, με τη διαθεσιμότητα σε άλλες αγορές να παραμένει άγνωστη.Για τη ρύθμιση του νέου RZ 600e F Sport Performance, η Lexus συνεργάστηκε με τον Ιάπωνα πιλότο ακροβατικών αεροσκαφών,και τον οδηγό αγώνων. Η ανάρτηση χαμήλωσε κατά 20 χιλιοστά για καλύτερο κέντρο βάρους και μειωμένη αεροδυναμική αντίσταση, ενώ η βελτιωμένη μπαταρία τωναυξάνει την ισχύ του συστήματος στα), με τους ηλεκτροκινητήρες να αποδίδουν) καιΠαρά την αυξημένη ισχύ, η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ ώρα παραμένει σταδευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα δεν έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTC, η αυτονομία φτάνει έως καιΤοέχει βάρος πάνω από 2,1 τόνους και εξοπλίζεται μεκαι δίσκους μεγαλύτερης διαμέτρου, ενώ οι τροχοί χαρακτηρίζονται από ματ μαύρες ζάντες 21 ιντσών με πολλαπλές ακτίνες.