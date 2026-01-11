Νέα έκδοση για το Lexus RZ
Η ιαπωνική μάρκα αποκάλυψε τη νέα έκδοση του ηλεκτρικό RZ, 600e F Sport Performance, η οποία αναβαθμίζει τη σπορ ταυτότητά του.

Η Lexus παρουσίασε στην ιαπωνική αγορά την πιο δυναμική εκδοχή του ηλεκτρικού RZ, την 600e F Sport Performance, προσφέροντας αυξημένη ισχύ, βελτιωμένη μπαταρία και αναβαθμισμένα αεροδυναμικά στοιχεία.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στο RZ 550e F Sport και θα κυκλοφορήσει ως περιορισμένης παραγωγής έκδοση τον Μάρτιο του 2026, με τη διαθεσιμότητα σε άλλες αγορές να παραμένει άγνωστη.
Για τη ρύθμιση του νέου RZ 600e F Sport Performance, η Lexus συνεργάστηκε με τον Ιάπωνα πιλότο ακροβατικών αεροσκαφών, Yoshihide Muroya και τον οδηγό αγώνων Masahiro Sasaki. Η ανάρτηση χαμήλωσε κατά 20 χιλιοστά για καλύτερο κέντρο βάρους και μειωμένη αεροδυναμική αντίσταση, ενώ η βελτιωμένη μπαταρία των 77 kWh αυξάνει την ισχύ του συστήματος στα 313 kW (426 ίπποι), με τους ηλεκτροκινητήρες να αποδίδουν 167 kW (227 ίπποι) και 268 Nm.

Παρά την αυξημένη ισχύ, η επιτάχυνση 0–100 χλμ./ ώρα παραμένει στα 4,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα δεν έχει ανακοινωθεί. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTC, η αυτονομία φτάνει έως και 525 χιλιόμετρα.

Το RZ 600e έχει βάρος πάνω από 2,1 τόνους και εξοπλίζεται με ενισχυμένα φρένα και δίσκους μεγαλύτερης διαμέτρου, ενώ οι τροχοί χαρακτηρίζονται από ματ μαύρες ζάντες 21 ιντσών με πολλαπλές ακτίνες.
Το εξωτερικό αναβαθμίστηκε με πλούσιο αεροδυναμικό πακέτο από ορατό carbon, περιλαμβάνοντας νέο εμπρός σπόιλερ, διπλό πίσω σπόιλερ, πίσω διαχύτη, πλευρικά μαρσπιέ, τονισμένους θόλους και αεροδυναμικές «λεπίδες», καθώς και carbon λεπτομέρειες σε καπό και οροφή.

Το εσωτερικό διατηρεί το τύπου yoke τιμόνι και τη Steer-by-Wire τεχνολογία από το RZ 550, έχοντας μαύρη διακόσμηση, μπλε ραφές και ατμοσφαιρικό φωτισμό, συν επιφάνειες από alcantara.
Στην Ιαπωνία, το μοντέλο θα διατίθεται σε δύο χρωματικές επιλογές με τιμή εκκίνησης κοντά στις 66.100 ευρώ.

