H Lexus αποκάλυψε το LFA Concept
Η Lexus έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και πληροφορίες για το εντυπωσιακό πρωτότυπο LFA Concept που αποτελεί την αναγέννηση του θρυλικού LFA στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Η Lexus παρουσίασε επίσημα το ολοκαίνουργιο LFA Concept, το πρωτότυπο ενός πλήρως ηλεκτρικού supercar που εξελίσσεται για την εποχή όπου οι υψηλές αποδόσεις και επιδόσεις δεν θα συνοδεύονται από εκπομπή ρύπων.
Στόχος, σύμφωνα με τη μάρκα πολυτελείας της Toyota, δεν είναι απλώς η αντικατάσταση του θρυλικού LFA, αλλά η δημιουργία ενός νέου σημείου αναφοράς που θα ξεπερνά τις προσδοκίες των οδηγών σε οδηγική αμεσότητα, σχεδιασμό και τεχνολογίες.
Το project φέρει τη σφραγίδα του Akio Toyoda, άκα «Master Driver Morizo», εξελίσσεται παράλληλα με τα GR GT και GR GT3 της Toyota Gazoo Racing, και μοιράζεται τις ίδιες βασικές αρχές: χαμηλό κέντρο βάρους, μειωμένο βάρος με μεγάλη ακαμψία και προηγμένη αεροδυναμική. Σύμφωνα με τη Lexus και το νέο LFA Concept επιχειρεί να μεταφέρει στη νέα εποχή της αυτοκίνησης τις τεχνικές και τη φιλοσοφία κατασκευής που κληροδοτήθηκαν από τα εμβληματικά Toyota 2000GT και Lexus LFA, λειτουργώντας ως «γέφυρα» γνώσης και καινοτομίας προς το μέλλον.
Από εκεί και πέρα το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης επιτρέπει την επίτευξη υψηλής απόδοσης και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία στους σχεδιαστές. Το πρωτότυπο βασίζεται σε ένα νέο αλουμινένιο πλαίσιο με μεγάλη ακαμψία -ανάλογο με αυτό των GR GT και GR GT3- ενώ και εδώ όπως και στα τελευταία έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ιδανική θέση οδήγησης προκειμένου ο οδηγός να νοιώθει έναν με το αυτοκίνητο. Έτσι το ταμπλό είναι σχεδιασμένο γύρω από τον οδηγό, με μινιμαλιστική προσέγγιση και άριστη εργονομία, ενώ προσφέρει την εμπειρία που η Lexus ονομάζει «Discover Immersion».
Η αισθητική είναι μεν εμπνευσμένη από το αρχέτυπο LFA, αλλά η ηλεκτρική πλατφόρμα επιτρέπει ένα πιο χαμηλό εμπρός μέρος που λειτουργεί θετικά ως προς την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης αεροδυναμικής.
Προς το παρόν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα τεχνικά στοιχεία του συστήματος κίνησης, ενώ από πλευράς διαστάσεων το μήκος του διθέσιου Lexus LFA είναι 4,69 μέτρα, το πλάτος είναι 2,04 μέτρα και το ύψος του μόλις 1,195 μέτρα. Την ίδια στιγμή το μεταξόνιό του είναι 2.725 χιλιοστά, τιμή που εγγυάται την άνεση των δύο επιβατών του.
Η Lexus επισημαίνει ότι το LFA Concept δεν περιορίζεται στο να αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό supercar της μάρκας, αλλά στοχεύει να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει όχι μόνο εντυπωσιακές επιταχύνσεις αλλά και οδηγικές συγκινήσεις.
