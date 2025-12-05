H Lexus αποκάλυψε το LFA Concept

Κλείσιμο

Η Lexus παρουσίασε επίσημα το, το πρωτότυπο ενός πλήρως ηλεκτρικού supercar που εξελίσσεται για την εποχή όπου οι υψηλές αποδόσεις και επιδόσεις δεν θα συνοδεύονται από εκπομπή ρύπων.Στόχος, σύμφωνα με τη μάρκα πολυτελείας της Toyota, δεν είναι απλώς η αντικατάσταση του θρυλικού LFA, αλλά ηπου θα ξεπερνά τις προσδοκίες των οδηγών σε οδηγική αμεσότητα, σχεδιασμό και τεχνολογίες.Το projectάκα «Master Driver Morizo», εξελίσσεται παράλληλα με τα GR GT και GR GT3 της Toyota Gazoo Racing, και μοιράζεται τις ίδιες βασικές αρχές:Σύμφωνα με τη Lexus και το νέο LFA Concept επιχειρεί να μεταφέρει στη νέα εποχή της αυτοκίνησης, λειτουργώντας ως «γέφυρα» γνώσης και καινοτομίας προς το μέλλον.Από εκεί και πέρα το ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης επιτρέπει τηνκαι εξασφαλίζει μεγαλύτερη ελευθερία στους σχεδιαστές. Το πρωτότυπο βασίζεται σε ένα-ανάλογο με αυτό των GR GT και GR GT3- ενώ και εδώ όπως και στα τελευταίαπροκειμένου ο οδηγός να νοιώθει έναν με το αυτοκίνητο. Έτσι το ταμπλό είναι σχεδιασμένο γύρω από τον οδηγό, με, ενώ προσφέρει την εμπειρία που η Lexus ονομάζει «Discover Immersion».Η αισθητική είναι μεν, αλλά η ηλεκτρική πλατφόρμα επιτρέπει ένα πιο χαμηλό εμπρός μέρος που λειτουργεί θετικά ως προς την επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης αεροδυναμικής.Προς το παρόντου συστήματος κίνησης, ενώ από πλευράς διαστάσεων το μήκος του διθέσιου Lexus LFA είναι 4,69 μέτρα, το πλάτος είναι 2,04 μέτρα και το ύψος του μόλις 1,195 μέτρα. Την ίδια στιγμή το μεταξόνιό του είναι 2.725 χιλιοστά, τιμή που εγγυάται την άνεση των δύο επιβατών του.Η Lexus επισημαίνει ότι το LFA Concept δεν περιορίζεται στο να αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό supercar της μάρκας, αλλά στοχεύει να αποδείξει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί