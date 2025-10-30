Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Η BMW τιμά την 2002 Turbo
Με την ειδική έκδοση M2 Turbo Design Edition η BMW αποτίει φόρο τιμής στην θρυλική 2002 Turbo.
Η BMW τιμά ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της, αντλώντας έμπνευση από την εμβληματική 2002 Turbo, το πρώτο μοντέλο παραγωγής με υπερτροφοδότηση. Πενήντα δύο χρόνια μετά την εμφάνισή της, ο μύθος ζωντανεύει στις ΗΠΑ με τη νέα M2 Turbo Design Edition, η οποία έκανε πρεμιέρα στο πλαίσιο του αγώνα αντοχής Petit Le Mans στην πίστα Road Atlanta.
Η επετειακή έκδοση βασίζεται στην τρέχουσα M2, την έκδοση με το χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, και αποτίει φόρο τιμής στο αρχέτυπο μοντέλο μέσα από μια σειρά από αισθητικές λεπτομέρειες που παραπέμπουν κατευθείαν στη δεκαετία του ’70.
Το αμάξωμα είναι όλο χρώματος Alpine White, ενώ οι χειροποίητες λωρίδες στις κλασικές αποχρώσεις της BMW Motorsport διατρέχουν το καπό και το πορτμπαγκάζ, συνεχίζοντας στην M Carbon οροφή. Το χαρακτηριστικό Powerdome στο καπό είναι μαύρο, φέροντας το ανεστραμμένο λογότυπο «Turbo», ένα στοιχείο που διέθετε και η ορίτζιναλ 2002 Turbo.
Το πίσω μέρος διακρίνεται για τη carbon αεροτομή M Performance, το μοναδικό σήμα «M2 Turbo» και τις μαύρες ζάντες M «Style 930M» (19 ιντσών εμπρός, 20 πίσω), ντυμένες με ελαστικά 275/35 και 285/30 αντίστοιχα. Για όσους αναζητούν κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό, η BMW προσφέρει προαιρετικά τις χρυσαφένιες ζάντες M Performance Style 1000M, που προσθέτουν μια έντονη ρετρό πινελιά στο ήδη συλλεκτικό μοντέλο.
Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα είναι εξίσου… επετειακή. Αλουμινένια μαρσπιέ με χαραγμένο «M2 Turbo», carbon διακοσμητικά με τις αποχρώσεις του M Division, σπορ καθίσματα με λεπτομέρειες σε μπλε, μωβ και κόκκινο, καθώς και θερμαινόμενο τιμόνι με επένδυση alcantara δημιουργούν ένα περιβάλλον που ισορροπεί ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η ειδική πλακέτα «Turbo» στην κεντρική κονσόλα ολοκληρώνει το σκηνικό της καμπίνας.
Κάτω από το καπό, ο παραλληλισμός με το ιστορικό μοντέλο σταματά στην ονομασία, καθώς η M2 Turbo Design Edition εφοδιάζεται με τον τρίλιτρο εξακύλινδρο twin-turbo των 474 ίππων και 550 Nm ροπής, που προσφέρει επιδόσεις πολύ πέρα από εκείνες της αρχέτυπης 2002 Turbo των 170 ίππων. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 250 χλμ./ ώρα ή τα 285 χλμ./ ώρα με το BMW M Driver’s Package.
Η BMW ΗΠΑ χαρακτηρίζει την έκδοση «εξαιρετικά περιορισμένη», χωρίς να αποκαλύπτει πόσες μονάδες θα παραχθούν. Οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν από 82.900 δολάρια (περίπου 71.400 ευρώ), με την παραγωγή να προγραμματίζεται για το πρώτο τρίμηνο του 2026 και τις πρώτες παραδόσεις να ακολουθούν λίγους μήνες αργότερα.
