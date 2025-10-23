Ανάρπαστη η BMW iX3

«όποιος θέλει τη νέα BMW iX3 μέσα στο 2026 πρέπει να παραγγείλει τώρα – διαφορετικά, η παράδοση πάει για 2027».



Η ολοκαίνουργια BMW iX3 xDrive50 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA 2025) και από τότε. Βασισμένη στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα Neue Klasse, το μοντέλο, ξεπερνώντας κάθε εσωτερική πρόβλεψη.Η παραγωγή της έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται την άνοιξη του 2026. Ωστόσο, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες,, μεταφέροντας πολλές παραδόσεις για το 2027.Η BMW iX3 xDrive50 αποδίδει 470 ίππους (345 kW) μέσω διπλού ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνησης, ενώχάρη στη νέα γενιά μπαταριών της BMW. Η τιμή της στη Γερμανία ξεκινά από 68.900 ευρώ.Η γκάμα θα εμπλουτιστεί σύντομα με την πιο προσιτή έκδοση BMW iX3 40, που θα διατίθεται γύρω στα 60.000 ευρώ, καθώς και με το ισχυρότερο BMW iX3 M60, το οποίο θα ξεπερνά σε ισχύ τους 470 ίππους.Η BMW παραδέχεται ότι, ειδικά για ένα μοντέλο που ακόμη δεν έχει φτάσει στις εκθέσεις. Όπως σημειώνει ο επικεφαλής αγοράς Γερμανίας,