Ανάρπαστη η BMW iX3
Η εμπορική επιτυχία της BMW iX3 έχει ήδη αρχίσει να εδραιώνεται καθώς όλη η παραγωγή του 2026 έχει πουληθεί πριν καν το νέο μοντέλο κυκλοφορήσει στους δρόμους.
Η ολοκαίνουργια BMW iX3 xDrive50 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου (IAA 2025) και από τότε γνωρίζει εντυπωσιακή απήχηση. Βασισμένη στη νέα ηλεκτρική πλατφόρμα Neue Klasse, το μοντέλο συγκέντρωσε πάνω από 3.000 παραγγελίες στη Γερμανία μέσα σε έξι εβδομάδες, ξεπερνώντας κάθε εσωτερική πρόβλεψη.
Η παραγωγή της έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της BMW στο Debrecen της Ουγγαρίας, με τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται την άνοιξη του 2026. Ωστόσο, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η παραγωγή της για το 2026 έχει ήδη σχεδόν εξαντληθεί, μεταφέροντας πολλές παραδόσεις για το 2027.
Η BMW iX3 xDrive50 αποδίδει 470 ίππους (345 kW) μέσω διπλού ηλεκτροκινητήρα και τετρακίνησης, ενώ προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και αυτονομία χάρη στη νέα γενιά μπαταριών της BMW. Η τιμή της στη Γερμανία ξεκινά από 68.900 ευρώ.
Η γκάμα θα εμπλουτιστεί σύντομα με την πιο προσιτή έκδοση BMW iX3 40, που θα διατίθεται γύρω στα 60.000 ευρώ, καθώς και με το ισχυρότερο BMW iX3 M60, το οποίο θα ξεπερνά σε ισχύ τους 470 ίππους.
Η BMW παραδέχεται ότι η ζήτηση για τη νέα iX3 έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία, ειδικά για ένα μοντέλο που ακόμη δεν έχει φτάσει στις εκθέσεις. Όπως σημειώνει ο επικεφαλής αγοράς Γερμανίας, «όποιος θέλει τη νέα BMW iX3 μέσα στο 2026 πρέπει να παραγγείλει τώρα – διαφορετικά, η παράδοση πάει για 2027».
