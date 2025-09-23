Η Porsche αναθεωρεί την ηλεκτρική στρατηγική της

Κλείσιμο

Η Porsche παραδέχεται ότι τοδεν βρήκε την απαραίτητη ανταπόκριση στο αγοραστικό και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι,βλέποντας ότι οι θερμικοί κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό κορμό των πωλήσεών της. Φυσικά, αυτή-κυρίως οικονομικές- τόσο για την ίδια όσο και για τον Όμιλο Volkswagen, ο οποίος κατέχει ποσοστό 75,4% αυτής.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,λόγω της αλλαγής στρατηγική της Porsche, η οποία προχωρά σε έναν εκτεταμένο ανασχεδιασμό για τα νέα μοντέλα της.Η δεύτερη εκτίμησε πως μόνο για το 2025,Ο Όλιβερ Μπλούμε, o Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen αλλά Διευθύνων Σύμβουλος και της Porsche, σημειώνοντας την ξεκάθαρη, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε τεράστιες αλλαγές στο αυτοκινητικό περιβάλλον. Έχουμε λάβει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Τώρα είναι η ώρα να τις εφαρμόσουμε.και μακρύς και θα απαιτήσει την πλήρη προσοχή και ισχυρή προσπάθεια μας».Η Porsche γνωστοποίησε ήδη ότι το νέο κορυφαίο SUV της, αυτό με κωδική ονομασία «K1» το οποίο, θα παρουσιαστεί αρχικά με εξηλεκτρισμένους κινητήρες εσωτερικής καύσης (υβριδικής διάταξης και Plug-in Hybrid) καιόπως ήταν το αρχικό πλάνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η παραγωγή των Panamera και Cayenne με θερμικούς και εξηλεκτρισμένους κινητήρεςενώ η δημιουργία της νέας πλατφόρμα για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα πλέον μετατίθεται χρονικά για τότε.Η στροφή αυτή έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Η Porsche περιόρισε τον στόχο λειτουργικού περιθωρίου για το 2025 σε μόλις 2%, από 5%-7% που προέβλεπε προηγουμένως. Αντίστοιχα,, έναντι του έως και 5% πριν. Είναι η τέταρτη φορά μέσα στο έτος που η Porsche μειώνει τις προβλέψεις της, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία προσαρμογής της στις τρέχουσες συνθήκες. Οι αναλυτές της αγοράς δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν τη νέα πραγματικότητα για τη γερμανική εταιρεία.Μετά την εντυπωσιακή είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2022, η Porsche δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες,, όσο και από τους νέους υψηλούς επιπλέον δασμούς στις ΗΠΑ. Η μετοχή της έχει χάσει σημαντικό ποσοστό εντός της χρονιάς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την έξοδό από τον δείκτη «DAX». Η εταιρεία, στο πλαίσιο περιορισμού τού κόστους, καταργεί 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία (το 15% του προσωπικού) καιλόγω χαμηλής ζήτησης για τα ηλεκτρικά μοντέλα της.