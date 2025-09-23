Η Porsche αναθεωρεί την ηλεκτρική στρατηγική της

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ριζική αλλαγή στα πλάνα της ηλεκροκίνησης αναγκάζεται να κάνει η Porsche μετά την όχι και τόσο θερμή υποδοχή των ηλεκτρικών μοντέλων από το κοινό.
Η Porsche παραδέχεται ότι το επιχειρηματικό σχέδιό της στην ηλεκτροκίνηση δεν βρήκε την απαραίτητη ανταπόκριση στο αγοραστικό και δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι, αναγκάζεται σε αναθεώρηση βλέποντας ότι οι θερμικοί κινητήρες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό κορμό των πωλήσεών της. Φυσικά, αυτή η απόφαση των ανθρώπων της Porsche δεν είναι χωρίς συνέπειες -κυρίως οικονομικές- τόσο για την ίδια όσο και για τον Όμιλο Volkswagen, ο οποίος κατέχει ποσοστό 75,4% αυτής.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα υποστεί ζημία ύψους 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω της αλλαγής στρατηγική της Porsche, η οποία προχωρά σε έναν εκτεταμένο ανασχεδιασμό για τα νέα μοντέλα της.
Η δεύτερη εκτίμησε πως μόνο για το 2025, η μείωση στα λειτουργικά της κέρδη θα φτάσει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ο Όλιβερ Μπλούμε, o Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Volkswagen αλλά Διευθύνων Σύμβουλος και της Porsche, σημειώνοντας την ξεκάθαρη πτώση στη ζήτηση για αμιγώς ηλεκτρικά πολυτελή μοντέλα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε τεράστιες αλλαγές στο αυτοκινητικό περιβάλλον. Έχουμε λάβει σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις. Τώρα είναι η ώρα να τις εφαρμόσουμε. Ο δρόμος θα είναι δύσκολος και μακρύς και θα απαιτήσει την πλήρη προσοχή και ισχυρή προσπάθεια μας».
Η Porsche γνωστοποίησε ήδη ότι το νέο κορυφαίο SUV της, αυτό με κωδική ονομασία «K1» το οποίο θα τοποθετείται πάνω από την Cayenne, θα παρουσιαστεί αρχικά με εξηλεκτρισμένους κινητήρες εσωτερικής καύσης (υβριδικής διάταξης και Plug-in Hybrid) και όχι αμιγώς ηλεκτροκίνητο, όπως ήταν το αρχικό πλάνο. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η παραγωγή των Panamera και Cayenne με θερμικούς και εξηλεκτρισμένους κινητήρες θα συνεχιστεί μέχρι τη δεκαετία του 2030, ενώ η δημιουργία της νέας πλατφόρμα για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα πλέον μετατίθεται χρονικά για τότε.
Η στροφή αυτή έχει άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Η Porsche περιόρισε τον στόχο λειτουργικού περιθωρίου για το 2025 σε μόλις 2%, από 5%-7% που προέβλεπε προηγουμένως. Αντίστοιχα, ο Όμιλος Volkswagen μείωσε την εκτίμησή του για περιθώριο κέρδους στο 2%-3%, έναντι του έως και 5% πριν. Είναι η τέταρτη φορά μέσα στο έτος που η Porsche μειώνει τις προβλέψεις της, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία προσαρμογής της στις τρέχουσες συνθήκες. Οι αναλυτές της αγοράς δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν τη νέα πραγματικότητα για τη γερμανική εταιρεία.
Μετά την εντυπωσιακή είσοδό της στο χρηματιστήριο το 2022, η Porsche δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες, επηρεασμένη τόσο από την επιβράδυνση των πωλήσεων της στην Κίνα, όσο και από τους νέους υψηλούς επιπλέον δασμούς στις ΗΠΑ. Η μετοχή της έχει χάσει σημαντικό ποσοστό εντός της χρονιάς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την έξοδό από τον δείκτη «DAX». Η εταιρεία, στο πλαίσιο περιορισμού τού κόστους, καταργεί 1.900 θέσεις εργασίας στη Γερμανία (το 15% του προσωπικού) και εγκαταλείπει το σχέδιο δημιουργίας δικής της παραγωγής μπαταριών λόγω χαμηλής ζήτησης για τα ηλεκτρικά μοντέλα της.
