Η ΑΕΚ πρέπει να μείνει ενωμένη και δυνατή αλλιώς όλα μπορεί να τελειώσουν πολύ γρήγορα…

Υπάρχει και το ψυχολογικό που δημιουργήθηκε πέρυσι και πρέπει να σβήσει. Θα μπορούσε να σβήσει με μια νίκη χθες. Όμως σε καμία περίπτωση παρά μόνο με ακραία τύχη θα μπορούσε η ΑΕΚ να νικήσει χθες στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλο το παιχνίδι και νίκησε δίκαια. Με τελείως διαφορετικό τρόπο από αυτόν που είχε νικήσει πέρυσι. Η ΑΕΚ δεν του έδωσε την ευκαιρία να την βρει άδεια στο ξέφωτο και να μπει με την μπάλα στα δίκτυα όπως καμιά… δεκαριά φορές πέρυσι αλλά βρήκε τρόπους. Την χτύπησε στα στημένα αλλά και με δημιουργία βάζοντας τέσσερις παίκτες έμπειρους και δημιουργικούς στην κορυφή και πίσω από τον φορ που έφτιαξαν δύο πολύ καλές καθαρές ευκαιρίες πριν και μετά το 1-0. Το 1-0 έγινε με ένα χαζό πέναλτι που δεν ήταν βέβαια σε εντελώς άκυρη φάση γιατί κακά τα ψέμματα αν η μπάλα δεν έβρισκε πήγαινε στον Ελ Καμπί. Το 2-0 με ένα στημένο καλά εκτελεσμένο και με κεφαλιά ενός φορ πολύ μεγάλης κλάσης.Από την άλλη πλευρά η ΑΕΚ δεν είχε αποφασιστικότητα και θάρρος στο τελευταίο τρίτο του Ολυμπιακού. Ήταν εμφανές το ψυχολογικό που απέκτησε πέρυσι σε αυτό το γήπεδο αλλά και το γεγονός πως δεν υπήρχε πίστη για νίκη. Ακόμη και το ότι έκανε τις δύο καλύτερες ευκαιρίες στις καθυστερήσεις εξηγείται. Απελευθερώθηκε ψυχολογικά βλέποντας πως το παιχνίδι λήγει και το σκορ είναι νορμάλ. Τραγικό σίγουρα. Αλλά ισχύει. Δεν έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχασε δίκαια αφού ο αντίπαλος ήταν καλύτερος και η διαιτησία, για εμένα, δίκαιη. Μακάρι σε όλα τα παιχνίδια να έχει τέτοια διαιτησία. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει δικαιολογία, ούτε κάτι άλλο να πούμε.Θα επιστρέψω στην αρχή για να συνεχίσω. Η ΑΕΚ έχει απόσταση από τον Ολυμπιακό. Η βαθμολογική απόσταση όμως παραμένει στους 3 βαθμούς. Κι εκεί πρέπει να μείνει όσο περνάει από το χέρι της ΑΕΚ μέχρι να έρθουν οι μέρες που θα μπορεί να κερδίσει εξάποντα παιχνίδια. Η ομάδα έχει χάσει δύο βαθμούς στη Λάρισα και τα δύο ντέρμπι. Με τελείως διαφορετικό τρόπο για αυτό δεν βάζω τον ΠΑΟΚ σε αυτή την συζήτηση. Ο Νίκολιτς πρέπει να βρει τρόπο ώστε οι βαθμοί στη Λάρισα να είναι οι τελευταίοι που χάθηκαν σε τέτοιου τύπου παιχνίδια. Και βέβαια πάνω από όλα να προστατευτεί η έδρα ως κόρη οφθαλμού.Πρέπει να πρυτανεύσει η λογική και ο ρεαλισμός. Έχει δρόμο και πολύ δουλειά μπροστά για να γίνει η ΑΕΚ του 2022-2024 που να φωνάζει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα αλλά και η περυσινή της κανονικής περιόδου που ήταν δύο πόντους πίσω προτελευταία αγωνιστική βασισμένη όμως και στις πολλές απώλειες των άλλων που δεν τις βλέπουμε να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μέχρι τώρα τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν και οι σωστές κινήσεις ενίσχυσης τον Ιανουάριο αφού αυτή θα είναι η δεύτερη από τις τρεις μεταγραφικές περιόδους που σύμφωνα με τον Ριμπάλτα χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η πλήρης αναδόμηση. Όμως μέχρι και τον αγώνα ΑΕΚ - ΟΦΗ στις 21 Δεκεμβρίου και βέβαια σε όλα τα Ευρωπαϊκά και τα ματς κυπέλλου αυτοί θα παίξουν που υπάρχουν και τώρα. Η ομάδα πρέπει να μείνει ενωμένη και να μην την πάρει από κάτω. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας βάζω και τις χθεσινές δηλώσεις του Νίκολιτς που ξένισαν πάρα πολλούς γιατί αλλιώς μας είχε συνηθίσει. Από εκεί και πέρα μετά από δύο ήττες σε ντέρμπι που ανέβασαν τα χαμένα στα 9 σερί ο καθένας μπορεί να πει ότι θέλει και να έχει και δίκιο. Όμως η ομάδα πρέπει να μείνει δυνατή και ενωμένη. Αλλιώς όλα μπορεί να τελειώσουν πολύ γρήγορα…