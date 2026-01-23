Καρυστιανού: Από τα ξυλόλια στο κόμμα των «Σοφών»

Η ουσία της τραγωδίας δεν βρίσκεται στα -ανύπαρκτα άλλωστε- ξυλόλια και τα παράνομα μυστικά φορτία, αλλά στο γεγονός ότι τα συστήματα που θα είχαν αποτρέψει τα όσα συνέβησαν είχαν αγοραστεί εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και ουδέποτε τοποθετήθηκαν, με εργολάβους να κοροϊδεύουν αλλά να εισπράττουν και με κυβερνήσεις να αδρανούν και να αμελούν να πράξουν στοιχειώδεις ελέγχους σχετικά με την πορεία του έργου. Με πρωθυπουργούς στα 25 αυτά χρόνια τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ετσι, κανείς από αυτούς δεν ενοχλήθηκε που το ζήτημα εντοπίστηκε στα ξυλόλια και στα παράνομα φορτία και απομακρύνθηκε από τις τεράστιες ευθύνες τους, για το γεγονός ότι δεν είχαν φροντίσει να εγκατασταθούν τα συστήματα που θα είχαν αποτρέψει την τραγωδία.Στο εγχείρημα αυτό υπήρξαν αρωγοί το σύνολο των κομμάτων της δεξιάς - ακροδεξιάς και αριστερής - ακροαριστερής αντιπολίτευσης σε μια εμφανή προσπάθεια να προσεταιριστούν την κυρία Καρυστιανού, συγγενείς των θυμάτων, αλλά και το σε μεγάλη επάρκεια συνωμοσιολογικά σκεπτόμενο κοινό που είναι πάντα πρόθυμο να αποδεχτεί συνωμοσιολογικές θεωρίες, όσο και αν αυτές συγκρούονται με τα γεγονότα και την πραγματικότητα.Υπήρξε αυτή η πρώτη μετάθεση του κέντρου βάρους της τραγωδίας των Τεμπών με πρωταγωνίστρια την κυρία Καρυστιανού και συμπαραστάτες της κόμματα και κομματίδια της αντιπολίτευσης που πίστευαν ότι θα αλιεύσουν ψήφους μέσα από το δράμα των συγγενών των θυμάτων, αλλά και τη μεγάλη οργή της κοινής γνώμης που αντελήφθη πόσο επικίνδυνα απροστάτευτη την αφήνει το πολιτικό σύστημα, αλλά και πόσο δεν υπάρχουν ουσιαστικές και βαριές κυρώσεις για τους υπαίτιους.Τη δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη μετάθεση από το κέντρο βάρους της τραγωδίας, την παρακολουθούμε αυτές τις ημέρες: καθώς απομένουν λίγες εβδομάδες για την έναρξη της δίκης, η κυρία Καρυστιανού αποφάσισε να ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος. Ετσι, όλοι οι προβολείς της δημοσιότητας έχουν φύγει από το κυρίως γεγονός, την τραγωδία, τα θύματα των Τεμπών και τις υπάρχουσες πελώριες ευθύνες, και έχουν εστιάσει στην κυρία Καρυστιανού, στις πολιτικές προθέσεις της, στις αλλαγές που μπορεί να φέρουν οι πρωτοβουλίες της συνολικά στο πολιτικό τοπίο και στον ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει η ίδια και οι άγνωστοι προς το παρόν «σοφοί» συνεργάτες της. Και πλέον η σταθερή και μόνιμη ενασχόληση των μέσων ενημέρωσης είναι η «πολιτικός» Καρυστιανού και όχι η «χαροκαμμένη μάνα» ή «η μητέρα των Τεμπών», όπως προβαλλόταν έως τώρα.Αυτός ο ρόλος ήταν εύκολος διότι σεβόμενοι όλοι το πένθος και την προσωπική της τραγωδία τη διατήρησαν στο απυρόβλητο, αποφεύγοντας να αντικρούουν διάφορες κατά καιρούς αόριστες, παράλογες και αναπόδεικτες καταγγελίες της. Και κόμματα και κομματίδια της αντιπολίτευσης στην προσπάθειά τους να προσελκύσουν την ίδια και το κοινό που την ακολουθούσε δεν έβαλαν ποτέ μέχρι τώρα φρένο στην πολιτική εκμετάλλευση του δυστυχήματος. Πιστεύοντας ότι έτσι θα αποκόμιζαν πολιτικό κεφάλαιο από τη Νέα Δημοκρατία και την αντισυστημική ψήφο.Τα πράγματα, όμως, δεν εξελίχθηκαν έτσι. Και τώρα οι πρώτοι που πλήττονται από το πολιτικό φαινόμενο Καρυστιανού είναι αυτοί που το στήριξαν και τελικά το έχτισαν. Διότι το κόμμα που εμφανίζεται ότι θα ιδρύσει δεν δείχνει να αφαιρεί ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αντίθετα φαίνεται να αποδεκατίζει τα αντισυστημικά κόμματα της Αριστεράς και της Δεξιάς που την προικοδότησαν, την Πλεύση Ελευθερίας, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ 25, το Κίνημα Δημοκρατίας, την Ελληνική Λύση, τη Νίκη και ό,τι άλλο περιθωριακό κινείται στα άκρα αριστερά και δεξιά του πολιτικού φάσματος, των θρησκόληπτων και ψεκασμένων συμπεριλαμβανομένων. Ολοι αυτοί υιοθέτησαν και πρόβαλαν άκριτα τις θέσεις της κυρίας Καρυστιανού, βοήθησαν την πορεία της και τώρα τρέχουν να συμμαζέψουν τα ασυμάζευτα. Που ίσως είναι πια αργά για να συμμαζευτούν.Ετσι, ο πραγματικός κίνδυνος για την κυρία Καρυστιανού δεν προέρχεται από τα κόμματα αυτά. Προέρχεται αποκλειστικά από τον στενό πυρήνα των πρώην συνεργατών της, συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, που συναποτέλεσαν τον σύλλογό τους, του οποίου υπήρξε πρόεδρος. Ηδη πέντε από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου την εξανάγκασαν να παραιτηθεί. Και με μία ιδιαίτερα σκληρή απόφασή τους καταγγέλλουν ότι αποφάσεις και οικονομικές κινήσεις της φέρονται να πραγματοποιήθηκαν χωρίς προηγούμενη συλλογική έγκριση, έγιναν δαπάνες ερήμην του διοικητικού συμβουλίου, γεγονός που υπονόμευσε τη συντεταγμένη λειτουργία του φορέα και ζήτησαν από την κυρία Καρυστιανού να παραδώσει όλες τις τραπεζικές κάρτες που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαρισμούς του συλλόγου, καθώς και τους κωδικούς των τραπεζικών λογαριασμών. Και όλα αυτά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα οικονομικά του φορέα, όπως ζήτησαν συγγενείς των θυμάτων. Μπορεί να είναι εύκολο να εκτοξεύεις πομφόλυγες να παραπεμφθεί για εσχάτη προδοσία ο πρωθυπουργός, αλλά ίσως αποδειχτεί πολύ δυσκολότερο να απαντήσεις συγκεκριμένα στα ερωτήματα που θέτουν τώρα οι συγγενείς των θυμάτων.