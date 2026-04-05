Φυσικά και αλλιώς ονειρεύονται τον Ολυμπιακό

Αν το γκολ μέτραγε ο Τούρκος θα ‘χε κάθε δίκιο να ουρλιάζει για τον Μεντιλίμπαρ όσον αφορά στην μη πίστη προς τον παίκτη στο πρωτάθλημα. Βέβαια και που δεν μέτρησε το γκολ πάλι μπορεί να φωνάζει.Μηδέν τελικές. Ο αριθμός αυτός τα λέει όλα. Απαράδεκτο. Θες να διεκδικήσεις πρωτάθλημα και κάνεις τα ίδια και τα ίδια. Ο Μεντιλίμπαρ αποθεώνεται για το Conference του ‘24 , αλλά αυτό που βλέπουμε φέτος δεν είναι ποδόσφαιρο Ολυμπιακού. Πέρα από τον Γιαζίτσι, δίκιο έχει και ο κόσμος που φωνάζει. Πολλοί πήγαν στο γήπεδο έχοντας ίσως στο μυαλό τους την παράδοση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ εκεί. Όμως αν δεν παίξεις και μπάλα δεν θα κερδίζεις με την αύρα μόνο. Και δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη, γιατί κάπου το άκουσα και αυτό.Στην περίπτωση του Ολυμπιακού, το Χ στην Τούμπα δεν έλεγε και πολλά πράγματα. Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν υποχρεωμένοι να προσπαθήσουν να πάρουν το ματς της πρεμιέρας μέσα στο σπίτι τους και να βρεθούν στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Ο κόσμος τους περίμενε να μπουν δυνατά. Αυτή που μπήκε δυνατά ήταν η ΑΕΚ. Ο Ρέτσος δεν ήλεγξε το τόπι, ο Περέιρα (εξαιρετική επιλογή του Νίκολιτς για να μπερδέψει την κόκκινη δεξιά πλευρά) το έκλεψε, έσπασε την μπάλα για τον Γιόβιτς, ο Γκαρθία την… έστρωσε άθελά του στον Κοϊτά και η Ένωση τόσο νωρίς έκλεινε το μάτι στο… πρωτάθλημα! Ναι ξέρω, είναι νωρίς, όλα ανοιχτά κλπ κλπ. Ο Ολυμπιακός κατέβηκε ξανά με δυο επιθετικούς. Και πάλι έξω ο Αντρέ Λουίς, οι ρεπόρτερ κάτι ήξεραν όταν έλεγαν πως ο Μεντιλίμπαρ θα ξεκινήσει με Έσε- Γκαρθία στα χαφ και η αλήθεια είναι ότι δεν θα μάθουμε ποτέ πιο ήταν το αρχικό πλάνο, αφού ο Κοϊτά φρόντισε να το καταστρέψει.Το γκολ της ΑΕΚ έφερε στο χορτάρι τον… κλασικό Ολυμπιακό. Τα μπακ να κατεβαίνουν για σέντρες, ο Ταρέμι με τον Ελ Κααμπί να παλεύουν να βρουν καμιά μπάλα και ο Ποντένσε να τα …ακούει. Ο Νίκολιτς έριξε το βάρος να μην πιεστούν οι παίκτες του. Θωρακισμένη καλά, με έξυπνο τρόπο. Η ΑΕΚ δεν ταμπουρώθηκε όπως είχε κάνει ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ το πήρε το ματς οδηγώντας τους Πειραιώτες στο να κάνουν τα ίδια και τα ίδια μέσα στο γήπεδο. Οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ δεν έδωσαν πράγματα, πλην του Γιαζίτσι που λόγω ποιότητας ήξερε τι να κάνει την μπάλα και βέβαια, λίγο ήθελε να κρατήσει ολοζώντανους και την ομάδα του και τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι τελείωσε το πρωτάθλημα, αλλά η ΑΕΚ έχει μια διαφορά ασφαλείας. Ο Ολυμπιακός δεν παίζει ποδόσφαιρο Ολυμπιακού. Αυτό αρκεί για την ώρα…