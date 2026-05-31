Νέο πλήγμα σε κτίριο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια
Οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι παιχνίδι με τη φωτιά, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφερε το Σάββατο πως ενημερώθηκε από τη διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, ότι ένα drone έπληξε κτίριο του στροβιλοστασίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρήγμα σε τοίχο.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε τη βαθύτατη ανησυχία του για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις «είναι σαν να παίζεις με τη φωτιά».
Κλιμάκιο του ΔΟΑΕ στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό ζήτησε πρόσβαση προκειμένου να εξετάσει το κτίριο του στροβιλοστασίου που επλήγη, αναφέρει ο οργανισμός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια καταλήφθηκε από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2022 και παραμένει υπό τον έλεγχό της. Βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου, στην ομώνυμη περιφέρεια της Ουκρανίας. Κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου έχει δεχτεί κατά καιρούς πυρά, εγείροντας φόβους για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα.
