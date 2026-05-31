Φάλαινα 10 μέτρων εξόκειλε σε παραλία της δυτικής Γαλλίας
Φάλαινα 10 μέτρων εξόκειλε σε παραλία της δυτικής Γαλλίας

Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, μόλις το τρίτο στην περιοχή από το 1920

Μια θηλυκή φάλαινα, μήκους δέκα μέτρων, εξόκειλε και πέθανε σε παραλία του Ιλ ντε Ρε, βόρεια του Μπορτώ, ανακοίνωσαν το Σάββατο οι γαλλικές Αρχές.

Το κήτος είχε εξοκείλει το βράδυ της Παρασκευής στο ανατολικό άκρο του νησιού. Ήταν μια πτεροφάλαινα, το δεύτερο μεγαλύτερο είδος φάλαινας στον κόσμο μετά τη γαλάζια φάλαινα, διευκρίνισε ο ειδικός Ζαν Ροκ Μελάν.

Η φάλαινα «εθεάθη το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στην ακτή» και στη συνέχεια εξόκειλε στην παραλία, όπου πέθανε καθώς «η παρέμβαση δεν ήταν δυνατή στη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Μελάν στο AFP.

Ο ίδιος έκανε λόγο για εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, αφού ήταν μόλις το τρίτο στην περιοχή. Τα προηγούμενα ήταν το 1920 και το 2017.

Το κουφάρι, βάρους περίπου 12 τόνων, μετακινήθηκε με γερανό και απομακρύνθηκε με ημιρυμουλκούμενο, σύμφωνα με φωτογράφο του AFP.

Το άτυχο κήτος θα υποβληθεί σε νεκροψία για να διαλευκανθούν οι συνθήκες του θανάτου του, σύμφωνα με τη νομαρχία της Σαράντ Μαριτίμ.
