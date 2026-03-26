Αρης: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι στα 112 του χρόνια

Ο Αρης συμπλήρωσε χθες 112 χρόνια ζωής και ένδοξης ιστορίας αλλά τα γενέθλια του ήρθαν σε μια χρονική συγκυρία στην οποία ο Σύλλογος, συνολικά, βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι





Ηταν ένα τρόπαιο που πανηγυρίστηκε στην… εθνική οδό από τους οπαδούς της ομάδας καθώς το γήπεδο είχε εκκενωθεί, με απόφαση της αστυνομίας, λόγω επεισοδίων.







Το μπασκετικό τμήμα, με τη χρηματοδότηση του Ρίτσαρντ Σιάο και την τεχνογνωσία του Νίκο Ζήση και των συνεργατών του, θεωρώ πως πολύ σύντομα θα επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών.



Η νέα ΚΑΕ αποπλήρωσε όλα τα χρέη του παρελθόντος που βασάνιζαν την ομάδα και τα όποια λάθη έγιναν το καλοκαίρι, όσο αφορά τις επιλογές για το αγωνιστικό, έγιναν λόγω απειρίας.







Παράλληλα η διοίκηση της ΚΑΕ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει, το ερχόμενο καλοκαίρι, στην ανακαίνιση και στην αύξηση της χωρητικότητας του «Nick Galis Hall».



Και στον Α.Σ. από φέτος έχουν μπει οι βάσεις για να ορθοποδήσει οικονομικά έτσι ώστε, εν συνεχεία, να μπει στο δρόμο της αγωνιστικής αφύπνισης.



Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα του Ερασιτέχνη φυτοζωούσαν - μόνο στο χάντμπολ, σε επίπεδο υποδομών, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες.



Χθες, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, το βόλεϊ γυναικών πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, με σκορ 0-3, στην έδρα του Μίλωνα, κάνοντας καθοριστικό βήμα παραμονής στη μεγάλη κατηγορία.



Καλό σημάδι για το μέλλον.



Ο τελευταίος μεγάλος τίτλος του club χρονολογείται από το 2004: ήταν το Κύπελλο Ελλάδας στο μπάσκετ, στον δραματικό τελικό με τον Ολυμπιακό στη Λαμία.Ηταν ένα τρόπαιο που πανηγυρίστηκε στην… εθνική οδό από τους οπαδούς της ομάδας καθώς το γήπεδο είχε εκκενωθεί, με απόφαση της αστυνομίας, λόγω επεισοδίων.Είχε προηγηθεί, ένα χρόνο νωρίτερα, η κατάκτηση του Champions Cup στον τελικό του Παλέ με την Πρόκομ Τρεφλ, ένας τίτλος που έφερε το δεύτερο αστέρι στη φανέλα του Αυτοκράτορα.Το μπασκετικό τμήμα, με τη χρηματοδότηση του Ρίτσαρντ Σιάο και την τεχνογνωσία του Νίκο Ζήση και των συνεργατών του, θεωρώ πως πολύ σύντομα θα επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών.Η νέα ΚΑΕ αποπλήρωσε όλα τα χρέη του παρελθόντος που βασάνιζαν την ομάδα και τα όποια λάθη έγιναν το καλοκαίρι, όσο αφορά τις επιλογές για το αγωνιστικό, έγιναν λόγω απειρίας.Ο Νίκος Ζήσης δουλεύει πάνω σε ένα μακρόπνοο πλάνο για την αγωνιστική ανάπτυξη της ομάδας - θα το δούμε να υλοποιείται στο άμεσο μέλλον.Παράλληλα η διοίκηση της ΚΑΕ έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να προχωρήσει, το ερχόμενο καλοκαίρι, στην ανακαίνιση και στην αύξηση της χωρητικότητας του «Nick Galis Hall».Και στον Α.Σ. από φέτος έχουν μπει οι βάσεις για να ορθοποδήσει οικονομικά έτσι ώστε, εν συνεχεία, να μπει στο δρόμο της αγωνιστικής αφύπνισης.Η νέα διοίκηση πέτυχε τον διακανονισμό των χρεών προς το Δημόσιο και εξυπηρετεί τις δόσεις με δικά της χρήματα.Τα τελευταία χρόνια τα τμήματα του Ερασιτέχνη φυτοζωούσαν - μόνο στο χάντμπολ, σε επίπεδο υποδομών, υπήρξαν κάποιες επιτυχίες.Χθες, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, το βόλεϊ γυναικών πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, με σκορ 0-3, στην έδρα του Μίλωνα, κάνοντας καθοριστικό βήμα παραμονής στη μεγάλη κατηγορία.Καλό σημάδι για το μέλλον.

Στο ποδόσφαιρο η κατάσταση είναι οριακή.



Η ομάδα φέτος σέρνεται από το πρώτο παιχνίδι της σεζόν και το «Κλεάνθης Βικελίδης» μαραζώνει.



Το παράδοξο είναι πως ακόμη κι ετσι εξακολουθεί να διατηρεί κάποιες ελπίδες για την 5η θέση.



Η τελευταία… χαραμάδα προέκυψε από την κλήρωση των πλέι οφ και το γεγονός πως στο πρώτο παιχνίδι της διαδικασίας ο Αρης θα πάει να παίξει στη Λειβαδιά: εάν κερδίσει και μειώσει στους τρεις βαθμούς τη διαφορά του από το Λεβαδειακό θα συνεχίσει να ελπίζει, σε διαφορετική περίπτωση… καληνύχτα.



Η τρέχουσα κατάσταση στην ΠΑΕ προφανώς δεν εμπνέει αισιοδοξία για το μέλλον ανάλογη με αυτή που υπάρχει για την ΚΑΕ και τον ΑΣ.



Ωστόσο αισιοδοξώ, χωρίς να έχω κάποια συγκεκριμένη πληροφόρηση, πως στο τέλος θα βρεθεί και στο ποδόσφαιρο μια λύση που θα αφήσει όλους τους εμπλεκόμενους ευχαριστημένους όπως έγινε στο μπάσκετ και τον Ερασιτέχνη.



Εχω την αίσθηση πως του χρόνου, στα επόμενα γενέθλια του, ο Αρης θα διεκδικεί τίτλο.



Ισως ευρωπαϊκό…

26.03.2026, 20:17