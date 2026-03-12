Αρης: Κάθε πράμα στον καιρό του

Το ερχόμενο Σάββατο το ποδόσφαιρο δίνει κρίσιμο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό και το μπάσκετ έχει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ





Κι όμως αντί να απασχολεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν 2/2 νίκες συζητάμε για… άλλα αντί άλλων: είδαμε πρωτοσέλιδο με τον Σπανούλη και σε φόντο πίσω του το σήμα του Αρη και διαβάσαμε διάφορα σενάρια για ενδιαφερόμενους επενδυτές στην ΠΑΕ, αλλά και για το νέο προπονητή που θα αναλάβει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.







Ο σοφός λαός λέει: κάθε πράμα στον καιρό του.



Στο μπάσκετ τα πράγματα είναι απλά.







Την επόμενη σεζόν, με δεδομένο πως τα χρέη αποπληρώθηκαν και μάλιστα cash, το μπάτζετ τόσο για προπονητή και παίκτες θα είναι αισθητά μεγαλύτερο.



Το να ανεβαίνει όμως σήμερα ο πήχης των προσδοκιών στα επίπεδα του Σπανούλη ή του Πατ Ράιλι ή κι εγώ δεν ξέρω ποιου άλλου, είναι κανονική τρέλα.



Κλείσιμο



Πάντως είναι πολύ πιθανό ο προπονητής της επόμενης σεζόν -όποιος κι αν είναι αυτός- να είναι ο πρώτος που θα κοουτσάρει την ομάδα στο ανακαινισμένο «Nick Galis Hall».



Εφόσον όλα πάνε καλά με τα γραφειοκρατικά, μετά την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών υποχρεώσεων, αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες ώστε να προστεθεί επιπλέον κερκίδα στο κενό πέταλο του γηπέδου.



Μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά.



Και για να συνδέσω το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ: Tο όνομα του Ρίτσαρντ Σιάο διέρρευσε λίγες ημέρες πριν την επίσημη ανακοίνωση της εξαγοράς της ΚΑΕ. Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει αρκετούς μήνες νωρίτερα αλλά κρατήθηκαν μυστικές. Θεωρώ αυτονόητη την εχεμύθεια σε τέτοιου τύπου deal.



Κάτι ανάλογο πιστεύω πως συμβαίνει και για την ΠΑΕ: διεργασίες που τις γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι και που θα γίνουν γνωστές εφόσον αυτές επισημοποιηθούν.



Για αυτό λοιπόν ξαναλέω: Ψυχραιμία και όλα θα γίνουν στην ώρα τους.



Σήμερα προέχουν ο Πανσερραϊκος και ο ΠΑΟΚ.



Στις Σέρρες ετοιμάζονται για… τελικό: μέχρι και εμψυχωτικό promo video έβγαλαν ενόψει του σαββατιάτικου αγώνα!



Λόγω των απουσιών που προέκυψαν από την τιμωρία του Γκαρέ και τον τραυματισμό του Καντεβέρε, συν την περίπτωση του Δώνη ο οποίος δεν βρίσκεται στο 100%, είναι πολύ πιθανό ο Γρηγορίου να παρουσιάσει μια εντελώς διαφορετική τετράδα στην επίθεση.



Ετσι κι αλλιώς το γκολ είναι ο μεγάλος βραχνάς για τον φετινό Αρη οπότε η οποιαδήποτε αλλαγή στην επιθετική γραμμή θεωρώ πως αποκλείεται να χειροτερεύσει την κατάσταση.



Και κάτι τελευταίο για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι: ελπίζω να μην χρειαστεί να αναφέρω στο επόμενο μπλογκ τα ονόματα Ζαμπαλάς (θα είναι ο on field διαιτητής) και Τζήλος (VAR).



Στο μπάσκετ πολλά θα κριθούν από την ευστοχία των δύο ομάδων στα τρίποντα.



Ο Αρης είναι 2ος -με ποσοστό ευστοχίας 38,3%- στη σχετική κατηγορία στο πρωτάθλημα.



Αν επιβεβαιώσει αυτό το ποσοστό είναι πολύ πιθανό να φύγει νικητής από την Πυλαία.

12.03.2026, 20:56