Έκκληση του Πάπα Λέοντα για ειρήνη σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό της βίας σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου, κατά τη διάρκεια προσευχής για την ειρήνη, χθες Σάββατο στο Βατικανό.Κανείς δεν πρέπει να αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι του εξαιτίας της απειλής βομβών, είπε ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας η οποία αριθμεί 1,4 δισ. πιστούς παγκοσμίως.Η δίψα για εξουσία και η λεκτική βία πρέπει να δώσουν τη θέση τους στη, τόνισε ο πάπας Λέων, συμπληρώνοντας πως δεν πρέπει να χυθούν άλλα δάκρυα αθώων.Η ειρήνη είναι, δήλωσε. «Καθίσταται εφικτή όταν επιλέγουμε να ακούσουμε τις κραυγές όσων τη στερούνται: αθώων παιδιών, απεγνωσμένων γονέων, κακοποιημένων κρατούμενων, προσφύγων και ανθρώπων κάθε ηλικίας που υποφέρουν», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι όλοι «έχουν μόνο μια λέξη στα χείλη τους: ειρήνη!»,.Ο πάπας Λέων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην. Όλοι μπορούν να συμβάλουν σε μια πιο ειρηνική κοινωνία, είπε, υπογραμμίζοντας πως πρέπει να αποφεύγεται η λεκτική και σωματική βία στην καθημερινότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη προσευχή του πάπα Λέοντα για την παγκόσμια ειρήνη. Τον Απρίλιο, είχε αναφερθεί σε ένα «παραλήρημα παντοδυναμίας» που γινόταν ολοένα και πιο απρόβλεπτο και επιθετικό, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.