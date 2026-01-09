Αρης: Η επίδραση Φαμπιάνο και η ανάγκη της πρώτης νίκης σε ντέρμπι

Η αντίστοιχη φράση στην ισπανική γλώσσα -έτσι, για να το προσαρμόσουμε στα μέτρα του Μανόλο Χιμένεθ- του ελληνικού «κάθε εμπόδιο για καλό» είναι «no hay mal que por bien no venga», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «δεν υπάρχει κακό απ’ το οποίο να μη βγει κάτι καλό»





Πως η ισοφάριση του Γιακουμάκη στο 96ο λεπτό, στο Αρης-ΠΑΟΚ, στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, μπορεί να στέρησε από τους «κιτρινόμαυρους» την είσοδό στην πρώτη τετράδα της διοργάνωσης αλλά το επιπλέον ματς που κλήθηκαν να δώσουν ίσως αποδειχθεί ευεργετικό.







Αντιθέτως η Ενωση μπορεί να «γλίτωσε» αυτό το επιπλέον ματς ωστόσο θα έρθει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έχοντας να δώσει επίσημο παιχνίδι από τις 21 Δεκεμβρίου.



Τότε ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα στην Ελλάδα μετρώντας δέκα σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και τρέχοντας αήττητο σερί 13 αγώνων (12 νίκες και 1 ισοπαλία).







Ο Αρης έπαιξε, κέρδισε εύκολα και είδε πολλούς από τους μακροχρόνιους απόντες του να επανέρχονται.



Ανάμεσα σε αυτούς που επέστρεψαν είναι και ο Φαμπιάνο - ένα από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες της ομάδας.



Σε αυτά που αγωνίστηκε ο Φαμπιάνο ο απολογισμός ήταν 5 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.



Όταν απουσίαζε ο έμπειρος Βραζιλιάνος στόπερ ο Αρης μέτρησε 2 νίκες, 4 ισοπαλίες και 3 ήττες.



Με απλά μαθηματικά το ποσοστό νικών των «κιτρινόμαυρων» πέφτει περίπου 60% κάτω όταν δεν αγωνίζεται ο Φαμπιάνο.



Στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό ο Βραζιλιάνος έκανε συνολικά τέσσερις τελικές προσπάθειες, με τις δύο να βρίσκουν στόχο.



Είναι ο μοναδικός στόπερ του Αρη που μπορεί να συμμετάσχει ικανοποιητικά στο build up και να τροφοδοτεί με μακρινές μπαλιές τους επιθετικούς, οπότε η παρουσία του είναι σημαντική όχι μόνο για την άμυνα.



Το πρόβλημα με τον Φαμπιάνο έγκειται στο σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών που τον ταλαιπωρεί: αποφάσισε, σε συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, να μην κάνει επέμβαση αλλά να ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία κάτι που δεν του επιτρέπει να μπορεί να παίζει σε δύο παιχνίδια την εβδομάδα.



Με δεδομένο πως ακολουθεί ο νοκ άουτ προημιτελικός για το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό στη «Λεωφόρο» την ερχόμενη Τετάρτη θεωρώ πιθανό το ενδεχόμενο να μην παίξει κόντρα στην ΑΕΚ.



Το θετικό για τον Χιμένεθ είναι πως είναι διαθέσιμοι όλοι οι υπόλοιποι στόπερ του ρόστερ.



Η ΑΕΚ ήταν φορμαρισμένη πριν την διακοπή αλλά και ο Αρης χτίζει το δικό του μομέντουμ: έχει υποστεί μία ήττα, αυτή στην Τούμπα ελέω Γιοβάνοβιτς και Ντι Πάολο, στα έξι τελευταία του παιχνίδια και κράτησε μηδέν παθητικό στα τρία πιο τελευταία με Ολυμπιακό, Αστέρα Τρίπολης και Παναιτωλικό.



Του λείπει για φέτος μία νίκη σε ντέρμπι.



Δείχνει καλό το timing να κάνει την πρώτη την Κυριακή έτσι ώστε να πάει με τη μέγιστη ψυχολογία στο καθοριστικό παιχνίδι στη Λεωφόρο την Τετάρτη.

09.01.2026, 20:35