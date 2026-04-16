Viral η αποτυχημένη καταδίωξη ποδηλάτη από αστυνομικό στο Σινσινάτι: «Δώστε του σύνταξη τώρα» γράφουν για το βίντεο με τα πάνω από 10 εκατ. views
Η καταδίωξη θυμίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, σχολιάζουν αμερικανικά ΜΜΕ

Viral έχει γίνει στις ΗΠΑ η αποτυχημένη προσπάθεια ενός αστυνομικού στο Σινσινάτι να ακινητοποιήσει και να συλλάβει έναν νεαρό ποδηλάτη.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά η New York Post για το βίντεο της καταδίωξης που έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατ. views, η καταδίωξη θυμίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο αστυνομικός να προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον νεαρό ποδηλάτη κάνοντάς του κεφαλοκλείδωμα.

Ο νεαρός, όμως, αντιδρά, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος μαζί με τον αστυνομικό και να απελευθερωθεί από τη λαβή του.

Η... μάχη συνεχίζεται με τον νεαρό να επιχειρεί να πάρει το ποδήλατό του και τον αστυνομικό να τραβάει τη μια από τις δύο ρόδες.

Παρά, δε, το γεγονός ότι ο νεαρός έπεσε εκ νέου στο οδόστρωμα, ο αστυνομικός δεν κατάφερε ποτέ να τον πιάσει παρά το ότι χρησιμοποίησε και σπρέι πιπερίου καθώς ήταν εμφανώς πιο αργός. Τελικά ο λαχανιασμένος εγκαταλείπει την καταδίωξη με τον νεαρό να εξαφανίζεται προς άγνωστη κατεύθυνση.

«Παρακαλώ δώστε σύνταξη σε αυτόν τον καημένο τον αστυνομικό», έγραψε ένας σχολιαστής. «Ένα 10χρονο κορίτσι θα μπορούσε να ξεφύγει από αυτόν τον λεγόμενο αστυνομικό!» συνέχισε ένας δεύτερος. «Είναι και οι δύο μεθυσμένοι;» αναρωτήθηκε ένας τρίτος ενώ ακόμα παραμένει άγνωστο γιατί ξεκίνησε η καταδίωξη που έγινε viral.
