Αρης: Μια νίκη πολλαπλής σημασίας και σημειολογίας

Είθισται να λέμε πως στα νοκ άουτ παιχνίδια η πρόκριση είναι το μοναδικό ζητούμενο και όχι ο τρόπος με τον οποίο αυτή ήρθε





Καταρχάς οι «κιτρινόμαυροι» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στα προημιτελικά της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν, σε μονό παιχνίδι, τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.







Το ακόμη καλύτερο είναι πως αυτή η πρόκριση συνοδεύτηκε από την καλύτερη εμφάνιση της ομάδας, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, επί των ημερών του Μανόλο Χιμένεθ.



Στα πρώτα 45 λεπτά της σημερινής αναμέτρησης ο Αρης διαχειρίστηκε το ματς σαν πραγματικά μεγάλη ομάδα: έκλεισε τον αντίπαλο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, πίεσε ψηλά, είχε σωστές εντάσεις, καλή κυκλοφορία της μπάλας και πέτυχε δύο γκολ-ζωγραφιές - αμφότερα από ασίστ του Μιζεχόι.







Τα στατιστικά περιγράφουν με ακρίβεια την εξαιρετική εμφάνιση των «κιτρινόμαυρων» στο πρώτο ημίχρονο:



1) τα xGoals ήταν 0,74 vs 0,03

3) οι συνολικές τελικές προσπάθειες 14-1

4) οι on target τελικές 4-1

5) τα κόρνερ 8-0



Ακόμη και ο Αθανασιάδης, που ήταν θεατής σε αυτό το διάστημα, μπήκε στους διακριθέντες πραγματοποιώντας μια πολύ καλή επέμβαση, σε σουτ του Αλεξιτς, στην τελευταία φάση του ημιχρόνου – στη μία και μοναδική τελική προσπάθεια των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο.



Στην επανάληψη ο Αρης κατέβασε ταχύτητα, έδωσε την κατοχή στον Παναιτωλικό, ο Χιμένεθ έκανε πολλές αλλαγές και η ομάδα του Αναστασίου απείλησε σε δύο περιπτώσεις στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα.



Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά.



Πέραν όλων αυτών ο Χιμένεθ είδε αρκετούς παίκτες του, που απουσίαζαν τους τελευταίους μήνες, να επανέρχονται, σε καλή κατάσταση: o Μιζεχόι, που όπως προανέφερα έδωσε δύο ασίστ, είχε να αγωνιστεί από τις αρχές Οκτώβρη, ο Καντεβέρε, που σκόραρε αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε, επί της ουσίας δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, ο Φαμπιάνο επέστρεψε μετά από τρεις μήνες, ενώ οι Γένσεν και Φαντιγκά δεν είχαν δώσει το παρών στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, στις 20 Δεκέμβρη.



Επιπροσθέτως ήταν στην αποστολή ο νεοαποκτηθέντας Μπουσαΐντ, ο οποίος αναμένεται να μπει σύντομα στο rotetion.



Η σημερινή νίκη όμως είχε και μπόλικη σημειολογία: στο γκολ του Μορόν όλοι παίκτες κατευθύνθηκαν προς τον πάγκο, για να αγκαλιάσουν τον Μανόλο Χιμένεθ.



Φαίνεται πως το κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα στα αποδυτήρια είναι πολύ καλό.



«Για μένα αποτελεί πραγματική τιμή και περηφάνια να κάνουμε τα αποδυτήρια μια οικογένεια. Είναι καλό το κλίμα στα αποδυτήρια» δήλωσε ο Ανδαλουσιάνος τεχνικός.



Ο Χιμένεθ αναφέρθηκε και στο γεγονός πως ο Αρης είναι υποχρεωμένος να ανταγωνίζεται ομάδες με πολύ υψηλότερο μπάτζετ.



«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδες οι οποίες μπορούν με μία-δύο μεταγραφές να καλύψουν όλο τον δικό μας προϋπολογισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά και κατέληξε αποκαλύπτοντας τα μεταγραφικά του «αιτήματα».



«Καταρχάς την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου του στόπερ από την Κ19, Χρήστου Κάμτση (σημ. ήταν στον πάγκο σήμερα), γιατί θεωρώ ότι έχει μέλλον. Και την απόκτηση ενός, συγκεκριμένου παίκτη που πριν από λίγο διάστημα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα».



Ο Χιμένεθ φωτογράφισε τον Στέφεν Τσούμπερ με τον οποίο έχει συνεργαστεί στην ΑΕΚ.



«Για μένα είναι σημαντικό ο παίκτης που θα έρθει να έχει εμπειρία από αυτή το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο για μένα να έρθει ένας παίκτης τον Γενάρη και να είναι έτοιμος τον Απρίλη» εξήγησε, με αφοπλιστικό τρόπο, ο τεχνικός του Αρη.



Εγώ προσθέτω πως θα ήταν χρήσιμος κι ένας ακόμη Ελληνας παίκτης που να πληροί τα ηλικιακά κριτήρια συμμετοχής στο Κύπελλο.

06.01.2026, 20:04