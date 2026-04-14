Μερτς προς Νετανιάχου: Να σταματήσουν οι μάχες στον Λίβανο και να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε ανησυχία για τη Δυτική Όχθη και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συμβολής στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε χθες Δευτέρα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Νετανιάχου, ο Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

