Μερτς προς Νετανιάχου: Να σταματήσουν οι μάχες στον Λίβανο και να αρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε ανησυχία για τη Δυτική Όχθη και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συμβολής στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς παρότρυνε χθες Δευτέρα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δώσει διαταγή να λάβουν τέλος οι μάχες στον νότιο Λίβανο και να αρχίσει απευθείας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη λιβανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε εκπρόσωπός του.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Νετανιάχου, ο Μερτς εξέφρασε εξάλλου τη «βαθιά ανησυχία» του για την εξέλιξη της κατάστασης στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και υπογράμμισε πως δεν πρέπει «να υπάρξει οποιαδήποτε de facto προσάρτηση τμημάτων της Δυτικής Όχθης», σύμφωνα με τον Γερμανό κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ο Φρίντριχ Μερτς τόνισε ακόμη στον Ισραηλινό ομόλογό του ότι η «η Γερμανία είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει στο να είναι εγγυημένη η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ», όμως μόνο μετά «τον τερματισμό των εχθροπραξιών» και «υπό τον όρο ότι συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις», πάντα σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του καγκελάριου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα