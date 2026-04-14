Λαβρόφ σε Αραγτσί: Δεν πρέπει να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες
Ο Ρώσος ΥΠΕΞ συνομίλησε με τον Ιρανό ομόλογό του, ενώ ενημερώθηκε για τις άκαρπες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Ισλαμαμπάντ
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε στον Iρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί χθες ότι είναι σημαντικό να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή κι εξέφρασε την προθυμία της Μόσχας να συνεισφέρει να υπάρξει διευθέτηση.
Ο Λαβρόφ «έδωσε έμφαση στη σημασία που έχει να προληφθεί η επανέναρξη των ένοπλων συγκρούσεων και για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε την ετοιμότητα της Ρωσίας να βοηθήσει στην επίλυση της κρίσης, στην οποία δεν υπάρχει στρατιωτική λύση», ανέφεραν οι υπηρεσίες του στο υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.
Πάντα κατά το ρωσικό ΥΠΕΞ, ο Αραγτσί ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν το σαββατοκύριακο στο Ισλαμαμπάντ, που τερματίστηκαν χωρίς συμφωνία.
