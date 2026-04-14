Ουκρανικά drones έπληξαν εργοστάσιο αμμωνίας στη βόρεια Ρωσία μετά την πασχαλινή εκεχειρία, δείτε βίντεο
Tο Κίεβο ανακοίνωσε ότι στοχοποιήθηκε βιομηχανική μονάδα στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χλμ. από τη Μόσχα – Επιβεβαίωση επίθεσης από ρωσικές αρχές
Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στοχοποίησαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία μετά το τέλος της κατάπαυσης του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, ανακοίνωσε το Κίεβο χθες.
Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.
Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.
Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.
The moment of today's attack on the chemical plant in Cherepovets, Russia. pic.twitter.com/IgeDBUGqVA— WarTranslated (@wartranslated) April 13, 2026
Cherepovets, the consequences of the attack on the plant. pic.twitter.com/b2LMD4Z4qJ— PPN - PulsePoint News (@wogoa1) April 13, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα