Ελληνίδα καθηγήτρια στο Κολούμπια πούλησε έρωτα σε 72χρονο και του πήρε 1,3 εκατ. δολάρια για να αγοράσει σπίτι στην Αθήνα

Την καταγγελία για την καθηγήτρια Ψυχιατρικής Μαρία Καραγιώργου έκανε ο γιος του Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον





Ο 72χρονος που φέρεται να έπεσε θύμα της καθηγήτριας του Κολούμπια Για απάτη σε βάρος του ευάλωτου πατέρα του από την οποία αποκόμισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει σπίτι στην Ελλάδα κατηγορεί την καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια , Μαρία Καραγιώργου, ο γιος του Φρανκ Γουότρους Χάμιλτον.Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε βάρος της καθηγήτριας σε δικαστήριο στο Μανχάταν, ο 72χρονος Χάμιλτον ήταν «ευάλωτος» μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο το 2018 «το οποίο είχε εξουθενωτική επίδραση στην ψυχική και σωματική του υγεία».Αν και δεν είναι σαφές πώς η Μαρία Καραγιώργου γνώρισε τον Χάμιλτον, ο γιος του την κατηγορεί ότι θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιήσει ότι «ήταν ένας αδύναμος, ευάλωτος και αποπροσανατολισμένος, ηλικιωμένος άνδρας», πριν ξεκινήσει μια στενή σχέση όταν γνωρίστηκαν το 2021 ή το 2022.«Η Δρ. Καραγιώργου ενσωματώθηκε στη ζωή του Χάμιλτον για να εκμεταλλευτεί την εξασθενημένη κατάστασή του, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του και να τον χειραγωγήσει, με στόχο να πάρει τα περιουσιακά του στοιχεία προς όφελός της», ισχυρίζεται η οικογένεια του 72χρονου, σύμφωνα με το δημοσίευμα της New York Post Ο Χάμιλτον, ο οποίος ήταν πατέρας δύο παιδιών, είχε σχεδόν 50 χρόνια καριέρας στη Γουόλ Στριτ και υπηρέτησε ως στέλεχος στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Promontory Interfinancial Network, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ως IntraFi.Η φερόμενη «παγίδα» λόγω διαφοράς ηλικίας στήθηκε, σύμφωνα με την οικογένεια του 72χρονου, με την 57χρονη τότε Καραγιώργου να πετάει από τη Νέα Υόρκη στη Φλόριντα για να περάσει την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, το Πάσχα και τα δύο γενέθλιά της μαζί του.Κατά τη διάρκεια αρκετών από αυτές τις κοινωνικές συγκεντρώσεις, ο Χάμιλτον αναφερόταν στην Καραγιώργου ως αρραβωνιαστικιά ή σύζυγό του.Την ίδια ώρα, όπως καταγγέλλει η οικογένεια του 72χρονου, η φερόμενη ως «χρυσοθήρας» είχε βάλει στο μάτι ένα σπίτι στην Αθήνα ζητώντας επίμονα από τον Χάμιλτον να πληρώσει τον λογαριασμό.Μέσα σε λίγους μήνες ο Χάμιλτον έστειλε αρχικά 100.000 δολάρια στις 4 Απριλίου 2022 και στη συνέχεια 1,2 εκατομμύρια δολάρια στις 18 Μαΐου 2022 για την αγορά του σπιτιού των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αθήνα.





Σύμφωνα με την αγωγή, αν και υπήρχε μια σιωπηρή συμφωνία το σπίτι να αγοραστεί στο όνομα και των δύο, η Καραγιώργου καταγράφηκε ως η μοναδική ιδιοκτήτρια πριν στη συνέχεια να διακόψει επαφές με τον Χάμιλτον.



Τα τραπεζικά εμβάσματα ανακαλύφθηκαν από δικηγόρο της οικογένειας Χάμιλτον μετά τον θάνατο του 72χρονου στις 26 Ιανουαρίου 2025.



Η οικογένειά του Χάμιλτον κατηγορεί την καθηγήτρια του Κολούμπια ότι «εκμεταλλεύτηκε σκόπιμα τα τρωτά σημεία του Χάμιλτον και χρησιμοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης και αυτοπεποίθησής της για να τον επηρεάσει».



Σύμφωνα με την New York Post, η Καραγιώρογυ είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Ιατρικής Γενετικής στο Τμήμα Ψυχιατρικής του ιδρύματος Morningside Heights ενώ εμφανίζεται να κατέχει ένα σπίτι αξίας 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων στην αριστοκρατική περιοχή Riverdale του Μπρονξ.